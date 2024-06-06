Meksika'da kuş gribinin alt türü nedeniyle ilk ölümü doğrulandı Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığı Dünya Sağlık Örgütü'nce doğrulandı.

AA & Ensonhaber

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.

Vakanın bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.

Açıklamada Meksika'da ilk kez bir kişide A(H5N2) virüsü enfeksiyonu görüldüğü de yer aldı.

Bu vakada virüse neden maruz kalındığının kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.

Genel nüfusa yönelik mevcut risk düşük

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini düşük olarak değerlendiriyor" denildi.