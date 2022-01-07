Maydanozun sağlığa en önemli 6 faydası

Maydanoz konsantre bir besin ve vitamin kaynağıdır ve sağlığa birçok farklı yönden fayda sağlar. İşte maydanozun besin içeriği, faydaları ve tüm kullanım alanları.

Maydanoz bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik ve göz sağlığını iyileştirir, böbrek, kalp ve beyin fonksiyonlarına faydalıdır. Birkaç yaprak çiğnemek nefesinizi çabucak tazeler ve cilt ve saç bakımı için maydanoz çayları ve yağları kullanılır.

Maydanoz, hafif acı bir tada sahip parlak yeşil çiçekli bir bitkidir. Bilimsel olarak Petroselinum olarak bilinir. Maydanoz taze tüketilebileceği gibi kurutularak da tüketilebilir. Baharat olarak tariflere eklenir, ayrı bir atıştırmalık olarak servis edilir ve yemeklerin süslenmesinde kullanılır. Tüm kısımları yenilebilir.

Bakımı kolay olan maydanoz, tüm yıl boyunca evde de kolayca yetiştirilebilir.

MAYDANOZUN BESİN İÇERİĞİ

Maydanoz düşük kalorilidir, A, C veK vitaminleri başta olmak üzere birçok faydalı besin maddesi içerir.

100 gram maydanozun besin içeriği şu şekildedir:

Kalori: 36 kcal

Protein: 2.9 gr

Yağ: 0.79 gr

Karbonhidrat: 6,3 gr

Lif: 3.3 gr

A vitamini: 421 mcg

C vitamini: 133 mg

K vitamini: 1640 mcg

Kalsiyum: 138 mg

Demir: 6.2 mg

Magnezyum: 50 mg

Fosfor: 58 mg

Potasyum: 554 mg

Maydanoz ayrıca organik asitler, flavonoidler, fitokitler, bitki lifleri, uçucu yağlar, tiamin, riboflavin, niasin ve folik asit içerir.

MAYDANOZUN 6 FAYDASI

Maydanoz genel olarak güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. İyi bir ağrı kesici ve mantar önleyicidir. Ayrıca diüretik etkisi sayesinde idrar söktürücüdür ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Maydanozun bileşimindeki diyet lifi bağırsak hareketliliğini arttırır. Kemikleri güçlendirmek, göz sağlığını korumak ve hastalıkları önlemek için de faydalıdır.

İşte maydanozun sağlığa 6 önemli faydası:

Antioksidanlar İçerir

Maydanoz, flavonoidler olarak bilinen antioksidanlar bakımından zengindir. Bitkinin bileşiminde başlıca iki tane güçlü antioksidan bulunur: Mirisetin ve apigenin. Çalışmalar, mirisetin'in diyabetie, tümörlere ve kalp ve damar hastalıklarına karşı etkili olduğunu göstermektedir.

Apigenin nöron oluşumunu iyileştirir ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir. Bu sayede konsantrasyona yardımcı olur ve hafızayı geliştirir. Bazı araştırmacılar apigenin'i Alzheimer hastalığının başlangıcını geciktirmek veya ilerlemesini yavaşlatmak için yeni bir araç olarak görmektedir.

Kemikleri Güçlendirir

Maydanozda bol miktarda bulunan K vitamini, kemiklerin güçlenmesine ve mineral yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Kemik mineral yoğunluğundaki azalma, özellikle yaşlılarda kırık riski ile doğrudan ilişkilidir. K vitamini bakımıdan zengin gıdalar yemek bu riski azaltır. Çalışmalar, yüksek K vitamini alımının kemik kırıkları riskini yüzde 22 azalttığını göstermiştir.

Maydanoz ayrıca kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olan kalsiyum, ergosterol ve C vitamini içerir.

Göz Sağlığını Geliştirir

Maydanozdaki üç karotenoid lutein, beta karoten ve zeaksantin, göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Gıdalardan özellikle lutein ve zeaksantin başta olmak üzere yüksek miktarda karotenoid alımının yaşa bağlı makula dejenerasyonunu azalttığını gösteren çalışmalar vardır.

Beta karoten vücutta özellikle korneayı ve gözlerin konjonktivasını koruyan A vitaminine (veya retinole) dönüşür. Ayrıca gece görüş sağlığını güçlendirir.

Kalp Fonksiyonunu Destekler

Aynı flavonoidlerin tümü oksidatif stresi azaltır ve böylece kalp ve damar sağlığını iyileştirir. Maydanoz tansiyonu ve kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan damarlarının duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

58 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, en yüksek folat alımına sahip grubun kalp hastalığı riskinin yüzde 38 oranında azaldığını göstermiştir. Maydanoz tüketimi bu folat alımının yakalanmasına yardımcı olur.

Mikroplarla Savaşır

Maydanozun antibakteriyel ve antifungal özellikleri vardır. Birçok çalışma, maydanozun zatürree ve menenjite neden olabilen Staphylococcus aureus bakterisine karşı etkili olduğunu göstermiştir. Maydanoz özü ayrıca, zehirlenmeye neden olan Listeria ve Salmonella gibi gıdalardaki bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olur.

Maydanozun bileşiminde iltihap önleyici etkiye sahip esansiyel bir yağ olan öjenol vardır. Özellikle sonbahar-kış döneminde önemli olan bağışıklık sistemini güçlendirmeyi ve viral hastalıklara karşı direnci artırmayı sağlar.

Böbrek Fonksiyonunu Geliştirir

Maydanoz, böbrek taşlarının tedavisini destekleyen idrara çıkmayı, kalsiyum atılımını azaltmayı ve idrar asitliğini artırmayı destekler. Bu konuyla ilgili insan çalışmaları şimdiye kadar sınırlıdır, ancak hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, maydanoz tohumu özü verilen bir grup hayvanın daha fazla miktarda idrar attığını göstermiştir.

MAYDANOZUN KULLANIMI

Maydanoz, hem bitkisel hem de hayvansal proteinler olmak üzere tüm besin gruplarıyla uyumludur. Maydanoz dereotu, yeşil soğan ve fesleğenle birlikte harikadır. Ayrıca lahana turşusu gibi fermente gıdalarla ideal bir şekilde birleştirilebilir.

Uzmanlara göre, kereviz ile birlikte maydanozun etkileri güçlenir. Faydalı etkiler için günde 50 gr maydanoz tüketmek yeterlidir.

Maydanozun bir başka kullanımı da kozmetiktir ve cildi iyileştirmek için maskeler ve losyonlar için kullanılır. Tüm ürünler iki gruba ayrılabilir. İlki maydanoz yapraklarından yapılan ev yapımı maskeler; ikincisi ise maydanozun köklerinden, yapraklarından ve tohumlarından elde edilen uçucu yağa dayanır.

Bu tür ürünlerin cilt pigmentasyonunu giderdiğine, UV ışınlarından koruduğuna, tahrişi ve kızarıklığı giderdiğine ve ayrıca genel bir güçlendirici etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Maydanoz genel olarak güvenli bir bitki olarak kabul edilmektedir. Olası yan etkiler alerjiler nedeniyle ortaya çıkabilir. Özellikle havuç, kereviz ve rezeneye karşı alerjisi olanlarda yan etki oluşturabilir.

Özellikle büyük miktarlarda maydanoz, aşağıdaki durumlarda dikkatli bir şekilde yenmelidir:

- Hipertansiyon

- Hipotiroidizm

- Gut

- Böbrek taşları

- Erken gebelik

- Karaciğer ve böbrek hastalıkları

- Kanı seyreltici ilaç kullanımı