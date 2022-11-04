Meğer dilimleyip bekletmek zehir saçıyormuş! Uzmanlar uyarıyor: İşte dilimlenen soğanın şaşırtan zararları

Gerek salatalarda gerek yemeklerde kullanılan soğan vitamin bakımından oldukça zengin bir yiyecek olarak biliniyor. Ancak soğanı dilimleyip bekletmek pek çok hastalığa sebebiyet verebiliyor.

Yemeklerde ve salatalarda çokça kullanılan soğan, vitamin bakımından oldukça zengin bir gıda olmasının yaın sıra antibiyotik etkisi vermektedir. Ülkemizde ve dünya genelinde çokça tercih edilen bu gıda, dilimlendiğinde ve çokça bekletildiğinde oldukça zararlı olmaktadır. İşte dilimlenmiş soğanın uzmanlar tarafından açıkılanan zararları...

Dilimlenen soğanlar zehir saçıyor!

Özellikle salata ve yemeklerin vazgeçilmez unsuru olan soğan, hemen her mevsim kullanılmaktadır. Dünya çapında yetiştirilen gıdalardan olan soğan sağlığa çok katkı sağladığı gibi, genellikle pişmiş olarak tüketilmektedir.

İçerisinde A,B,C vitaminleri barındıran soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Bir çok hastalığa karşı kalkan görevi gördüğü bilinen soğan, dilimlendiği takdirde ise geri dönülemez bazı hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Buzdolabında saklansa bile bakteri oluşturuyor!

Uzmanlar ve yapılan araştırmalar, çiğ olarak şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında veya buzdolabının içerisinde muhafaza edilmesi halinde bile bakteri oluşturduğunu göstermektedir. Bu sebeple kesilen soğanlar mutlaka bekletilmeden tüketilmelidir.

Zehirlenmeye kadar gidebiliyor

Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile sebep olabiliyor. Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da tehlike oluşturuyor. Öyle ki bu durum zehirlenmelere kadar gidebiliyor.

Artıyorsa evin bir odasına koyun

Eğer doğradığınız soğanlar artıyorsa, bu sebeple evin bir bölümüne koyarak havadaki mikropları öldürme amaçlı kullanmak daha faydalı olabilir.