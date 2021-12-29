Metabolizmanızı hızlandırmanın 10 basit yolu

Sadece kilo alımına değil çeşitli hastalıklara da yol açabilen ve birçok sağlık sorununun belirtisi olan yavaş bir metabolizmayı doğru ipuçları izlenerek geliştirebilmek mümkün. İşte etkili ipuçları.

Metabolizma, tüm yaşam süreçlerini etkiler. Kötü ruh hali, uyuşukluk, sürekli yorgunluk, unutkanlık, ilgisizlik, hastalıklar... Tüm bunlar yavaş bir metabolizmanın işareti olabilir.

Yavaş metabolizmanın nedeni hareketsiz bir yaşam tarzı, dengesiz bir diyet, endokrin sistemi ile ilgili sorunlar, genetik, sürekli stres ve vitamin eksikliği olabilir.

İlk uyarı belirtileri ortaya çıktığında basit kurallara uyarak metabolizmanızı kolayca hızlandırabilirsiniz.

Metabolizmayı iyileştirmek için çok fazla zaman ve çaba harcamanıza gerek yok.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN 10 İPUCU

Metabolizmanızı hızlandırmanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak 10 basit kuralı sizin için derledik.

1. Sık Sık Yiyin

Sık sık yiyerek kilo almayacaksınız, tabii diyetiniz kekler veya çikolatalardan ibaret değilse. İşin püf noktası tuzsuz kuru yemişler, sebze salataları, avokadolu tost gibi gıdalarla hafif aç olduğunuzda atıştırmayı bir kural haline getirirseniz, aşırı yemeyi bir sorun olmaktan çıkarırsınız ve öğle ve akşam yemeklerinde büyük porsiyonlar yemezsiniz. Ve kahvaltıyı atlamayın; metabolik süreçleri başlatan sabah yemeğidir.

2. Kahvaltıyı Atlamayın

Birçok uzman sabahları kahvaltı yapmanızı önerir. Bunun temel nedeni vücudumuzdaki metabolik süreçlerin sabah 7'den 10'a kadar çok aktif olmasıdır. Vücudunuz uyandığınızda size yemek istemiyormuşsunuz gibi görünse bile, daha fazla aktivite için enerjiye ihtiyaç duyar. Ayrıca istatistikler, kahvaltı yapmaya alışmış kişilerin metabolizma hızlarının ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor.

3. Baharat Kullanın

Baharatlar metabolizmanızı hızlandırmada büyük yardımcılardır. Kimyon, zencefil, acı ve karabiber, tarçın, karanfil, kişniş, hardal ve kakule gibi baharatlar uygun miktarda tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır. Bu muhteşem baharatlar ayrıca vücudun yağ yakma yeteneğini de önemli ölçüde artırır.

4. Daha Fazla Protein Tüketin

Yüksek oranda protein içeriğine sahip gıdalar metabolizmayı iyileştirebilir. Bunlar baklagiller, balık, kruu yemişler, et, yumurtadır. Vücudun onları işlemek için daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır, buna 'gıdanın termal etkisi' denir. Proteinli besinlerin tüketimi bu rakamı yüzde 15-30 oranında artırmaktadır. Yağlar (yüzde 0-3) ve karbonhidratlar (yüzde 5-10) ile karşılaştırıldığında, protein belirgin şekilde fayda sağlar. Yüksek proteinli gıdalar ayrıca metabolizmayı geliştirir, tokluk hissi verir ve kas dokusu oluşturmaya yardımcı olur.

5. Demir ve Çinko Zengini Gıdalar Tüketin

Vücut çinko ve demirden yoksunsa, metabolizma yavaşlar ve bu da ilgili sorunları beraberinde getirir. Bu nedenle günlük diyetinizde deniz ürünleri, et, kuru yemişler, baklagiller de dahil olmak üzere demir ve çinko açısından zengin besinler tüketmeniz gerekir. Böylece metabolizmanızı hızlandıracak ve tiroid bezinin düzgün çalışmasını sağlamış olacaksınız.

6. Egzersiz Yapın

Metabolizmayı geliştirmek için saatlerce yorucu egzersizler yapmanız gerekmez. Kısa süreli egzersizler ve yoğun egzersizler de eşit derecede etki sağlayabilir. Her gün yapacağınız 30 dakikalık yürüyüş bile metabolizmanız üzerinde büyük bir fark yaratabilir.

7. Metabolizmayı Hızlandıran Gıdaları Tüketin

Günlük diyetinizi metabolizmayı hızlandıran yiyeceklerle tamamlayın:

- Tahıllar (yulaf, bulgur, kinoa, esmer pirinç, karabuğday)

- Koyu yeşil yapraklı bitkiler ve sebzeler (brokoli, ıspanak)

- Baklagiller

- Kahve (şekersiz)

- Yeşil çay

- Meyveler (elma, armut, narenciye)

- Kalsiyum açısından zengin besinler (susam, peynir, süzme peynir, yoğurt)

- Yağlı deniz balığı (somon, uskumru, sardalya)

- Kuru yemişler

- Zeytinyağı

8. Daha Fazla Su İçin

Doğru miktarda sıvı almaya çalışın. Sabah uyanın, bir bardak temiz su için (limon ve bal gibi hiçbir katkı olmadan). Metabolik süreçlerde kilit oyuncu sudur. Ve su içmek için vücudun ciddi şekilde susuz kaldığını gösteren bir susuzluk hissi beklemeyin. Gün boyunca düzenli olarak ve azar azar içmek daha iyidir.

9. Stresinizi Yönetin

Araştırmalar, günde bir veya daha fazla stresli durumun varlığında, tüketilen kalorilerin çok daha kötü harcandığını gösteriyor. Düzenli olarak stresli olan kişilerde kandaki insülin miktarı artar, bu da vücut yağının birikmesine neden olur ve yağ oksidasyonunu engeller. Stres metabolizmanızı yavaşaltır, bu yüzden daha az gergin olmaya çalışın.

10. Yeterince Uyuyun

Uyku yoksunluğu sadece göz altı şişkinliği ve göz şişmesine neden olmaz. Uykusuzluk her zaman metabolizma hızında azalmaya ve kilo alımına neden olur. Uykusuzluk, açlığı düzenleyen leptin hormonunun seviyesini büyük ölçüde düşürürken, aynı zamanda onu uyaran ghrelin hormonunun seviyesini de arttırır. Yani sürekli aç hissedebilirsiniz.