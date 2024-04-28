Mevsim geçişlerinde dikkat: Bahar alerjisi kimlerde olur, nasıl baş edilir? İlkbaharın gelmesiyle birlikte tetiklenen bahar alerjileriyle baş etmek için birçok önemli nokta bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

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Güneş, güzel hava, açan rengarenk çiçekler ve yeşil çimenler, kışın sonu ve baharın başlangıcını haber veriyor.

Ancak, herkes baharı dört gözle beklemiyor.

Bunun nedeni de bahar alerjileri olanlar için yaşamın zorlaşması.

Dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, vücudun normalde zararsız maddelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanır.

Astımı olanlar dikkat

Mevsimsel alerjilerin en yaygın nedeni ise polenlerdir. Burun nezlesi ve göz yaşarmaları bu dönemde sıkça yaşanabilir.

Daha sık astımı olan bireylerde görülen bahar alerjisi için yaş ise fark etmiyor.

Herhangi farklı alerjik durumu olan vatandaşlar da bahar alerjisinden daha çabuk etkilenebiliyor.

Peki bu durumla nasıl baş edilir?