Meme büyütme sadece protezle değil, memeye yağ enjeksiyonu ile de yapılıyor

Meme büyütme sadece protezle değil, memeye yağ enjeksiyonu ile de yapılıyor

Meme İmplant Boyutu Nasıl Seçilir?

Meme büyütme, memenin hem boyutu hem de şekli ile ilgili tüm sorunlarınızı çözebilir. Bazı kadınların göğüsleri istedikleri kadar gelişmemiştir ve ne yazık ki bazı kadınlar da hamilelikten sonra göğüslerinin hem küçülmüş hem de sarkmış olduğunu fark ederler. Bir dereceye kadar olan sarkmanın, sadece protezli meme büyütme ameliyatı ile değil memeye yağ enjeksiyonu ile de çözülebileceğini biliyor muydunuz?

Meme Büyütme Nedir?

Meme büyütme ameliyatı, göğüs şeklini ve hacmini geliştirmek için tasarlanmıştır. Vücut imajını, simetrisini ve dengeyi geliştirebilir. Göğüs büyütme aynı zamanda çocuk sahibi olduktan sonra hacim ve şeklini kaybeden veya önemli miktarda kilo kaybeden göğüslerin dikleştirilmesinde de faydalı olabilir. Birçok hasta, göğüs büyütme ameliyatının ardından kıyafetlerinin ve bikinilerinin çok daha da iyi oturduğunu zevkle ifade ederler.

Meme Büyütmede Meme İmplantlarının Geçmişi ve Farklı Seçenekler Nelerdir?

1990'lı yıllarda silikon meme implantları konusunda tüm dünyayı saran bir korku vardı. 1992'den 2000'e kadar silikon göğüs implantlarının kullanılmasına sağlık örgütlerinin bazıları izin vermedi. Sonunda teknolojik gelişmeler sayesinde tamamen vücuda uyumlu üretilen silikonlar için bilimsel olarak meme kanseri, otoimmün hastalık veya inflamatuar bozukluk arasında bir bağlantı olmadığını kanıtladı.

Meme büyütme işlemi çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, yeni bir yöntem, memeleri büyütmek için hastanın karın veya kalçasından alınan kendi yağını kullanır. Bu işlem “Memeye Yağ Enjeksiyonu” olarak bilinir.

Meme İmplantı Boyutu Nasıl Seçilir?

Doğru implant boyutuna karar vermek tamamen kişisel bir karardır ve hastadan hastaya göre değişir. Sizin için doğru meme implantı boyutunu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör vardır.

* Vücut Tipi: Esas konu, vücut tipinizin ne olduğunu düşünmektir. Bu, omuzlarınızın ne kadar geniş olduğuna ve göğüs genişliğinize bakmak anlamına gelir. Amaç, vücudunuzda en doğal görünümlü implant boyutunu ve şeklini bulmaktır.

* İmplant Tipi: Silikon veya saline olmak üzere iki türe sahiptir. Gummy bear yani damla implantları olarak da bilinen silikon daha doğal bir şekle sahiptir. Farklı malzemelerin farklı görünümünden dolayı, boyut seçimi iki protez arasında değişecektir.

* Kişisel Hedefler: İstediğiniz türü ve kendi vücut tipinizden ne bekleyeceğinizi öğrendikten sonra, bunu kişisel hedeflerinizle eşleştirmeniz gerekir. Büyütmenizin nasıl sonuçlanmasını istediğiniz konusunda ilham almak için dergi veya filmlerdeki resimlere bakın ve Quartz Clinique’de doktorunuz ile birlikte sizin için mükemmel boyutu bulabilirsiniz.

İmplant Kas Üstüne mi Altına mı Yerleştirilmelidir?

İmplant kasın altına veya üstüne yerleştirilebiliyor. İmplantın kas altına yerleştirilmesi subpektoral büyütme olarak adlandırılır. İmplantı kasın üstüne yerleştirmek, sub glandüler büyütme olarak bilinir.

Kadınların çoğu, alt-sektörel bir meme büyütmeden yararlanır; ancak doktorunuz hem sub glandüler hem de subpektoral büyütmelerle ilişkili avantajları ve riskleri gözden geçirdikten sonra sizinle birlikte karar verecektir.

Çift Düzlemli Meme Büyütme Nedir?

Dual Plane yöntemi, hem subpektoral hem de sub glandüler implant yerleştirmenin estetik avantajlarını birleştirir. Bu teknikle meme implantının üst üçte ikisi kasla kaplanır. Meme implantının alt üçte birlik kısmı sadece glandüler meme dokusu ile kaplıdır. Bu, implantın üst kısmının daha fazla doku kaplamasına ve implantın alt üçte birlik kısmının daha yuvarlak bir görünüme sahip olmasına izin verir. Bu, çok daha doğal görünen bir göğüs çevresi ile sonuçlanır.

Protezli Meme Büyütme Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Hastaların meme büyütme prosedüründen iyileşmesi genellikle 2-4 hafta sürer. Pek çok hasta meme büyütme ameliyatı olduktan bir hafta sonra işe dönebilir. Yapılan büyütme tipine bağlı olarak, ameliyat sonrası sütyen uzun bir süre için gerekli olabilir. Hastalar, ameliyattan sonra en az 6 ay boyunca meme şeklinde ve implant pozisyonunda değişiklikler görmeyi beklemelidir.

Daha yaygın olarak, implantlar göğüslerin boyutunu ve şeklini değiştirmek için kullanılır. İki tür implant vardır: saline ve silikon.

Saline, esasen bir tuzlu su çözeltisinden oluşan intravenöz sıvıdır. Bu implantlar daha küçük kesikler gerektirir ve genellikle daha ucuzdur. Bununla birlikte, saline implantların dezavantajları şunları içerir: silikon ile karşılaştırıldığında daha az gerçek his ve cilt altında daha fazla dalgalanma olasılığı.

Silikon meme implantları silikon jel ile doldurulur. En doğal olanı hissederler ve cilt altında dalgalanma yaratma olasılıkları daha düşüktür. Gummy bear implantları, gözyaşı damlası şeklinde olan yeni bir silikon implant türüdür.

Memeye Yağ Enjeksiyonu ile Meme Büyütme detayları!

Yağ transferi ile meme büyütme, vücudun fazla olduğu bir veya birkaç bölgeden alınan yağları kullanır. Yağ, restorasyon veya büyütme gerektiren bir alana aktarılır, bu, hacmi iyileştirmek ve göğüs boyutunu değiştirmek için tasarlanmıştır ve çoğu durumda uzun süreli sonuçlar sunar. Yağ transferi olarak da bilinen yağ enjeksiyonu, göğüs implantlarına ihtiyaç duymadan göğüs büyütme için vücudunuzun bir bölgesindeki yağ hücrelerini kullanmasına olanak tanır. Yağ transferi, göğüslerinizdeki yaşlanma, kilo kaybı, hamilelik ve emzirme nedeniyle kaybedilmiş olabilecek hacim ve şekli geri kazandırmak için doğal bir çözümdür.

Kalçalardan, bacaklardan veya karından yağ toplamak veya çıkarmak vaser liposuction ile genel anestezi gerektirecektir. Ağrı konusunda endişeleriniz varsa, ağrıyı yönetmek ve prosedürü olabildiğince rahat hale getirmek için seçeneklerinizi tartışabilmek için Quartz Clinique’e ulaşabilirsiniz. Memeye yağ enjeksiyonu, meme implantları ile meme büyütme için kozmetik cerrahiden daha basit, daha az invaziv ve genellikle daha az ağrılı bir prosedürdür.

Memeye Yağ Enjeksiyonu Sonrası İyileşme Süresi!

Ameliyat sonrasında liposuction bölgesi çevresinde bir miktar morarma olacaktır ancak bu 7-10 gün içinde ortadan kalkacaktır. Yağ transferi yoluyla meme büyütme için tam iyileşme süresi prosedürünüze bağlı olacaktır.

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