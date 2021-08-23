Meme kanseri olduğunuzu gösteren 6 işaret

Erken teşhisle birlikte tedavide başarı oranının yükseldiği meme kanseri belirtilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Kadınların her ay düzenli olarak göğüs kontrollerini yapmaları, kanser riski taşıyanlar için hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip. Her belirtinin kesin olarak kanseri işaret etmediğini bilmekte fayda olsa da size emin olmak için zaman tanıyacak kontrolleri ihmal etmeyin.

Göğüs kanseri belirtisi olduğunu düşündüğünüz şeyi bulmak sizi çılgın bir sarmalın içine sokabilir. Korkmak normal olsa da bunu görmezden gelmek için kendi kendinize konuşup, kendi kendine çözülmesini umarak endişelenmeyin. Aşağıdaki yaygın semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, sadece güvenli oynamak için doktorunuza görünün ve kontrol ettirin.

1. SERT VE AĞRISIZ BİR YUMRU

Bir yumru, açık ara en iyi ve en yaygın bilinen meme kanseri semptomudur. Ama bir yumru olması kanser olduğunuz anlamına gelmez. Amerikan Kanser Derneği'ne göre bazı meme topakları iyi huylu kistlerdir; hamileliğin etkisiyle, aylık döngülerle ve emzirmeyle birlikte göğüste yeni oluşumları gözlemlemek mümkündür. Bazı değişiklikler geçici olabilir, ancak yumru bir süredir küçülmeden duruyorsa doktora mutlaka başvurun.

2. MEMEDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Bu semptomun genellikle 60'lı yaşlardaki kadınları etkilediğini ve inflamatuar meme kanseri adı verilen nadir bir meme kanseri türünün belirtisi olabileceği söyleniyor. Bu renk değişikliği kendini nasıl gösterir? Burada yaş ve sağlık geçmişi önemlidir. 30'lu yaşlarınızdaysanız ve emziriyorsanız, renksiz göğüs derisi mastite (genellikle tıkalı bir süt kanalının neden olduğu göğüs dokusu enfeksiyonu) işaret edebilir. Ancak menopoz sonrası bir kadınsanız ve göğsünüzü etkileyen herhangi bir yaralanma veya böcek ısırığını hatırlamıyorsanız, bu bir tehlike işareti olabilir. Bu durumda doktorunuz inflamatuar meme kanseri riskini elemek için sizi muayene etmelidir.

3. MEME BOYUTLARININ FARKLI OLMASI

Her ikisinin de eskiden dolu olduğuna ve şimdi birinin gözle görülür şekilde daha küçük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bazen bir memede tümör olduğunda, tümör cildi ve bağları çeker ve bu da büzülmeye neden olur. Üstelik göğüs dokusunun çoğu yağ olduğundan, kanser hücreleri bu yağların yok olmasını sağlar.

4. PÜRÜZLÜ BİR DOKU

Göğüs derinizin bir bölgesi küçük kraterlerle noktalı görünüyorsa, bu çukurluk meme kanserine işaret ediyor olabilir. Göğüs küçülmesinde olduğu gibi, tümör cildi çekerek düzensiz bölmelere neden olabilir. Aynı zamanda, portakal kabuğu gibi tuhaf bir şekilde dokulu görünebilir; iltihaplı meme kanserinde ortaya çıkabilen bir semptomdur.

5. MEME UÇLARINDA TERSLİK

Meme uçlarınızda görüntü olarak bir terslik hissediyorsanız, doğrudan doktora başvurmakta fayda var. Bazı kadınların kalıtımsal olarak farklı meme uçlarına sahip olduğu düşünülürse, her durum kişiye göre değerlendirilmelidir. Meme kanserinde görülen içe dönük meme uçları sizin normalinizse, bu meme kanseri belirtisi değildir.

6. MEMEDE OLAĞANDIŞI AKINTI

Emziriyorsanız meme ucunuzdan çıkması gereken tek sıvı anne sütüdür. Bunun ötesinde, kanlı akıntı da dahil olmak üzere meme başı akıntısı, doktora başvurmanızı gerektirir. Meme başı akıntısı, kanser dışında iyi huylu bir büyüme gibi birçok durumdan kaynaklanabilir. Yine de özellikle bir yumru ile birlikte açıklanamayan meme akıntınız varsa, fazla hafife almayın.