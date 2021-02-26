Karın Germe İşlemine İhtiyacım Var mı? Nasıl karar verilmesi gerektiğini Dr.Leyla Arvas’a sorduk.

Tek başına bir karın germe mi? Süper! Meme estetiği ile karın germe mükemmele çok yakın!!!

Gevşek karın derisi, fazla yağ, zayıf karın kasları ve karın duvarında çatlaklar olan herkes!

Karın bölgenizi sıkılaştırmak, yeniden şekillendirmek ve eski haline getirmek için en güçlü prosedürlerden biri! Karın bölgenizde diyet ve egzersize yanıt vermeyen gevşek veya sarkık bir cildiniz varsa, karın germe gerekebilir. Karnınız öne doğru genişliyorsa, kaslarında ayrılma veya güçsüzlük varsa ve hatta çatlaklarınızın görünümünü azaltmak ve kendinizi daha güvende hissetmek istiyorsanız karın germe sizin için harika bir prosedürdür.

Karın Germenin Faydaları!

Kendine Özgüveni Arttırmak

Pek çok insan, karın bölgesindeki aşırı yağ ve sarkık cilt nedeniyle belirli kıyafetleri veya mayolarını giyinmekte tereddüt etmektedir. Karın germe, onlara çok daha sıkı bir cilt, gelişmiş kas görünümü ve daha çekici göbek deliği ile daha düz kontürlü estetik bir vücut sağlar. Karın germe ameliyatının ardından hayattan yeniden zevk almak için ihtiyaç duydukları özgüveni geri getirir.

Çatlakların Görünümünü Azaltır

Çatlaklar kilo alıp verme sırasında önemli ağırlık dalgalanmaları yaşadıktan sonra ortaya çıkar. Özellikle gebelik ile oluşan çatlaklar doğumdan sonra daha da görünür hale gelir. Karın germe ile çatlaklı deri alınıp, cilt sıkılaştırıldığında çatlaklar daha az görünür hale gelir. Muayene sonrası doktorunuz sizinle beraber çatlaklarınız ile ilgili neler bekleyebileceklerini anlatılacak.

Gebelikte Ters Göbek Problemi

Pek çok kadın hamilelikten sonra düz bir karına kavuşmakta zorlanır. Gevşek, sarkan cilt utanç verici ve rahatsız edici olabilir. Karın germe işlemi, fazla deriyi ortadan kaldırarak ve karın kaslarını sıkılaştırarak hamilelik ile bozulan karnı normal haline çevirir.

Şekillenmiş Bir Vücut ve Alınmış Karın Yağları

Cildi sıkılaştıran ve karın kaslarını tekrar bir araya getiren bir karın germe prosedürü ile düz ve şekillenmiş bir vücut elde edin. Aynı zamanda sarkan deriden ve yağlardan kurtulmayı sağlar.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Op. Dr. Leyla Arvas anlattı!

Karın germe işlemi genel anestezi uygulanması ile tam teşekküllü bir hastanede başlar. Ardından karnın alt kısmına bir kesi yapılır. Kesiğin yeri ve boyutu, fazla yağ ve deri miktarına ve hastanın istediği karın germe tipine bağlıdır.

Öncelikle karın derisini kaldırır ve zayıflamış karın kaslarını onarırız. Daha sonra fazla deriyi kesip diker ve ayrıca göbek deliği için yeni bir açıklık açarız. Cilt sıkılaştırıldığı için bu yapılmalıdır. Yeni açıklık olmadan göbek deliği doğal bir pozisyonda olmayacaktır. Hastalar genellikle iki gün hastanede yatış yaparlar.

Farklı Karın Germe Türleri!

Mini karın germe

Mini karın germe ameliyatı göbeğin altında cilt, çatlaklar ve aşırı yağın giderilmesini içerir. Bu ameliyat sadece küçük bir kesi gerektirir, bu yüzden kısa bir yara izi vardır. Mini karın germenin izi sezaryan izi kadar düşünülebilir.

Standart Tam Karın Germe

Standart bir abdominoplasti, tam karın germe olarak da bilinir. Bu prosedür, göbek deliğinin hem altındaki hem de üstündeki fazla deri ve yağı alır ve ayrıca gevşek karın kaslarını sıkılaştırır. Bu prosedür, iç çamaşırlarıyla gizlenebilecek standart bir iz bırakır. Normal bir sezaryan izinden daha uzun bir iz olarak düşünülebilir.

Genişletilmiş Abdominoplasti

Karnında ve/veya yanlarda fazla yağ ve deri bulunan hastalar, body lift veya izi uzatılmış bir karın germe ameliyatından yararlanabilir. Yara izi yanlardan aşağıya doğru uzanır. Bu prosedürü uygulayan hastalar her açıdan daha ince bir profil bekleyebilirler.

Karın Germe Sonrası Ne Beklemeli?

Karın germe ameliyatından sonra morarma, şişme ve rahatsızlık hissetmek normaldir. Bu, invaziv bir cerrahi işlemdir ve iyileşme birkaç hafta sürer. Bununla birlikte, hastalar normalde günler içinde daha iyi hissetmeye başlar ve 2-4 hafta sonra sonuçları fark ederler.

Sonuçlar Kalıcı mı? Op. Dr.Leyla Arvas açıkladı!

Karın germe ameliyatının sonuçları kalıcıdır. Ancak vucudun bu halini koruyarak özellikle bir diyet ve egzersiz rutinini takip ettiği sürece kalıcılığı ömürlük olur. Gevşek cilt veya fazla yağın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için insanlar sağlıklı beslenmeli ve kilolarını korumalıdır. Hamile kalmayı düşünen hastalar karın germe ameliyatı geçirmeden önce beklemelidir. Hamilelik, gevşek cilt ve yağın yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.

Güvenlik ve riskler

Karın germenin riskleri, genel olarak her ameliyatın tipik risklerini taşır. Aşamalı ve dikkatli uygulama risklerin çoğunu ortadan kaldıracaktır. En sık görülebilecek deri altında sıvı toplanması riskini “seroma ve hematom oluşumunu” azaltacaktır. Ameliyattan sonra hareketlilik ameliyata ait toparlanma süresini kısaltabilir.

Karın Germe ile Meme Estetiği Yapılabilir mi?

Karın germe ile meme estetiği kombinasyonu fazlasıyla yaygındır ve tam kombinasyon paketi, karın germe, meme estetiği ve liposuction ile beraberinde yağ enjeksiyonu olarak vücut estetiği şeklinde yapılır. Annelik estetiği denen bu prosedür gebelik ve lohusalık sonrasında annenin eski şekilli vücuduna geri dönmesini sağlar.

Karın Germe ile Meme Büyütme!

Meme büyütme implantları, hastanın vücut çerçevesi ile orantılı olarak meme boyutunu arttırarak kadınlara daha genç bir görünüm kazandırır ve güvenini geri kazandırır. İşlem doğal olarak küçük göğüslerini büyütmek, hamilelikle kaybedilen hacmi geri kazanmak veya asimetriyi düzeltmek isteyen kadınlar için faydalıdır. Vücut estetiğinde harika bir sonuç almak için karın germe ile rahatlıkla tercih edilebilir.

Karın Germe ile Meme Küçültme?

Meme küçültme, fazla glandüler doku, yağ ve cildi çıkarmak için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Karın germe ile meme küçültme işlemi, estetik dengenizi ve vücut oranını iyileştirir. İşlem göğüsleri orantılı hale getirir. Özellikle büyük, ağır göğüslerin neden olduğu ağrı ve rahatsızlığı hafifletir. Karın germe ile de tüm vücut şekliniz en harika halini alır.

Göğüs küçültme, göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle fiziksel ve duygusal sıkıntı yaşayan kişiler için uygundur. Fiziksel sorunlar sırt ve omuz ağrısını içerir. Genel sağlık durumunuz iyiyse ve orantılı göğüslerle bir hayata hazırsanız, bu kombine ameliyat sizin için harika olabilir.

Karın Germe ile Meme Dikleştirme?

Meme dikleştirme karın germe ile birlikte vücut estetiğinizde mükemmeli yaratır. Meme sarkıklığını, fazla deriyi düzeltmeyi ve daha genç bir görünüm kazandırmayı amaçlayan cerrahi bir kombinasyondur. Genellikle yaş, kilo kaybı, hamilelik veya emzirme ile kaybedilen doğal gerginliği eski haline getirmek için meme büyütme ile birlikte veya tek başına yapılabilir. Fazla derinin alınması ve meme dokusunun yeniden şekillendirilmesi yoluyla, cerrahınız kaybettiğinizi düşündüğünüz şekli yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir ve aynı zamanda vücut imajınızı güçlendirebilir.

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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