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- Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz koronavirüs aşısı satın alacak
Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz koronavirüs aşısı satın alacak
Meksika’nın, Rusya’dan 32 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı satın alması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 14:15
Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda Rusya hızlı ilerliyor.
Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V dün halkın kullanımına açıldığı duyurulmuştu.
Kalite testlerini geçen aşı Rusya'nın dışından kendine müşteri de bulmaya başladı.
BELARUS'TAN SONRA İLK ALICI MEKSİKA
Rusya’da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V isim yeni tip koronavirüs aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF), ilaç şirketi Landsteiner Scientific ile Meksika’ya 32 milyon doz Rus aşısı tedarik edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.
32 milyon doz Sputnik V ile Meksika nüfusunun yüzde 25’inin aşılanabileceği belirtildi.