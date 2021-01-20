Mesir macunu ne işe yarar? Mesir macunu nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Mesir macunu ne işe yarar? Mesir macunu nasıl yenir, faydaları nelerdir?

İnsan sağlığına faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış bir bitkisel karışım olan Mesir macunu, soğuk havaların gelmesiyle birlikte önem kazandı. Peki Mesir macunu ne işe yarar, içinde neler var?

Osmanlı macunu olarak da bilinen Mesir macunu, 41 çeşit baharattan yapılmaktadır.

Manisa şehri ile özdeşleşmiş ve tam 500 yıla yakındır şifa kaynağı olarak tüketilen bir karışım olan bu macun, yüz yıllardır alternatif tıp tedavisi olarak tercih edilmektedir.

Peki Mesir macunu nasıl ortaya çıktı? Mesir macunu faydaları nelerdir, naısl tüketilmelidir?

İşte Mesir macunu ile ilgili merak edilen tüm detaylar..

MESİR MACUNU HİKAYESİ

Manisa’da bulunan Sultan Camii ve Külliyesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522 yılında yaptırılmıştır.

Ayşe Hafsa Sultan’ın ciddi bir hastalık geçirdiği günlerde, bu camide görevli olarak bulunan dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi (Musa bin Muslihiddin bin Kılıç), bu hastalığın tedavisi için 41 çeşit baharatın karışımıyla bir ilaç hazırlar.

Mesir Macunu denilen bu ilaç sayesinde Ayşe Hafsa Sultan hızlı bir iyileşme sürecine girer. Hafsa Sultan sağlığına kavuştuktan sonra, halkın faydalanması için bu macunun nevruz dönemlerinde Sultan Camii kubbelerinden saçılmasını emreder.

1539 yılından bu yana her yıl tekrarlanan bu saçım töreni günümüzde Manisa Mesir Macunu Festivali olarak hala devam etmektedir.

Bu macunun ortaya çıkışı ile ilgili diğer bir görüş ise; mesir macununun Rum-Pontus Kralı Mithridates tarafından çeşitli zehirlenmelere karşı hazırlatılmış bir panzehir olduğu yönündedir.

MESİR MACUNU NE İŞE YARAR, FAYDALARI NELERDİR?

Mesir macunu cinsel gücü artıran bir yiyecektir. Hem kadının hem erkeğin cinsel sağlığını olumlu yönde etkileyen mesir macunu afrodizyak etkiye sahiptir.

Mesir macunu öksürüğe iyi gelir mi diye soruyorsanız, bunun yanıtı evet olacaktır. İçerdiği yakıcı baharatlarla solunum sistemini rahatlatır.

Mesir macunu kalori değeri açısından yüksek bir gıdadır. Dolayısıyla hem tokluk hissi hem de enerji verir.

İdrar zorluğu çekenlere iyi gelir ve idrar yolu iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olur.

Soğuk algınlığı tedavisine destek verir ve balgam söktürücü etkisi bulunur.

İçerdiği baharatların bazılarının etkisiyle ağrı gidericidir ve romatizmal rahatsızlıkları olanları rahatlatır.

Kabakulak gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınmasına yardım eder.

Bazı cilt bozukluklarına ve egzamaya karşı etkilidir.

Hemoroid sorunu olanlar için alternatif tedavi yöntemleri açısından tavsiye edilir.

MESİR MACUNU İÇİNDE NELER VAR?

Mesir macunu 41 çeşit baharattan oluşmuştur. Baharatlar iştah açıcı, uyarıcı, gaz ve idrar söktürücü özelliklerinden dolayı, bağırsak florasını olumlu etkilemekte ve kolon kanseri ihtimalini de azaltmaktadır.

İçeriğinde bulunan tanen ve reçinelerden dolayı antimikrobiyal özelliğe sahiptirler. İltihaplı hastalıklar, cilt rahatsızlıkları gibi hastalıklara iyi gelebilmektedir.

Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörekotu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çamsakızı, mirsapi, meyan balı, Şamlı şaşlı, limon kabuğu, çivit, çiçek otu, çöpçini, gün balı, kremartar gibi baharat ve otlar ayrıca şeker bulunmaktadır.

MESİR MACUNU NASIL TÜKETİLİR?

Mesir macununun kullanımı; yalnızca yiyerek olmalıdır. Kavanozlarda satılan mesir macunu günde 1-2 kaşık yenebilir.

Bunun dışında çubuk ile hazırlanan şekli ile de tüketilebilir. İçermiş olduğu baharatların bazılarından karışımı yapılan mesir macunu çayı ya da başka bir adıyla mesir çayı, toz olarak satışa sunulmaktadır.