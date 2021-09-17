Mesanenizin aşırı aktif olabileceğinin 5 işareti

İdrar kaçırma gibi problemlere neden olarak günlük hayatı etkileyebilen bir problem olan aşırı aktif mesane, farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Son zamanlarda çok daha sık ve acilen idrara çıkma ihtiyacı fark ettiyseniz, suçlu aşırı aktif mesane olabilir. Aşırı aktif mesane ile mesane kaslarınız istemsiz olarak kasılır ve mesaneniz boş olsa bile size idrara çıkma dürtüsü verir.

Uzmanlara göre, aşırı aktif mesaneye tek başına bir hastalık olarak değil, bir hastalığın belirtisi olarak bakılmalıdır. İyi haber şu ki, aşırı aktif mesane tedavi edilebilir.

Doktorunuza bir ziyaretin ne zaman uygun olabileceğini bilmek için bu işaretleri kullanın:

DAHA SIK İDRARA ÇIKMA

Aşırı aktif mesanenin en belirgin işareti, çok fazla idrara çıkma ihtiyacı hissetmenizdir. En az 24 saat boyunca bir günlük tutun. Her tuvalete gidişinizde not alın. Ggünü düzenli olarak en az sekiz idrara çıkma ile bitirirseniz, bu aşırı aktif mesanenin bir işareti olabilir.

GECELERİ TUVALETE KALKMA

Uyumaya çalışırken ikiden fazla idrara çıkıyorsanız, bu, gece boyunca birden çok kez idrar yapma ihtiyacı hissettiğiniz bir durum olan noktüriyi gösterebilir. Hastalarda sadece noktüri değil, aşırı aktif mesane ve noktüri olabilir. Her ikisinden de muzdarip hastalar için iyi haber, aşırı aktif mesaneyi tedavi ettiğinizde noktürinin de kaybolacağıdır. Aslında, tek başına noktürisi olan hastaları tedavi etmek daha zordur.

YAPILAN İDRARIN AZALMASI

Ne sıklıkta idrara çıktığınızı takip etmenin yanı sıra, ne kadar idrar yaptığınızı ve ne kadar sıvı içtiğinizi de dikkate alın. Bunun nedeni, sıklığın aşırı aktif mesanenin ilk işareti olmasına rağmen, tuvalete gittiğinizde ne kadarının çıktığına dikkat etmek daha önemlidir. Mesaneniz beyninize tuvalete gitmeniz gerektiğini söylüyor ancak yapmıyorsanız, bu aşırı aktif mesanenin işareti olabilir.

İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma - aşırı aktif mesanenin bir belirtisi olabilir. Davranış değişiklikleri, fizik tedavi ve ilaçlar gibi tedaviler, aşırı aktif mesane semptomlarını hafifletmeye ve idrar kaçırmayı önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle tanı almak çok önemlidir. Unutmayın: Sızıntı da dahil olmak üzere bazı aşırı aktif mesane semptomları, idrar yolu enfeksiyonu gibi bir şeyin belirtisi olabilir. Doktorunuz bunu çözmenize yardımcı olacak testler yapacaktır.

FARKLI SORUNLARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Mesane problemlerinin bir kombinasyonuna sahip olmak da mümkündür. Uzmanlara göre, bazı insanlar ek olarak mesane depolama ve mesane boşaltma sorunlarına sahiptir, yani acilen idrara çıkmanız gerektiğini hissetseniz bile mesaneniz tamamen boşalmaz. Ve kadınlar bazen, aşırı aktif mesane ile ilişkili karışık tip inkontinans olarak bilinen duruma sahiptir. Bu, atlama veya gülme gibi fiziksel aktivitelerde idrarın sızmasına neden olabilir. Farklı tip inkontinans için tedaviler farklı olduğundan, aralarında ayrım yapmak önemlidir.

Ayrıca bu semptomlardan bazılarını yaşıyorsanız ve yakın zamanda radyasyon tedavisi gördüyseniz, radyasyon hasarı muhtemelen aşırı aktif mesanenizin suçlusudur. Radyasyon sırasında, hastalar genellikle idrar yapma ihtiyacında bir artış yaşarlar. Bazen bu, tedavi sona erdiğinde düzelir, ancak bazen sonra devam eder veya radyasyon aldıktan aylar veya yıllar sonrasına kadar başlamayabilir. Bunun nedeni, radyasyonun neden olduğu hasarın sinirlerin yavaş yavaş yaralanmasına benzer olmasıdır.