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    Maymun çiçeği, Norveç'e de sıçradı

    Yurt dışından gelen bir erkekte, maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Böylelikle Norveç'te, doğrulanmış ilk maymun çiçeği vakası görüldü.
    • 01.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:39
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    Maymun çiçeği, Norveç'e de sıçradı

    Avrupa kıtasında geniş bir alana yayılan maymun çiçeği, Norveç’te de görüldü.

    Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

    Açıklanan vaka, Norveç’teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

    Enfekte kişinin, yurt dışına seyahat ettiği açıklandı

    İHA’nın haberine göre; açıklamada, “Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesi’nde analiz edildi." ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiği aktarıldı.

    Maymun çiçeği, Norveç e de sıçradı #1

    “Bulaşma riski son derece düşük”

    Açıklamada, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi.

    “Beklenmedik bir durum değil”

    Dr. Helena Niemi Eide yaptığı açıklamada, "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor." dedi.


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