Mevsimsel alerjilere karşı tüketilebilecek 5 gıda

Gözlerinizi burnunuzu çekiyor, hapşırıyor veya göz kırpıyorsanız, polen alerjisi olan binlerce şanssız kişiden birisiniz. İşte bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilecek 5 yiyecek…

Polen alerjisi, kişilerin, alerjene saldıran antikorları serbest bırakmak için vücutlarının bağışıklık sistemini harekete geçirir. Histaminler daha sonra kana salınır ve bu da burun akıntısı, öksürük veya kaşıntılı gözler gibi tahriş edici semptomlara neden olur.

Bazı diyet değişiklikleri, bu mevsimsel alerji belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Temelde, iltihap önleyici besinler, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde kişinin alerji semptomlarından kurtulmasına yardımcı olacaktır. Yüksek alerji mevsimlerinde alerji, stres ve uykusuzluk kombinasyonu soğuk algınlığına neden olabilir, bu nedenle alerjilerinizi erkenden yönetmeye çalışmak en iyisidir.

İşte alerji mevsiminde size rahatlama sağlayacak 5 güçlü besin.

SOĞAN

Bu keskin sebze sandığınızdan daha güçlü olabilir. Bir 2019 araştırması, alerjik rinit tedavisinde soğan ekstresinin burun boşluğu üzerindeki etkisini değerlendirdi. Araştırmacılar soğanın alerji etkilerini ve iltihaplanmayı azalttığını buldu. Mevsimsel alerji semptomlarını hafifletmek için ideal soğan miktarını belirlemek için insanlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekirken, araştırmalar bu sebzenin güçlü özelliklerini desteklemektedir. Ek olarak, soğan yemek mevsimsel alerjiler için faydalı olabilir çünkü doğal bir antihistamin olarak çalıştığı önerilen flavonoid quercetin'i içerir.

ZENCEFİL

Zencefil, geleneksel tıp sistemlerinde binlerce yıldır kullanılmaktadır. Bu nedenle, zencefilin bu mevsimsel alerji semptomlarıyla savaşmanıza yardımcı olacak doğal anti-enflamatuar etkilere sahip olması muhtemelen şaşırtıcı değildir. Bir 2020 araştırması, alerjileri tedavi etmek için kullanılan yaygın bir antihistamin ilaca kıyasla 500 mg zencefil özütünün saman nezlesi olan bireylerde burun semptomlarını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini buldu. Bunun nedeni zencefilin doğal bir antihistamin olmasıdır, yani vücutta alerjik reaksiyonu tetikleyen histamini bloke etmesidir.

DOMATES

Domates, mevsimsel alerji semptomlarıyla mücadelede çok yardımcı olabilir. Domatesler harika bir likopen kaynağıdır. Likopen, alerjik reaksiyonun neden olduğu iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan bir antioksidandır. Vücut, pişmiş domateslerden likopeni daha iyi emer, bu yüzden sıcak bir kase domates çorbası tercih edebilirsiniz. Araştırmalara göre likopen, karpuz ve pembe greyfurt gibi diğer kırmızı ve pembe yiyeceklerde bulunsa da, diyetteki likopenin yüzde 85'i domates ürünlerinden gelir. Bir 2017 raporu, günde sadece 2-4 porsiyon domates yemenin hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi astımla ilişkili semptomları hafiflettiğini gösteriyor.

TURUNÇGİLLER

Portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller size iyi gelen besinlerle doludur. Turunçgiller bağışıklığı destekleyen C vitamini ve antihistamin ile doludur. Narenciye meyveleri ayrıca yüksek su içeriğine sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı uzak tutmak için uygun su alımı şarttır. Bir 2018 çalışması, alerji semptomlarını hafifletmede C vitamininin rolünü analiz etti. Araştırmacılar, yüksek dozda C vitamininin (7,5 gram) alerjiye bağlı semptomları azalttığını ve günlük yaşam kalitesini iyileştirdiğini bulmuşlardır. Günlük alınması gereken miktarın yüzde 337'sini içeren kavun gibi yiyeceklerle C vitamini alımınızı artırmak mevsimsel alerji semptomlarınızı hafifletmede yardımcı olabilir. Bununla birlikte, reçetesiz satılan bir takviye yoluyla yüksek dozda C vitamini almadan önce doktorunuzla konuşun.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, iyileştirici özelliklerinden dolayı güç merkezi olarak da bilinen zencefil ailesinin bir üyesidir. 2016 tarihli bir çalışmada, çok yıllık alerjik rinitli hastalarda zedeçalın nazal semptomlar ve hava akışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmacılar, zerdeçalda bulununan kurkumin maddesinin, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi burun semptomlarını hafiflettiğini buldu. Alınacak tam zerdeçal miktarı bilinmemekle birlikte, Dünya Sağlık Örgütü Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi, günde vücut ağırlığının kilogramı başına 3 miligram kurkumin alınmasını tavsiye ediyor. Bahar alerjileri hapşırma, kaşıntı ve burun akıntısı gibi burun tahrişine neden olabilir; zerdeçalda bulunan kurkumin ise bu belirtileri tek başına ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.