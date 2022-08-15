Mevsimi geldi: İncirin sağlığa 10 faydası

Hoş bir tada sahip olmanın yanı sıra antioksidanlar, mineraller ve lif bakımından zengin olan incirler adeta bir sağlık deposudur. İşte mevsimi gelen ve tezgahlarda yerini alan incirin faydaları.

İncir, çok sulu olmasa da, narin ve tatlı bir tada sahip lezzetli bir meyvedir. İncir, özellikle Akdeniz ikliminde yüzlerce farklı çeşitte yetiştiriliyor. Taze incir ağustostan ekim başına kadar bulunur, ancak kuru inciri yıl boyunca bulmak mümkündür.

Kuru incirin kalorisi taze incire göre fazladır. 100 gram taze incir yaklaşık 50 kalori içerir. Kuru incirler ise 100 gramında yaklaşık 250 kalori içerirler.

İncirin ağırlıkça yüzde 82'sini su oluşturmaktadır. İncirde yüksek karbonhidrat, daha az olmak üzere lif, protein ve çok az yağ bulunur.

İncir, özellikle potasyum, magnezyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir ve aynı zamanda güçlü antioksidanlar içerir.

İncirin sağlığa 10 faydası

İncir sadece tatlı bir meyve değildir, aynı zamanda sağlığa birçok faydası vardır. Son yıllarda incirin besin değeri ve içerdiği maddelerin araştırılması artmıştır.

İşte incirin sağlığa faydaları:

1. Kabızlıkla savaşır

İncir, özellikle kabuğunda ve çekirdeklerinde esas olarak çözünmeyen lif içerir. Çözünmeyen lif sindirim sisteminde suyla şişer, sert ve kuru dışkıları yumuşatır ve kabız kişilerin bağırsak geçişini kolaylaştırır.

Kuru incir, bir müshil olan lif ve magnezyum açısından daha zengin olduğu için daha da etkilidir.

2. Enerji verir

Şekerler, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan incir, iyi bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Ayrıca lezzetli ve yüzde 100 doğal bir enerji kaynağıdır. Enerji ihtiyacınız olduğunda, tatlılar veya kahve yerine incir tüketebilirsiniz.

3. Kemik sağlığını korur

İncir, kalsiyum ve diğer mineraller açısından zengindir, bu nedenle sağlıklı bir diyet ve biraz fiziksel aktivite ile birlikte düzenli tüketimi, dişlerin yanı sıra kemik sağlığını da iyileştirir.

4. Güçlü antioksidan etki gösterir

Antioksidan polifenoller açısından zengin olan incir, vücudumuzdaki hücrelerin genç kalmasına yardımcı olur ve meme, kolon ve prostat dahil olmak üzere farklı kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur.

5. Tansiyonu düşürür

Yüksek sodyumlu diyetler hipertansiyona yol açabilirken, potasyum, kalsiyum ve magnezyumu bir araya getiren ve sodyumu düşük olan incir yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olur.

6. Cilt sağlığını iyileştirir

İncir ayrıca iltihap önleyici güce sahiptir, bu nedenle onları yemek veya doğrudan cilde uygulamak sivilce gibi sorunların çözülmesine yardımcı olur. İncirin müshil etkisi, vücutta birikmiş toksinlerin atılmasına da yardımcı olur, akne ve diğer cilt problemlerinin ortaya çıkmasını önler.

7. Bağışıklığı güçlendirir

İncir vitamin, mineral ve antioksidanlarla dolu olduğu için bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını yerine getirmesine ve dolayısıyla vücudu dış etkenlerden daha iyi korumasına yardımcı olur.

8. Sindirimi iyileştirir

İncir prebiyotikler, yani bağırsaklarda yaşayan iyi bakterilerin beslendiği maddeler içerir. Bağırsaklarda bakteri florası dengelendiğinde sadece sindirime değil, başta bağışıklık sistemi olmak üzere tüm vücuda fayda sağlar.

9. Şeker kontrolüne yardımcı olur

Şekerli olmalarına rağmen incirlerde potasyum ve magnezyum gibi minerallerin bulunması kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Ancak araştırmalara göre, yemeklerden sonra yüksek kan şekerini daha iyi kontrol edebilecek olan şey özellikle incir yapraklarıdır.

10. Gebelikte faydalıdır

Kuru incir, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının arttığı dokuz aylık hamilelik sırasında mükemmel bir atıştırmalıktır. Özellikle bu meyvelerde bulunan kalsiyum, anne karnındaki çocuğun omurga ve kemiklerini doğru bir şekilde geliştirmesi için faydalı olan günlük gereksinime ulaşmasına yardımcı olur.