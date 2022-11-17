Mersin'de 8 yaşındaki çocuk ameliyatla konuşmaya başladı

Ses telleri papillomundan kaynaklı doğuştan konuşma problemi olan 8 yaşındaki kız çocuğu, yeni teknoloji lazer kullanılarak larengeal papillom ameliyatı ile konuşmaya başladı.

Doğuştan itibaren konuşma problemi çeken ve ilerleyen süreçte rahatsızlığı artarak devam eden 8 yaşındaki kız çocuğu, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Nefes ve ses problemi olan hasta, yeni teknoloji lazer kullanılarak larengeal papillom ameliyatı ile konuşmaya başladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Erden, hastanın daha önceden başka bir dönemde operasyon geçirmiş olduğunu, ancak durumunda olumlu bir tablo seyretmemesi üzerine kendisine başvurduklarını söyledi.

"Devamlı irtibat halindeyiz"

Kontrollerinin ardından Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydeden Erden, "Çok hızlı ilerleme sağlayarak, aileden kısa sürede ses kayıtları ve videolar aldık. Hastamız ve aile çok mutlu. Kendileri ile devamlı irtibat halindeyiz." dedi.

"Daha da iyi olacak"

Hastanın ilerleyen zamanda daha iyi olacağını ifade eden Erden, "Ses teli papillomu, larenksin (gırtlağın) ve ses tellerinin iyi huylu (benign) bir lezyonudur. Sık sık tekrarlama özelliği nedeniyle papillom tedavisi oldukça zordur. Bu yüzden Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde tedavisi yapılmaktadır. Günümüzde papilloma özel kullanılabilen lazerlerle, altta kalan sağlıklı dokulara zarar vermeyecek şekilde ses teli papillomu tedavi edilebilmektedir. Bizlerde bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayarak olumlu sonuçlara ulaştık. Hastamızın durumu çok iyi. Şu an bana konuşarak videolar gönderiyor. Daha da iyi olacak." şeklinde konuştu.