Maymun çiçeği hastalığı nedir, belirtileri nelerdir

10’dan fazla ülkede kendisini gösteren maymun çiçeği hastalığı akıllarda soru işaretleri bırakırken, Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal konu hakkında bilgiler verdi.

Koronavirüs henüz gündemden düşmemişken, birçok ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı endişelere neden oldu.

Avrupa kıtasında vakalar art arda açıklanırken, hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin akıllarda birçok soru işaretleri oluştu.

Bu kapsamda, Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Hayvandan insana geçen zoonotik bir virüs olduğuna dikkat çeken Dr. Kartal, 1970’lerde bunun kanıtlandığını belirtti.

Afrika kökenli olan söz konusu virüsün endemik, yani bölgesel salgınlara neden olduğunu belirten Dr. Kartal, hiçbir zaman tüm dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüşmediğini söyledi.

Ortalama kuluçka süresi 14-21 gün

Virüsün, bilinen çiçek hastalığı ile akraba olduğunu belirten Dr. Kartal ortalama kuluçka döneminin 14-21 gün olduğunu belirtti.

Hastalığın belirtileri Dr. Kartal, bulgularının gribe benzediğini, yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve karın ağrısının görülebileceğini ifade etti. Çiçek hastalığı gibi tüm vücutta ağrılı ve kaşıntılı döküntülere neden olabileceğini söyledi.

Maymun çiçeği hastalı nedir, belirtileri nelerdir VİDEO



“Nadiren ölümcüldür”

Hastalığın nadiren ölümcül olduğunu belirten Dr. Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Nadiren ölümcüldür. Beyin iltihabı yaparsa, iç organlarda hasar yaparsa ölümle sonuçlanabilir. Ama onun dışında kendiliğinden iyileşmesi beklenir.





“Hayvanlardan insanlara bulaşması mümkündür”

Primatlardan insan geçebildiği gibi, kemirgenlerden de insana bulaşabilmektedir. Dışkılarında, yakın temasta, yiyecek olarak kullanımları sırasında hayvanlardan insanlara bulaşması mümkündür.

“Koronavirüs ile aynı yolla bulaşmaktadır”

İnsandan insana bulaş, en sık damlacık enfeksiyonu ile olmaktadır. Yani koronavirüs ile aynı yolla bulaşmaktadır. Ancak, koronavirüs kadar bulaşıcı olmadığı tespit edilmiştir. Çok yakın temasla bulaştığı gösterilmiştir. Vücut salgılarında, hastanın kullandığı tekstil ürünlerinden, döküntülerinden, en önemlisi de cinsel ilişkiden bulaştığı gözlemlenmiştir.

“RNA değil, DNA virüsüdür”

Koronavirüs gibi bir RNA değil DNA virüsüdür. Bu nedenle çok hızlı ve farklı mutasyonlar beklenmemektedir.

“Gençlerin koruması yok”

Çiçek aşısı, maymun çiçeği virüsünden koruyucu olduğu tespit edilmiştir. Fakat ülkemizde çiçek aşısı 1980’lerden itibaren yapılmamıştır. Bu nedenle gençlerin böyle bir koruması yoktur.

“DSÖ bir pandemiye neden olmayacağını düşünmektedir”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunun bu virüsün bir endemi, yani bölgesel bir salgın olabileceğini, bir pandemiye neden olmayacağını düşünmektedir. Yine de özellikle Avrupa ve Afrika’ya seyahat ederken dikkatli olunması gerekir.





“PCR testleri ile tanı konulmaktadır”

Maymun çiçeğinde, yine koronavirüs gibi PCR testleri ile tanı konulmaktadır. Koronavirüs gibi belirgin bir tedavi protokolü yoktur.

“Kendimizi çok fazla güvende hissetmemeliyiz”

Şu an elimizdeki bilgiler, maymun çiçeğinin bir pandemiden çok bölgesel salgın olarak kalacağını gösteriyor. Ancak dünyada büyük bir göç dalgası olduğu için, yine de kendimizi çok fazla güvende hissetmemeliyiz.”