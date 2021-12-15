Menopozun yan etkilerine veda: Çuha çiçeği ve faydaları

Evlerde de yetiştirilen çuha çiçeği; hem bitki çayı, hem de yağ olarak da kullanılıyor. Peki, çuha çiçeğinin faydaları nelerdir? İşte çuha çiçeği yağı hakkında sahip olmanız gereken bilgiler...

Alternatif tıp meraklılarının son dönemlerdeki favorisi Çuha çiçeği...

Çuha çiçeği; çok yıllık bitkiler arasında yer alır. Bilinen diğer isimleri bahar çiçeği ve ayı kulağıdır. Altın sarısı rengi ile yeşil yapraklar arasından “ben buradayım” der.

Ülkemizde genel olarak Doğu Anadolu’da yetişir. Botanik adı “Primula” olarak ifade edilir.

Çuha çiçeği hem taze olarak toplanabilir, hem de aktar, bitkisel ürün mağazaları gibi yerlerden temin edilebilir. Çuha çiçeği çay ve bitkisel yağ olarak satın alınabilir.

Özellikle uykusuzluğa çare olmasıyla bilinmekle birlikte ruhen ve fiziken birçok faydası vardır. Kadınların menopoz süreçlerinde oldukça destekleyici ve kolaylaştırıcıdır.

İşte Çuha çiçeği yağı hakkında merak ettikleriniz...

ÇUHA ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Baş ağrılarına ve migrene iyi gelir.

Uykusuzluk sorununa karşı etkilidir. Özellikle düzensiz uykunun giderilmesine yardımcı olur.

Sinir sisteminin düzenli çalışmasına destek olur, stres, kaygı ve gerginlik hallerine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Tansiyonu dengeleyen çuha çiçeği kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

Kan şekerini dengeler. Diyabeti olan kişilere destek olur.

Felç, kalp krizi gibi aniden gelişebilecek ciddi hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Ciltte oluşan sivilce ve siyah noktalara karşı etkilidir.

Cildin temizlenmesine yardımcı olur, hücrelerin yenilenme hızını arttırır.

Basur sorunu yaşayan kişilere tavsiye edilen bitkilerden biridir.

Yapılan araştırmalar, altı hafta boyunca günlük 500 mg kadar çuha çiçeği takviyesi alan kadınların menopoz sürecinde görülen sıcak basmaları şikayetini daha az yaşadığını göstermiştir.

ÇUHA ÇİÇEĞİ KULLANIMI

Çay

Çuha çiçeği çayı hazırlamak için, bir bardak su kaynatın. Kurutulmuş çuha çiçeğinden bir tutam alarak kaynar suyun içerisine ekleyin. Çayı 5-10 dakika demlenmesi için bırakın.

Masaj yağı

Çuha çiçeğini yağ olarak kullanacaksanız, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi ağrı olan bölgelerinize birkaç damla dökebilirsiniz. Bu bölgeleri masaj yapar gibi ovalayın.

Saç bakımı

Saç bakımı için kullanacaksanız, kullandığınız şampuana 2 damla çuha çiçeği yağı ekleyin. Saç diplerinize masaj yaparak sürün ve bol suyla durulayın.

Cilt bakımı

Cilt üzerindeki etkilerinden yararlanmak için parmak ucunuza 2-3 damla yağ dökün ve cildinize sürün. Yarım saat sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.