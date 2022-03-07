Meme kanserinin yumrular dışında 9 yaygın belirtisi

Meme dokusunda hissedilen kitleler, meme kanserinin en yaygın belirtilerinden biridir ancak bunun haricinde de kanseri gösterebilecek işaretler vardır. İşte dikkat edilmesi gereken 9 belirti.

Meme kanseri, anormal ve kontrol edilemeyen hücre büyümesi ile ortaya çıkar. Bu hücre büyümesi, tümör oluşumuna, organın çalışmasının bozulmasına ve bazı zamanlarda diğer organlara yayılmasına neden olur.

Tüm kadınlar ve erkekler yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahiptir. Riski artıran birkaç faktör vardır. 65-74 yaşları arası kadınlar, sigara ve alkol kullananlar, erken ergenlik veya geç menopoz yaşamış kadınlar ve aşırı kilolu kadınlar daha büyük risk altındadır.

Çoğu kanserli tümör, kadınların kendileri tarafından tespit edilir. Bu nedenle özellikle adet döngüsü sırasında memedeki doğal değişikliklerin farkında olmak çok önemlidir. Düzenli olarak elle muayene yapmak ve endişe verici bir değişiklik görülürse bir uzmana başvurmak gerekir.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ: YUMRULAR

Dikkat edilmesi gereken ilk şey memede kitle hissidir. Vakaların çoğunda, bu yumrular iyi huyludur ve bir tümör oluşturmazlar, ancak bir kist veya fibroadenom oluşturabilirler. Önlem olarak bu anormallikler ortaya çıkar çıkmaz bir uzmana başvurmak gerekir.

Kanserli ise yumru genellikle düzensiz görünür. Yumru, adet döngüsüne ve dönemlere göre değişmez, cilde derinlemesine yapışır ve hareketli değildir.

YUMRU HARİCİNDE GÖRÜLEN 9 BELİRTİ

Memede hissedilen yumrular dışında da meme kanserini ortaya çıkarabilecek belirtiler oluşabilir. İşte dikkat edilmesi gereken 9 durum.

Meme Başı Akıntısı

Emziriyorsanız veya hamileyseniz meme akıntısı muhtemelen bir endişe nedeni değildir. Ancak bu durumların dışında meme başı akıntısı ciddi bir durumun işareti olabilir. Meme uçlarından berrak, yeşilimsi veya sarımsı bir akıntı meme kanseri belirtisi olabilir.

Çiller

Ciltte koyu lekeler veya olağandışı çiller yalnızca bir dermatologu ziyaret etmeniz gerektiğinin bir işareti değil, aynı zamanda nadir ve daha agresif bir meme kanseri formu olan inflamatuar meme kanserinin işareti de olabilir. Ancak paniğe kapılmayın çünkü inflamatuar meme kanseri son derece nadirdir.

Kırmızı Lekeler veya Morluklar

Meme kanserinin diğer belirtileri arasında kırmızı noktalar veya ciltte morluklar gibi cilt lekeri de vardır. Bu tür lekeler fark ederseniz ve iki ila üç haftadan fazla zamandır geçmiyorlarsa, mutlaka bir uzmana başvurun. Ancak ciltteki birçok kırmızı leke türü tamamen iyi huylu olduğunu unutmayın.

Meme Ucunun Görünümünde Değişiklikler

Hamilelik haricinde meme uçları genellikle şekil, boyut veya renk değiştirmez. Meme uçlarının görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, meme kanseri testi yaptırmalısınız. Meme ucunun çökmesi veya bükülmesi durumunda da mutlaka bir uzmana başvurun.

Meme uçlarındaki derinin kaşınması ve dökülmesi nadir bir hastalık türü olan memenin Paget hastalığının belirtileri olabilir. Genellikle meme ucunu ve çevresindeki cildi etkiler. Meme uçları ve çevresindeki cilt pullu bir cilt olarak görünebilir ve hatta karıncalanma veya batmaya neden olabilir.

Cilt Dokusunda Değişiklik

Meme kanseri bazen meme derisinin dokusunda değişikliğe neden olabilir. Portakal kabuğuna benzer çıkıntılı kırmızımsı yüzeye dikkat edin. Bu, meme içindeki küçük lenf kanallarını tıkayan kanser hücreleri nedeniyle meme dokusunun iltihaplanması ve sıvı birikmesi nedeniyle olur.

Şişme veya Hassasiyet

Göğüslerin şişmesi veya hassasiyeti adet döngüsünün belirli bölümlerinde kadınlar için yaygın bir sorundur ve hatta erken hamileliğin bir işareti olabilir. Bu nedenle kadınlar genellikle meme kanseri için bir uyarı işareti olarak bunu görmezden gelirler. Özellikle sadece bir memenin büyüdüğünü veya şiştiğini düşünüyorsanız, bir doktora görünmelisiniz. Yumru yüzeyin altındaysa, hissedemeyebilirsiniz, ancak şişlik yaşayabilirsiniz.

Göğüslerin Boyutunun veya Şeklininin Değişmesi

Kilo alımı, adet döngüsündeki değişiklikler, hamilelik veya emzirme göğüslerin boyutunu ve şeklini etkileyebilir. Ancak göğüsler bu faktörlerden bağımsız olarak şekil değiştirirse ve bu değişiklik aniden olursa, bu bir kanser belirtisi olabilir ve mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Koltuk Altındaki Sert Yumrular

Koltuk altlarında sert yumruların bulunması, lenf düğümlerine yayılmış bir kanser belirtisi olabilir. Bir uzmana danışmak önemlidir.

Geç Belirtiler

Kanser erken evrelerinde teşhis edilmezse, tümör büyür, vücudun diğer bölgelerine yayılır ve farklı belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler arasında kemik ağrısı, sebepsiz kilo kaybı, mide bulantısı, iştah kaybı, sarılık, nefes darlığı, akciğerlerin çevresinde sıvı birikmesi, öksürük, baş ağrısı, çift görme ve kas güçsüzlüğü bulunur.