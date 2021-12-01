Metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için 15 basit yol

Metabolizmayı harekete geçirmek ve daha fazla kalori yakmasını sağlamak, kilo vermenin en iyi yolu olarak ön plana çıkıyor. İşte daha hızlı kilo verebilmek için gerçekleştirmesi kolay püf noktaları.

Son zamanlarda metabolizma hakkında çok şey söylendi. Kaçınılmaz olarak kilo vermeyle ilgilenen birçok kişi, kendilerini metabolizmanın 'mucizelerine' adayarak kilo vermenin anahtarlarını arıyor. Peki, vücudumuzda metabolizmanın hangi işlevi olduğunu biliyor muyuz?

Basitleştirmeye çalışarak metabolizma, hücrelerimizde meydana gelen ve gıdalardan alınan besinlerin organlarımızın ve hayati fonksiyonların işleyişi için gerekli enerjiye dönüştürüldüğü bir dizi süreçtir.

Bu süreci hızlandırmak birçok uzman için kilo vermenin en etkili yollarından biri haline geldi. Çok sayıda araştırmaya göre, metabolizmayı hızlandırmak daha fazla enerji harcaması ve bununla birlikte kilo kaybı sağlar.

Metabolizma hızı genetik bir konu olsa da, daha hızlı olanlar ve daha yavaş olanlar vardır ve yıllar içinde metabolizmanın yavaşladığı dikkate alındığında özellikle 40 yaşından sonra yeme ve yaşam tarzı bu hızı etkiler.

Çeşitli yaşam tarzı alışkanlıkları, metabolizmamızı hızlandırarak kalori yakmamıza yardımcı olabilir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN YOLLARI

Yıllardır metabolizmamızı hızlandırmanın anahtarlarını arayan çok sayıda araştırma yapıldı. Her insan ve vücut farklı olsa da bunlar metabolizmamızı harekete geçirerek kalori yakmak için en iyi bilinen yollardır:

Yeterli Su İçin

En yaygın tavsiyelerden biri haline gelecek olursak, 1,5 ila 2 litre su içmek sağlık açısından büyük faydalar sağlar. Bunların arasında daha fazla kalori yakmak da vardır. Suyun, vücut ısısından soğuk olması tavsiye edilmektedir, bu şekilde vücudumuz onu ısıtmak için çalışacak, metabolizmayı harekete geçirmeyi başaracak.

Diyetinize Lif Dahil Edin

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, düzenli lif tüketiminin yağ yakımını yüzde 30'a kadar hızlandırmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Bunun için meyveler, sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar en iyi yardımcılardır.

Daha Fazla Kalsiyum Alın

Kalsiyum açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil etmek, yağ yakmak için en iyi yardımcılarınızdan biri olabilir. Uzmanlar, vücudumuzdaki yetersiz kalsiyum seviyelerinin metabolizmayı yavaşlatabileceğini söylüyor.

Kardiyo Yapın

Bu öneride iki seçenek buluyoruz. Birincisi güne vücudun aktivasyonunu ve yağ yakımını destekleyen hafif açlık ile kardiyo seansları ile başlamak. İkincisi ise HIIT denilen, yüksek yoğunluklu egzersizlerin kısa sürelerde dönüşümlü olarak yapıldığı daha yoğun egzersizler. Her ikisi de metabolizmayı hızlandırıcı etkileri bilinen egzersizlerdir.

Alkol Tüketmeyin

Çok sayıda araştırmanın gösterdiği gibi alkol tükettiğimizde vücudumuz yağ yakmayı durdurur. Alkol sadece kaloriden ibarettir ve sağlıklı bir dozu yoktur.

Çay ve Kahve İçin

Kafeinin vücudumuzun merkezi sinir sistemini uyarma yeteneği iyi bilinmektedir. Araştırmalar, günlük bir doz almanın metabolizmayı harekete geçirmemize yardımcı olduğunu göstermektedir.

Stres Seviyelerini Yönetin

Birçok kişi stres seviyelerini yönetmenin faydalarını zaten keşfetmiş olsa da bunlara metabolizmayı harekete geçirmemize yardımcı olduğunu da eklemeliyiz. Bu, stresin hızı yavaşlattığını ve daha az yağ yakmamızı sağladığını doğrulayan birkaç çalışma tarafından doğrulanmaktadır. Sinirleri ve stresi yatıştırmak için çeşitli aktiviteler yapın, sevdiklerinizle zaman geçirin, sakin bir yürüyüş yapın veya hoşunuza giden herhangi bir şeyle vakit geçirin.

Beyaz Karbonhidrat Tüketiminden Kaçının

Genel olarak tavsiye, işlenmiş ve endüstriyel gıdalardan uzak durmaktır. Ek olarak uzmanlar, beyaz ekmek veya pirinç gibi yiyeceklerin yerine tam tahılların kullanılmasını tavsiye ediyor.

Yatak Odanızın Sıcaklığını Kontrol Edin

Aşırı sıcaklıkta uyumak sandığınız kadar sağlıklı değil. Araştırmalar, ortalama 19 derecelik bir odada uyuyan insanların, 23 derecelik bir odada uyuyanlara göre yüzde 7 daha fazla kalori yaktığını gösteriyor.

Diyetinize İyot Ekleyin

İyot, metabolizmayı kontrol etmekten sorumlu tiroid bezi için önemli bir maddedir. Yeterli iyot seviyeleri olmadan, tiroid normal şekilde çalışmaz ve bu, metabolizmayı etkiler. Bu nedenle yeterli düzeyde tuz tüketimi çok önemlidir. Çünkü tuz, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu iyot içerir. Tabii ki, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Protein Alımını Artırın

Çok sayıda araştırma, protein açısından zengin gıdaların metabolizmayı yüzde 30'a kadar hızlandırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Genel olarak yumurta, yağsız et, kümes hayvanları, balık ve baklagiller gibi gıdalar protein açısından zengindir.

Kahvaltıyı Atlamayın

Birçok kişi kahvaltıyı atlamanın kilo vermeye yardımcı olduğuna inansa da metabolizmanın harekete geçmesi için kahvaltıyı atlamak büyük bir düşmandır. Kahvaltı vücudun güne başlamasını ve metabolizmanın aktifleşmesini sağlar. Protein, lif ve çay veya bir fincan kahve içeren bir kahvaltı ile güne başlayın.

Tembelliğe Elveda Deyin

Hayatın ritmi düzenli olarak spor salonuna gitmenize engel olanlardansanız, mümkün olduğunca uzun süre aktif kalmaya çalışın. Günlük yürüyüşe çıkmayı, bisiklete binmeyi veya en azından asansör yerine merdiveni kullanmayı deneyin.

Kuvvet Egzersizleri Yapın

Sanılanın aksine ağırlık kaldırmak kalori yakar. Anahtar nokta, kademeli olarak kuvvet egzersizlerini artırmaktır. Örneğin daha ağır dambıl egzersizlerini egzersizler arasındaki molalarla değiştirmek kalori yakmanızı sağlayacaktır.

Baharatlı Yiyecekleri Diyetinize Dahil Edin

Baharatlı yiyecekler yemenin metabolizmayı hızlandırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Araştırmalar, baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesinin, yenildikten sonra kalori harcamalarını 2 katına kadar çıkarabileceğini gösteriyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 4 İÇECEK

Hızlı bir metabolizmaya sahip olmak kilo vermek için çok önemlidir. Çok yemek yiyip şişmanlamayan insanlar bu sayede kilo almaz, obezlerde ise tam tersi durum söz konusudur.

Hızlı veya yavaş bir metabolizmaya sahip olmak büyük ölçüde genetiğimize bağlı olsa da onu hızlandırmak ve daha hızlı kilo vermek için günlük olarak yapabileceğimiz bazı ayarlamalardan yukarıda söz ettik.

Bunların haricinde, günlük olarak daha fazla kilo vermemizi sağlayan belirli içecekleri de tüketebilirsiniz:

Kahve

Kafeinin metabolik hızı yüzde 11'e kadar artırmaya yardımcı olabileceğini gösteren birçok çalışma var. 6 farklı çalışma, günde 270 mg kafein (yaklaşık üç fincan kahve) tüketen kişilerin her 24 saatte bir 100 kalori daha fazla yaktığını buldu.

Yeşil Çay

Araştırmalar, yeşil çay çzünün kilo vermede rol oynayabileceğini gösteriyor. Bu içecek, kateşinler adı verilen güçlü antioksidanlara ve kilo vermeyle ilgili aktif bileşenlere sahiptir. Metabolizmayı uyarabilir ve noredralin gibi bazı etkili yağ yakıcı hormonların etkilerini artırmaya yardımcı olabilirler.

Limonlu ve/veya Salatalıklı Su

Limonlu su içmek, metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandıran toksinlerin atılmasını kolaylaştırarak ve sindirime yardımcı olarak kilo vermenize yardımcı olur. İdeal olarak, suyla seyreltilmiş 120 ml limon suyunu geçmediğimiz sürece hem aç karnına hem de gün boyunca alınabilir.

Doğal bir idrar söktürücü olduğu ve iltihaplanma ve sıvı tutulmasını azalttığı için limonlu suya salatalık da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde almaya karar verirseniz, bir limonu ve bir salatalığı eşit parçalara dilimler halinde kesmeniz gerekir. Daha sonra her şeyi bir bardak suya koymalı ve yaklaşık 15 dakika beklemelisiniz. Daha sonra için veya daha büyük bir su kabına koyun ve gün boyunca sakince yudumlayın.

Greyfurt Suyu

Greyfurt da kilo vermede etkin bir rol oynayabilir. Birçok çalışma her gün sadece yarım greyfurt yiyerek 12 hafta içinde 1,5 kilo verilebileceğini gösteriyor.

Araştırmalar greyfurt ve insülin arasında fizyolojik bir bağlantı olduğunu ve bunun vücut ağırlığını etkilediğini gösteriyor. Uzmanlar, greyfurtun kimyasal özelliklerinin onu tüketenlerin insülin seviyesini düşürerek kilo vermeyi tetiklediğine inanıyor.

Kilo vermek için greyfurt tüketecekseniz, en az 6 hafta boyunca yemeklerden önce yarım parça yiyebilirsiniz. Ve eğer meyve suyu şeklinde tüketmek istiyorsanız, aynı miktarda sıkılmış meyve yeterli olabilir ancak bütün meyveyi tüketmek kadar kilo vermede etkili olmayabilir.