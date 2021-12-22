Her gün yediğimiz yiyecekler hakkında şoke eden gerçekler

Her gün yediğimiz yiyecekler hakkında şoke eden gerçekler

Hiç düşünmeden tükettiğimiz bazı yiyecekler, öyle ilginç sırlar taşıyorlar ki duyunca “Yok artık!” demekten kendinizi alamayacaksınız. İşte besinlere dair tuhaf ama gerçek olan bazı bilgiler…

Gün içerisinde tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde büyük rol oynadığı su götürmez bir gerçek. Vitamin ve mineral açısından zengin olan bazı gıdalar var ki sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Bu faydaların yanı sıra, tükettiğimiz gıdalar hakkında bilmediğimiz birçok ilginç bilgi bulunuyor ve çoğu kişi bu bilgileri duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çoğu zaman yiyip geçtiğimiz bazı yiyeceklerin çok ilginç sırlar taşıdığını biliyor muydunuz? Üstelik bu sırların bazıları, duyana gerçekten "Yok artık!" dedirtecek kadar tuhaf nitelikte…

Örneğin acı biberin aslında ağzınızı yakmadığını söylesek ne düşünürsünüz? Ya da her evde bulunan bir sebzenin Wi-Fi sinyallerini emip yansıtabildiğini? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? İşte gıdalara dair sizi çok şaşırtacak bazı tuhaf gerçekler...

ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN SOMONLARIN ETLERİ BEYAZDIR

Somon denince akla direkt pembe bir balık gelse de çiftliklerde yetiştirilen somonların etleri beyaz olur. Somon üreticileri, pembe rengini elde edebilmek için balıkların yemlerine, bitkilerden elde edilen ‘’karotenoid’’ denen boyar maddeler ekler. Doğal somon ise bol bol karides yediği için rengi pembedir.

YEDİĞİMİZ HER MUZ ASLINDA BİRER KLON

Yediğiniz her muz aslında birer klondur. Dünya genelinde 1000 farklı muz türü olsa da bugün muz diye bildiğimiz o sarı meyve, Cavendish türünün genetik klonları durumunda. Çünkü diğer muz türlerine göre daha dayanıklı olan bu türün çekirdeği yok ve bu nedenle üremesi için klonlanması gerekiyor.

Yakın bir zamanda bilim insanları, genetik çeşitlilikten yoksun olan muzların neslinin tükenebileceğine dair endişeli açıklamalar yaptı.

ÇİKOLATAYI TARİHTE İLK TÜKETEN TOPLULUK: AZTEKLER

Çikolatayı tarihte ilk kez tüketen insan topluluğu, Antik Aztek uygarlığıdır. Ancak Aztekler çikolatayı tüketmekle kalmıyor Uluslararası Kakao Örgütü'nün bildirdiğine göre, aynı zamanda kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanıyorlardı. Aztek hâkimiyeti altında yaşayan insanlar vergilerini kakaoyla öderlerdi.

DOĞAL BAL ASLA BOZULMAZ

Doğal balın nem seviyesi çok düşük, asit seviyesi ise çok yüksektir. Bu iki özelliği sayesinde ağzı sıkıca kapalı tutulan bir bal kavanozunun içinde ortaya çıkan bakteriler oluşur oluşmaz ölürler. Bu da balın asla bozulmayacağı anlamına gelir.

Arkeologların Mısır piramitlerinde buldukları 3 bin yıllık balların yenebilir durumda olmasının sırrı da budur. Balın yanı sıra tuz, şeker ve çiğ pirinç de asla bozulmayan besinler arasında yer almaktadır.

GERÇEK HAVUÇ MOR RENKTEYDİ

Son zamanlarda market ve pazarlarda şalgam suyunun da hammaddesi olan mor havuçları görmeye alıştık ama yine de havuç denince aklımıza turuncu renkte olan sebze geliyor.

Ancak İngiltere'de bulunan Ulusal Havuç Müzesi'ne göre, gerçek havuç mor renkli ve incecik beyaz köklü bir sebzeydi. 16'ncı yüzyılın sonunda yaşanan bir genetik mutasyon, turuncu havuçları yarattı. Kim derdi ki bu renk orijinaline baskın gelecek?

PATATESLER İNTERNET SİNYALLERİNİ EMİP YANSITABİLİR

Patatesler, içerdikleri yüksek miktarda su ve yapılarındaki kimyasal maddeler nedeniyle tıpkı insanlar gibi kablosuz internet sinyallerini emip yansıtabilirler.

Hatta Boeing firmasının, 2012 yılında uçaklarda kablosuz internet hizmetini test ederken koltuklara birer çuval patates yerleştirdiği biliniyor.

İSTİRİDYELER NEREDEYSE ÇİĞKEN SERVİS EDİLİR

Hiç çiğ istiridye yediniz mi? Eğer cevabınız ‘evet’ ise, o sırada istiridyelerin halen canlı olduğunu bilmelisiniz. İstiridye ölür ölmez bozulmaya başladığı için neredeyse çiğken servis edilir. Ancak istiridyelerin merkezi sinir sistemi bulunmadığından acı hissetmezler.

OLGUNLAŞAN TURNA YEMİŞİ TOP GİBİ ZIPLAR

Turna yemişleri olgunlaştıkları zaman top gibi zıplayabilirler. Bu, çiftçiler ve tüketicilerin rahatlıkla kullanabileceği bir olgunluk testidir. Zıplamayan turna yemişi henüz yenecek kıvama gelmemiş demektir.

SUŞİYLE YEDİĞİNİZ WASABİ YABAN TURPU OLABİLİR

Suşiyle birlikte yediğiniz yeşil acı sosun ‘wasabi’ olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle içine yeşil gıda boyası eklenmiş yaban turpu yiyorsunuz. Gerçek wasabinin kilosu 160 dolardan satılır ve sadece çok lüks Japon restoranlarında bulunur.

DOMATESİN ZEHİRLİ OLDUĞU SANILIYORDU

Bir dönem insanlar, domatesin zehirli olduğunu sanıyordu. 18'inci yüzyıl İngiltere'sinde domatese "zehirli elma" denirdi çünkü aristokratlar domates yediklerinde çoğu zaman hastalanıp ölürdü.

Ancak bunun tek sebebi yalnızca domates değil, aristokratların kullandığı tabaklardı. Domatesin asidi, kurşun ve kalay alaşımlı bu tabaklardaki kurşunu açığa çıkarıp zehirlenmeye neden oluyordu.

KRAKER ŞEKERDEN DAHA ÇÜRÜTÜCÜDÜR

Çocukken çok şeker yediğimizde dişlerimizin çok çabuk çürüyeceği söylenir ve şeker tüketmemiz yasaklanırdı. Ancak dişler için şekerden çok daha zararlı bazı yiyecekler var. Mesela kraker... Çünkü asit, dişler için şekerden daha çürütücü bir etkiye sahiptir. Krakerler de çiğnedikçe dişlere yapışır ve bakterilerin uzun süre mutlu yaşaması için oldukça elverişli bir ortam yaratır.

FAZLA MUSKAT CEVİZİ TÜKETİMİ HALÜSİNYASYONA NEDEN OLUR

İki yemek kaşığından fazla muskat cevizi yediğinizde, mide bulantısı, baş dönmesi, yavaşlayan beyin fonksiyonları ve halüsinasyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

ACI BİBER YEDİĞİNİZDE HİSSETTİĞİNİZ YANMA FİZİKSEL DEĞİLDİR

Acı biber yediğinizde ağzınızda oluşan yanma hissi, fiziksel değil zihinsel bir reaksiyondur. Biberlerin içinde bulunan kapsaisin maddesi, sinirlerinizdeki acı algılayıcılara yapışır ve acı hissetmenize neden olur.

Beyniniz sıcak bir şey yediğinizi zannedip vücut sıcaklığını düşürmek için terleme komutu verir ve yüzünüz kızarır. Aslında ne bir yanma söz konusudur ne de sıcaklık artışı.

BAHARATLI YEMEK TÜKETENLERİN ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK

2015 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her gün baharatlı ve acı yemek tüketenlerin ölüm riski, bu yemekleri haftada bir tüketenlerden yüzde 14 daha düşüktür.

Ancak bu, baharatlı yiyecekler yemek ömrünüzü uzatır anlamına gelmez. Sadece baharat tüketmeyenlere kıyasla çeşitli hastalıklar nedeniyle ölme olasılığınız daha az demek.

MEYVELİ BUZLU DONDURMALAR TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Meyveli buzlu dondurmalar, 11 yaşındaki bir çocuk tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. 1905 yılında Frank Epperson adlı bir çocuk, yanlışlıkla gazoz ve su dolu bir bardağı bir gece dışarıda bırakır.

Sabah uyandığında donmuş halde bulduğu bu karışımın çok lezzetli olduğunu fark eder. San Francisco'da yaz aylarında satmaya başladığı bu icat, bir süre sonra tüm dünyaya yayılır.

AROMALAR HAYVANLARIN SALGI BEZLERİNDEN ÜRETİLİYOR

Hazır paketli dondurmalar ve benzeri birçok yiyeceğin ambalajlarının üzerinde "doğal meyve aroması, doğal vanilya aroması" gibi ifadeler görürüz.

Ancak bu aromalar, kunduz gibi bazı hayvanların salgı bezleri kullanılarak üretilmiş olabilir. Bunun yanı sıra yediğiniz çilekli dondurmanın içine hiç çilek girmemiş olabilir.

BİR HAMBURGER YAPMAK İÇİN 1800 LİTRE SU TÜKETİLİYOR

Bir tane hamburger yapmak için yaklaşık 1800 litre su tüketilir. Çünkü 500 gram dana eti üretmek için 8000 litre civarında su gerekir. Bu miktara dananın beslenmesi için ihtiyaç duyulan tahıl ve otları yetiştirmek için gereken suyun yanı sıra, hayvanın içtiği su ve hamburger köftesinin üretim sürecinde kullanılan su da dahildir.

ANANAS DİLDEKİ TOMURCUKLARA KISA SÜRELİ ZARAR VERİR

Ananas yedikten sonra başka bir şey yediğinizde tat alamıyorsanız, dilinizdeki tomurcuklar zarar görmüş demektir.

Ancak telaşlanmanızı gerektirecek bir durum yok çünkü bu etki sadece birkaç saat sürer. Bunun nedeni ise ananasın içinde bulunan ve proteinlerin çözünmesinde rol oynayan bromelain maddesidir.

DONDURULMUŞ MEYVELER EN AZ TAZELERİ KADAR FAYDALI

Taze meyvelerin ne kadar sağlıklı ve besleyici olduğunu bilmeyen yok... Araştırmalar, dondurulmuş meyvelerin de tazeleri kadar hatta bazen onlardan daha faydalı olduğuna işaret ediyor.

Meyveyi tazeyken dondurmak, içindeki E vitamini ya da kalsiyum ve demir gibi maddelerin uzun süre korunmasını sağlıyor. Üstelik dondurulmuş meyveleri her mevsim tüketebilirsiniz.

HAZIR GIDALAR BOL TUZ BARINDIRIYOR

Hiçbir yemeğe tuz koymasanız dahi hazır gıdalarla beslendiğinizde vücudunuza çok büyük miktarlarda tuz aldığınızı biliyor musunuz? Örneğin bir dilim pizzada bulunan tuz miktarı 600 miligrama kadar çıkabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gram yani 5000 miligramın altında olmasını öneriyor.

FISTIK EZMESİNDEN ELMAS MI?

Almanya'da bulunan Bayreisches Geoinstitut'tan bilim insanları, içeriğinde çok yüksek miktarda karbon bulunan fıstık ezmesinin elmasa dönüştürülebileceğini keşfetti.

Tek yapmanız gereken fıstık ezmesi içindeki karbondioksit moleküllerinin içinden oksijeni çıkarıp kalan karbonu çok yüksek basınca tabi tutmak.

KIRMIZI GIDA BOYASI BÖCEKTEN ELDE EDİLİYOR

Draje çikolata ve şekerler, renkleriyle göz alı ve iştah kabartırlar. Peki bu renklerden en yaygını olan kırmızının, Türkçe adıyla koşinil olan ‘’Dactylopius coccus’’ isimli bir böceğin iskeletinin ezilmesiyle elde edildiğini biliyor musunuz?

Karminik asit de denilen bu kırmızı gıda boyası, kırmızı meyve aromalı abur cuburlarda ve rujlarda da kullanılıyor.

OJELER DE BÖCEKLERDEN ELDE EDİLEN MADDE İÇERİYOR

Böcekten elde edilen ve hem kozmetikte hem de gıdada kullanılan bir diğer madde ise şellak.

Yine ‘’Dactylopius coccus’’ ismi taşıyan böceğin salgısından elde edilen bu madde de dış yüzeyi parlak yiyeceklerde ve ojelerde karşımıza çıkıyor.

OTOMOBİL VE JELİBONLARIN ORTAK NOKTASI

Otomobiller ve meyveli yumuşak şekerlerin de bir ortak noktası vardır. İkisi de dış yüzeylerinin parlaması için ‘’karnauba mumu’’ denilen bir maddeyle cilalanır.

Güneş kremlerinde ve boyalarda bulunan ve bu ürünlere beyaz renk veren titanyum dioksit de zaman zaman salata soslarında ve kahve kremalarında bulunabilir.