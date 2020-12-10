Meclis'te BOREL ile koronavirüs tedbiri

2021 bütçe görüşmeleri TBMM'de sürerken, koronavirüse karşı önlemler de alındı. Kavaslar, Genel Kurul'a BOREL el dezenfektanı dağıttı.

TBMM Genel Kurulu’nun, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

12 sürecek olan görüşmelerin 4'üncü gününe girerken, tüm dünyayı saran koronavirüse karşı tedbirler de alındı.

Bazı milletvekilleri önlemlerini çift maske ve mesafe ile alırken, Meclis'te de hijyen çalışmaları yapılıyor.

KAVASLAR BOREL DAĞITTI

Genel Kurulda görevli kavaslar, milletvekili sıralarına bor madeninden üretilen yerli el dezenfektanı BOREL dağıttı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, milletvekillerine bor madeninden üretilen yerli el dezenfektanı BOREL sıktı.



