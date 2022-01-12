Meme kanseri riskini en çok artıran 5 faktör

Meme kanseri riskini en çok artıran 5 faktör

Erken aşamada teşhis edildiğinde tedavi şansının çok yüksek olduğu meme kanseri gelişimini birçok farklı risk faktörü etkiliyor. İşte meme kanseri riskini artıran durumlar.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kötü huylu hastalıktır. Bu yüzden bu kansere yakalanan kişi sayısını azaltmak için mümkün olan tüm önlemleri almak çok önemlidir.

Meme kanserini tedavi etmenin en iyi yolu onu erken teşhis etmektir. İlk aşamada tanınırsa, tam iyileşme neredeyse kesindir. Memede kitle şeklinde herhangi bir anormalliği teşhis etmek için düzenli kendi kendine muayene yapmak gerekir.

Meme kanseri, çoğu değişitirilebilir bir dizi faktörle bağlantılıdır. İşte meme kanseri riskini en çok artıran 5 faktör:





OBEZİTE

Kadınlarda obezite, meme kanseri riskini yüzde 30 ila 60 oranında artırır. Bu araştırma, Dünya Meme Kanseri Örgütü tarafından yapılmıştır.

Yağ hücreleri, kadın cinsiyet hormonu östrojenin gelişimini uyarır. Artan östrojen üretimi ise tümör hücrelerinin gelişimini uyarır.

HAREKETSİZLİK

Fiziksel aktivite vücudumuzu önemli ölçüde etkiler. İltihap önleyici etkiye sahiptir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki insülin seviyelerini düşürür. Bu, vücudun meme kanseri de dahil olmak üzere potansiyel patojenlerle kendi başına savaşmasını kolaylaştırır.

Yaklaşık 30 bilimsel araştırmanın sonuçları, haftada en az 3 saat egzersiz yapan kadınlarda hastalanma riskinin yüzde 30 ila 40 oranında azaldığını doğrulamaktadır.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Çok sayıda araştırma, kırmızı et ve şekerin tümör hücrelerinin gelişimini desteklediğini doğrulamıştır. Ayrıca daha fazla miktarda alkol içmenin östrojenin daha güçlü ve daha hızlı üretimini etkilediği ve böylece meme kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.

Sebzeler ise tam tersi bir etkiye sahiptir. Lahana, karnabahar, brokoli ve karalahana gibi sebzeler iltihap önleyici etkiye sahiptir ve vücuttaki östrojen seviyesini dengeler. Kırmızı tonunda sebzeler (domates ve havuç) ve koyu yeşil yapraklı sebzeler (marul ve ıspanak) benzer bir etkiye sahiptir.

GENETİK BRCA1 VE BRCA2

Genlerinde belirli bir mutasyon taşıyan kadınların, meme kanseri geliştirme riski önemli ölçüde artar.

BRCA1 ve BRCA2 genleri hastalığın erken başlangıcı, hastalığın tekrarlaması, bilateral meme kanseri, erkeklerde meme kanseri ve yumurtalık, pankreas ve melanom kanserleri riskini belirlemede özellikle önemlidir.

AİLE ÖYKÜSÜ

Yakın akrabalarınızdan birinde (anne, kız kardeş, büyükanne) meme kanseri varsa bu genleri taşımasanız bile, meme kanserine yakalanma riskinizi 2 katına çıkar. Ailenizde meme kanseri olan birden fazla kişi varsa riskiniz 3 kat daha fazladır.

Bu risk grubuna dahilseniz, meme kanseri riskini azaltmaya yönelik tüm önleyici tedaviler hakkında sizi bilgilendirecek uzman bir doktordan tavsiye almanız önerilir.