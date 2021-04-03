Mersin'de vücuduna iltihap yayılan kadın yardım bekliyor

Sakatlığı nedeniyle tüm vücuduna iltihap yayılan Leyla Kiper, ayağının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya. Kiper, 130 bin TL'lik ameliyat masrafı için yardım çağrısında bulundu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Kiper (38), 6 yaşındayken Adıyaman'da geçirdiği trafik kazasında sağ ayağından sakatlandı.

Yürümekte güçlük çeken talihsiz Kiper, zorluk içerisinde yaşamını devam ettirdi.

AMELİYAT OLMAZSA AYAĞI KESİLECEK

Ancak yaklaşık 6 ay önce ayağında yara çıkan ve iltihaplanan Kiper, hastaneye gitti. İltihabın yayılması nedeniyle hastanede ayağının kesilmesi gerektiği yanıtını alan Kiper, yıkıldı.

Gaziantep'te yaşayan ailesinin yanına giden Kiper, burada özel bir hastaneye giderek muayene oldu. Doktorun ayağını kurtarabileceğini söylemesi üzerine umutlanan Kiper, 130 bin TL tutan ameliyat için yardım istedi.

"DURUMUMU DUYUNCA YIKILDIM"

Yıllarca acısını çektiği ayağının kesilmesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Kiper, "İlaç tedavisi uyguladık ama geçmedi. Ayağım kötüleşince hastaneye gittik. Orada ayağımın bilekten kesilmesi gerektiği aksi durumda ileride bacağımı komple kaybedebileceğimi söylediler. Bunu duyunca yıkıldım, çünkü babamın da ayağı hastalıktan kesilmişti. O durumu çok iyi biliyorum.” dedi.

"130 BİN TL'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Gaziantep’te gittiği özel hastanede umut ışığı doğan Kiper, “Gaziantep’e ailemin yanına gittim. Mersin’e dönmeden önce kardeşimin aracılığıyla özel bir hastaneden randevu aldık. Kontrole gittiğimde doktor ameliyatla ayağımı kurtarabileceklerini söyledi. Ancak bu pahalı bir ameliyat. 130 bin TL. Kocam asgari ücretle çalışıyor. Bu parayı karşılayacak imkanımız yok. Çocuklarım çok üzülüyor bu duruma. Yardım istiyorum, ayağım kesilmesin.” diye konuştu.