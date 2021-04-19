Metabolizma hızlandırıcı: Hindiba kahvesinin faydaları nelerdir?

Hindiba kahvesi, sağlıklı bitkiler arasında yer alan karahindiba otuyla tatlandırılan bir kahve çeşididir. Bu kahve, metabolizmayı hızlandırmakta ve kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Kahve, birçok insan için güne güzel bir başlangıç yapmanın anahtarı konumunda. Ancak kahvenin uykusuzluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı, anksiyete gibi yan etkileri bulunduğu da su götürmez bir gerçek. Hindiba kahvesi, tam da bu noktada kafeinsiz bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Karahindiba ile tatlandırılan ve sıcak tüketilen bir içecek olan Hindiba kahvesini yapmak için ilk önce hindiba otunun köklerinin toplanarak kurutulması ve daha sonra kavrulması gerekmektedir. Böylece kurutulmuş kökler, öğütülüp kahve tozuna dönüştürülmektedir.

Hindiba kahvesinin çekirdekleri çok küçük granüllerden oluştuğundan su içerisinde çok kolay bir şekilde erimektedir. Kahve tozuna dönüşen kökler, sıcak suyla kaynatılıp tüketilebilmektedir.

Peki, Hindiba kahvesi nedir, faydaları ve zararları nelerdir? İşte, detaylar...

HİNDİBA KAHVESİ NEDİR?

Odunsu bir tada sahip olan hindiba kahvesi, dünya çapında pek çok ülkede kafeinsiz kahve şeklinde sunulmaktadır. Özellikle kafein bağımlısı olanların kahve alışkanlığını en aza indirmek için önerilen Hindiba kahvesinin geçmişinin yaklaşık 1800 yıllarına kadar uzandığı bilinmektedir.

Kafein oranının çok düşük olması nedeniyle bu kahve, kafeine bağlı olarak kalp çarpıntısı, uyku bozukluğu gibi durumlara neden olmamaktadır. Bu özelliğinden dolayı kafein kullanmayan kişiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Hindiba kahvesinin içerisinde yüksek miktarda; kalsiyum, folik asit, çinko, demir, potasyum, manganez, magnezyum gibi bileşenler bulunmaktadır.

HİNDİBA KAHVESİNİN FAYDALARI

Hindiba kahvesinin pek çok soruna çözüm olduğunu belirtmek mümkündür. Üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda kan şekerini dengelediğini ispatlayan ve antioksidan yönünden zengin olan Hindiba kahvesinin faydaları şu şekildedir:

Lif açısından zengin olan bu kahve, sindirim sistemini düzenler.

Kilo verme açısından da oldukça yararlıdır.

Kabızlık problemine yardımcı olur.

Pek çok kanser çeşidine karşı koruyucudur.

İltihabın önüne geçer.

Kötü kolesterolün düşürülmesi için tüketilebilir.

Cilt için çok faydalıdır.

Vücudu rahatsız eden bakterilerin temizlenmesinde birebirdir.

Bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların temizlenmesinde rol oynar.

Boğaz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlara iyi gelir.

Kanserli hücrelerin yok eder.

Yeni hastalıklı hücrelerin ortaya çıkmasını önler.

Karaciğeri temizler ve karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

Vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına destek olur.

HİNDİBA KAHVESİNİN ZARARLARI

Hindiba kahvesinin faydaları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Bu kahveyi tüketmemesi gereken kişi gurpları ve tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir: