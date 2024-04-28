Mevsim geçişlerinde dikkat: Bahar alerjisi kimlerde olur, nasıl baş edilir?

ensonhaber.com
Güneş, güzel hava, açan rengarenk çiçekler ve yeşil çimenler, kışın sonu ve baharın başlangıcını haber veriyor.
Ancak, herkes baharı dört gözle beklemiyor.
Bunun nedeni de bahar alerjileri olanlar için yaşamın zorlaşması.
Dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, vücudun normalde zararsız maddelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanır.
Astımı olanlar dikkat
Mevsimsel alerjilerin en yaygın nedeni ise polenlerdir. Burun nezlesi ve göz yaşarmaları bu dönemde sıkça yaşanabilir.
Daha sık astımı olan bireylerde görülen bahar alerjisi için yaş ise fark etmiyor.
Herhangi farklı alerjik durumu olan vatandaşlar da bahar alerjisinden daha çabuk etkilenebiliyor.
Peki bu durumla nasıl baş edilir?
- Polenlerin göze girmesini engellemek adına güneş gözlüğü takmak oldukça önemli.
- Yeni kesilen çimlerden uzak kalmak.
- Dışardan gelen kıyafetle evde vakit geçirmemek ve sıkça değiştirmek.
- Akşam saatlerinde polenler daha sık dolaşıma giriyor ve bu vakitlerde çok sık dışarda durmamak da önem taşıyor.
- Yaz gelmiş olsa da geceleri penceleri kapatmak da bir diğer önemli tedbirler arasında.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış