Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, açıklama geldi mi?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, açıklama geldi mi?

Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü vakalarının ardından Türkiye'de görülüp görülmediği merak ediliyor. Peki maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? İşte son detaylar...

Son zamanlarda dünyanın çeşitli noktalarında özellikle de Afrika kıtasında yayılım gösteren Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) insanları endişeye sürükledi.

Tarihte ilk olarak 1958'de bir maymunda tespit edilen bu virüs, insanlarda ise ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçti.

Dolayısıyla maymun çiçeği virüsü yeni olmayan ve tıp dünyası tarafından da bilinen bir virüs.

İngiltere, ABD, İspanya ve Portekiz ve Kanada'nın ardından İtalya ve İsveç'te de görülen maymun çiçeği virüsü vakaları sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi.

Koronavirüsle mücadele henüz bitmemişken, maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı yok mu merak ediliyor.

Sosyal medyada yayılan iddiaların akabinde gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi.

Peki Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görüldü mü, var mı? İşte detaylar...

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için acil toplanırken, gözler Türkiye'ye çevrildi.

Ülkemizde henüz maymun çiçeği virüsüne dair resmi bir vaka açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.