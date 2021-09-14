Mehmet Ceyhan: Ben hiç maymuna benzeyen insan görmedim

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Fatih Erbakan'ın koronavirüs aşılarına yönelik eleştirisine karşı "Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarının insan genetiğini değiştirdiğine dair endişelerin varlığından dem vurarak, aşılara şüphe ile yaklaşılması gerektiğini savunmuştu.

PROF. MEHMET CEYHAN TEPKİ GÖSTERDİ

Erbakan'ın bu açıklaması sonrası, kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki gösterdi.

"AKLIN VE BİLİMİN GÖSTERDİĞİ YOLA GİRİN ARTIK"

Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık” dedi.

"AŞILAR HER YIL 2.5 MİLYON KİŞİYİ KURTARIYOR"

"Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?" diyen Ceyhan, "Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.

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