Meme kanseri erkeklerde kadınlardan daha agresif! İşte erkeklerde meme kanseri belirtileri

Erkeklerde genellikle daha ileri bir aşamada tespit edilen meme kanseri ayrıca kadınlara göre daha agresif şekilde ilerliyor. İşte erkeklerde meme kanseri belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler.

Meme kanseri erkeklerde çok daha nadir olmasına rağmen, hastalığın seyri, genellikle ileri evrede tespit edilmesi nedeniyle kadınlardan daha kötü. Artan östrojen seviyeleri, Klinefelter sendromu ve radyasyona maruz kalmak riski artırıyor.

Ağrısız yumru, meme ucunda girinti ve akıntı gibi belirtiler erkeklerde de ortaya çıkıyor. Erkekler için risk altında olan herhangi bir yaş grubu yoktur ve bu nedenle tarama sistemi de yoktur. Tüm bunlar, hastalığın ileri bir aşamada tespit edilmesine yol açar ve bu nedenle iyileşme umutları daha kötüdür.

Erkeklerde meme kanseri belirtileri

Erkeklerde meme kanseri riski düşüktür, ancak vardır. Bu nedenle erkeklerin de meme dokusunda yumru gibi belirtileri araması gerekmektedir. Herhangi bir anormallik durumunda en kısa sürede bir uzmana başvurmak önemlidir.

İşte erkeklerde meme kanserini gösteren en yaygın belirtiler.

Yumru

Meme kanseri, erkeklerin genellikle görmezden geldiği meme dokusunda ele gelen yumru ve topaklar ile ortaya çıkabilir. Dokunmaya duyarlı ve hatta ağrılıysa, yumrular mutlaka bir uzmana gösterilmelidir. Koltuk altları ve koltuk altı ile köprücük kemiği arasındaki kısım da elle muayene edilmelidir.

Ters meme uçları

Meme dokusunda bir tümör büyümeye başlarsa meme uçları batabilir veya içe doğru dönebilir. Bazı durumlarda bu bölgedeki cilt kurur ve soyulmaya başlar.

Akıntı

Meme ucundan sıvı ve salgıların akmaya başladığını tespit ederseniz, bu meme dokusunda sıvı birikmiş bir tümör geliştiğini gösterebilir. Bu, genellikle sadece bir tarafta meydana gelir ve ter lekelerinden ayırt edilebilir.

Tedavi her iki cinsiyet için de aynı

Meme kanseri tedavisi her iki cinsiyet için de aynıdır. Cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hormon tedavisi uygulanır.

Erkeklerde tüm meme alınır ve genel olarak kadınlar arasında hayatta kalma açısından bir fark yoktur. Geçmişte meme kanseri ağırlıklı olarak 60-70 yaş arasındaki yaşlı erkekleri etkilerken, günümüzde 40 yaş grubunda ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlara göre, obezite, yüksek östrojen seviyeleri, Klinefelter sendromu, bazı çocukluk hastalıklarına bağlı radyasyon nedeniyle risk artıyor ve ailesinde bu hastalığı olanlarda da risk daha yüksek.

Tüm meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 1'i erkekleri etkiler ve meme tümörleri, erkeklerde tüm kanserlerin neredeyse yüzde 0,2'sini oluşturur.