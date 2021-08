Maydanozun sağlığa 10 faydası

Ödem atımından böbrek hastalıklarının tedavisine kadar birçok faydası bulunan maydanoz, her gün tüketilmesi gereken bir besin olarak öne çıkıyor. İşte maydanozun faydaları ve maydanozlu tarifler.

4 mevsim kolaylıkla ulaşılabilen maydanozlar, dünyadaki en zengin C vitamini, kalsiyum, demir ve A vitamini kaynaklarından biridir.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 138'ini, A vitamininin yüzde 60'ını ve kalsiyumun yüzde 31'ini karşılamak için 50 gram taze maydanoz tüketmek yeterlidir.

İdrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı, mineralleri geri kazandırıcı özellikleri ve kan damarlarını koruyucu özelliği ile öne çıkan maydanozlar, sofraların yıldız malzemelerinden biridir.

MAYDANOZ BESİN DEĞERLERİ

Maydanoz, diğerlerinin dışında sıvı tutulması, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşı gibi böbrek hastalıklarının tedavisinde, kabızlık ve gaz gibi bazı gastrointestinal problemlerde yaygın olarak kullanılan bir bitkidir.

Yaprakları, tohumları ve kökleri, doğal çareler, meyve suları, çaylar hazırlamak ve yemekleri tatlandırmak için kullanılır.

100 gr çiğ maydanoz için besin bileşimi:

Kalori: 33 kcal

Karbonhidrat: 5.7 gr

Protein: 3,3 gr

Yağ: 0,6 gr

Lif: 1.9 gr

Potasyum: 526 mg

Kalsiyum: 179 mg

Magnezyum: 21 mg

Demir: 3,2 mg

Çinko: 1.3 mg

A vitamini: 302 IU

C vitamini: 51,7 mg

MAYDANOZUN SAĞLIĞA 10 FAYDASI

Maydanoz birçok besin açısından zengindir. Çok iyi bir idrar söktürücü etkiye sahiptir ve özellikle tansiyon düşürücü etkisiyle bilinir.

Maydanozun birçok tıbbi özelliği vardır ve bu nedenle vücuda birçok fayda sağlar. Yukarıda bahsedilen besinlere ek olarak, hepsi sinir sistemi ve emilimi için çok önemli olan B vitaminlerini ve A vitamini veya betakaroten gibi çok önemli diğer vitaminleri de içerir.

Sadece 7 gram maydanozun kemik oluşumuna, karaciğer fonksiyonuna ve kan pıhtılaşmasına katılan K vitamininin günlük alınması gereken miktarını karşıladığını da belirtmekte fayda var.

Böbrek taşı riskini azaltır

Araştırmalar, maydanozun hem idrarın pH'ını yükseltme hem de böbreklerde ürolitiyazis olarak bilinen ve böbrek taşlarına yol açan ürik asit kristalleşmelerini önleme yeteneğini gösteriyor.

Tansiyonu düşürür

Maydanoz da dahil olmak üzere nitrat bakımından zengin sebzelerin kan damarı genişletici görevi görerek kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor. Ayrıca maydanozda dikkat çeken B vitamini varlığı damarların gevşemesine yardımcı olur.

Kardiyovasküler sağlığı iyileştirir

Kan damarlarını genişletici etkisinin yanı sıra, C vitamini ve eşdeğer A vitamini bakımından zenginliği, ona önemli antioksidan ve antiinflamatuar (iltihap önleyici) özellikler kazandırır. Folik asit bakımından zenginliği de önemlidir. Bu bağlamda, folatların (folik asit tuzlarının) normalde kanda bulunan bir amino asit olan homosisteinin dolaşımdaki düzeylerini düşürmeye katkıda bulunduğu bilinmektedir. Kandaki yüksek düzeyde homosisteinin kardiyovasküler hastalık ve kalp krizi için tek başına bir risk faktörü olduğuna dair kanıtlar vardır.

Anemiyi önler ve tedavi eder

Demir ve C vitamini yönünden zengin olması sayesinde kansızlığın tedavisine yardımcı olarak vücuda daha fazla güç ve zindelik kazandırır. Bitki kaynaklarından alınan demiri alabilmek için C vitaminine ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Bu nedenle her iki besin maddesini de içerdiğinden maydanoz çok önemlidir.

Yara iyileşmesini iyileştirir

Maydanoz, pıhtılaşma vitamini olarak da adlandırılan K vitaminini yüksek oranda içerir. Yara iyileşmesine yardımcı olan bu vitaminin günlük alınması gereken miktarına önemli ölçüde katkı sağlar.

Kolorektal kanser riskini azaltır

Maydanozdaki önemli folik asit varlığı, kanserli tümör riskini azaltmaya yardımcı olur. Folatın DNA'nın sentezine, onarımına ve işlevine katılması nedeniyle kanseri önlemeye yardımcı olabileceği ve folik asit eksikliğinin kolon kanserine yol açabilecek DNA hasarına neden olabileceği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

Osteoporozun önlenmesine yardımcı olur

Maydanozdaki K vitamini, kemiği kalınlaştırmak için osteoblastları (kemik hücreleri) uyarır. Buna kalsiyum, fosfor ve magnezyum katkısını da eklemeliyiz. Bu nedenle maydanozlu bir diyet osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığına yardımcı olur

Maydanozda neredeyse bir miligram A vitamini bulunması, bu bileşiğin iyi bir retina sağlığı üzerindeki ağırlığı göz önüne alındığında, makula dejenerasyonunu ve diğer göz hastalıklarını önlemeye yönelik bir diyette harika hale getirir.

Duygusal sağlığı iyileştirir

Maydanozda bir yandan, mutluluk ve duygusal sağlıkla ilgili melatonin ve serotonin sentezinde yer alan B3 vitamininin varlığı öne çıkarken, öte yandan, düşük folat düzeylerini depresyonla ilişkilendiren çalışmalar da vardır ve kontrollü çalışmalardan elde edilen bazı kanıtlar, antidepresan ilaçlara ek olarak folik asit kullanmanın yararları olabileceğini göstermektedir.

Obezite ve fazla kilo

Selülit, bacak şişmesi, ödem ve hafif kalp veya böbrek yetmezliği olan obez kişiler idrar söktürücü etkisinden yararlanabilir. Diyetinize maydanoz eklemenin yanı sıra, günde bir veya iki kez bitkinin ezilmesinden elde edilen meyve suyundan veya maydanoz, elma ve havuç ile zengin bir karışımdan faydalanabilirsiniz.

SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİN

Maydanoz her zaman yoğun ve parlak yeşil bir renge sahip olma eğilimindedir. Ancak, çok sert yapraklı, çok taze salkımları seçmeye dikkat edin, küf görünümü ve sarımsı veya lekeli yaprakları almamaya özen gösterin.

Maydanozlar genellikle çok çabuk solarlar. Korumak için, kurumuş sapları çıkarmak ve salkımı suyla dolu bir kaba koymak, plastik bir torba ile örtmek ve her gün suyunu değiştirerek buzdolabında saklamak en iyisidir.

Kurutacaksanız, hava almayacak şekilde cam bir kaba koyarak ışığa maruz kalmayacağı bir yere koymanızda fayda var.

Bu bitki donmayı iyi destekler. Bunun için doğrayıp buz kovalarına koymanız, üzerini suyla örtmeniz ve dondurucuya koymanız yeterli.

Bir diğer öneri ise taze maydanozu kapalı bir kapta buzdolabında saklamanızdır. Yaprakların daha uzun süre dayanması için maydanozun üzerine peçete veya emici kağıt koyabilirsiniz, böylece nemi emer ve yaprakların tazeliğini daha uzun süre korur.

MAYDANOZLU TARİFLER

Maydanoz, birçok tarife eklenmesi kolay çok yönlü bir bitkidir. İşte diyetinize maydanoz eklemenin bazı yolları:

- Makarna veya çorbalarda garnitür olarak kullanın.

- Doğrayın ve salatalara ekleyin.

- Besin ve lezzet artışı için smoothie'lere veya meyve sularına ekleyin.

- Ev yapımı ekmeklere ve keklere ekleyin.

- Çorbalara ve güveçlere lezzet katın.

- Marine, salata sosu ve soslara ekleyin.

- Et, balık ve tavuk yemeklerini tatlandırmak için kullanın.

Bunlar dışında maydanozu şu tariflerde de kullanabilirsiniz:

Böbrekler İçin Maydanoz Çayı

Maydanoz çayı, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları ile mücadeleye yardımcı olmak, hipertansiyon ve sıvı tutulmasını kontrol etmek için kullanılabilir.

Malzemeler:

- 1 çay kaşığı kuru maydanoz veya 3 yemek kaşığı taze maydanoz

- 250 ml kaynar su

Tarif:

Maydanozu kaynayan suya ekleyin, örtün ve 10 dakika demleyin. Günde en fazla 3 bardağa kadar süzün ve için. Bu çayın hamile kadınlarda sorun oluşturabileceğini unutmamak önemlidir.

Cilt İçin Yeşil Maydanoz Suyu

Maydanozla yapılan yeşil meyve suyu, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan, sıvı tutulmasıyla mücadele eden ve kilo verme diyetlerine yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir.

Malzemeler:

- Yardım bardak kadar maydanoz

- 1 portakal

- Yarım elma

- Yarım salatalık

- 1 bardak hindistan cevizi suyu (isteğe göre farklı tatlandırıcı bir su da kullanabilirsiniz)

Tarif:

Tüm malzemeleri karıştırıp şeker eklemeden ve süzmeden için.

Zencefilli Maydanoz Çayı

Zencefil ve maydanozun harika besin bileşimlerinin birleşmesi ile ortaya adeta bir şifa kaynağı çıkarabilirsiniz.

Malzemeler:

- 5 dal maydanoz

- 1 parça zencefil (4 cm kadar)

- 1 litre su

Tarif:

Maydanoz ve zencefili yıkayıp dezenfekte edin. Zencefili 5 dakika kaynatmak için suya koyun, ardından maydanozu ekleyin. Isıyı kapatın ve 20 dakika dinlenmeye bırakın. Günde en fazl üç bardak tüketin.

Tarife limon suyu ekleyebilir veya zencefil yerine limon suyu kullanarak farklı bir tarif hazırlayabilirsiniz.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz.