Medikal Estetik Tıp Sektörünün Marka Yönetmeni Şahin Çetinkaya

Estetik tıp sektörü dendiğinde, son zamanlarda erkeklerin de radarına giren botoks, dolgu, lazerler ve diğer pahalı cihazlarla yapılan uygulamalar akıllara geliyor, ve talep oldukça fazla.

2020’de Türkiye’de bu pazarın hacmi 15 milyar TL’ye yaklaştı. Sektörün pazar hacminin, 2023’de 18-20 milyar TL’yi aşması bekleniyor. En çok cilt bakımı, dolgu, botoks ve yaşlanma karşıtı ürünlere harcama yapılıyor. Ancak son yıllarda oldukça revaçta olan başka paralel bir sektör daha var: Medikal estetik.

Türkiye de Medikal Estetik

Cerrahi bir işleme gerek duyulmadan yapılan işlemlerin adıdır medikal estetik, saç ekimi, dolgu, botoks ve buz lazer epilasyon gibi uygulamaları kapsıyor. Medikal estetik sektörünün en marka cihaz ve uygulamalarının sahibi, STS LAZER firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çetinkaya’ya göre, ‘Türkiye’de özellikle son 5 yılda erkeklerin de bu tür uygulamalara ilgi duymasıyla talep oldukça arttı, ancak bu talebi karşılamada kalite ve işinin ehli kişilerin bu hizmeti vermesi ilkesi olmazsa olmaz tek kriter haline geldi, medikal estetik uygulamaları ucuz değildir ve kalite asla ucuza elde edilemez, eğer bir hekim bir dolgu uygulamasını 4000 liraya yapıyor ve diğer yer 2000 liraya yapıyorsa bu yerlerden kesinlikle uzak durulmalıdır, FDA onayı olan ürün ve cihazların kullanıldığı klinikler veya hekimler tercih edilmelidir.’

En Popüler Medikal Estetik Uygulamaları

Türkiye’de en çok tercih edilen cihazlardan, Baby Face lazer, Buz Lazer ve Cam Dolgu gibi önemli markaları sektöre kazandırmış olan STS LAZER firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çetinkaya aslen bir yönetmen ve geçmişte, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak ve Taylan Biraderler gibi yönetmenlerle, yardımcı yönetmen olarak çalışmış ve 2011 yılında Kuzey Güney dizisinde son olarak yardımcı yönetmen olarak çalıştıktan sonra setleri bırakarak aile şirketi STS LAZER’in başına geçmiş, ve 2011 yılında medikal estetik sektörünün en ivmelendiği senelerde distribötörlüğünü yaptığı cihazlara marka isimler yaratmış ve sektörde bugün en önemli klinik ve doktorlarının kliniğinde 1200 den fazla cihazı var. Nereye gitseniz, Buz Lazer, Baby Face Lazer var mesela. 2020 yılının son ayında Luxemburg lu Pluryal markasını da ülkemize getiren Şahin Çetinkaya, bu dolguyu da ‘Cam Dolgu’ markasıyla piyasaya sürdü.