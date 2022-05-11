Mevsimsel alerjileri hafifletmek için 9 ipucu

İlkbaharda başlayan mevsimsel alerjiler oldukça rahatsız edici olabilir ancak birkaç küçük değişiklik belirtileri azaltmada büyük bir fark yaratabilir. İşte mevsimsel alerjilere karşı 9 ipucu.

Saman nezlesi veya alerjik rinit olarak adlandırılan mevsimsel alerjiler, soğuk algınlığı ile neredeyse aynı belirtilere neden olur. Saman nezlesi yılın belirli zamanlarında oldukça rahatsız edicidir.

Çoğu zaman, saman nezlesi veya alerjik rinit polen üretimine bağlı mevsimsel bir alerjidir. Ağaç polenleri Şubat'tan Nisan'a, çimen polenleri Mayıs'tan Temmuz'a ve otsu bitkilerin polenleri Ağustos'tan Ekim'e kadar rahatsız edici belirtilere neden olabilir. Bununla birlikte, toz akarları, hayvan kılı veya bazı kimyasal maddeler gibi diğer maddeler de alerjik rinite neden olabilir ve alerji tüm yıl boyunca kendini gösterebilir.

Mevsimsel alerji belirtileri

Saman nezlesi burunda karıncalanma, hapşırma ve berrak bir burun akıntısı ile kendini gösterir. Gözler şişer, kızarır ve yaşarır, ancak yüksek ateş görülmez. Şiddetli formlarda uyku bozukluklarına neden olabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir.

Mevsimsel alerjiler ayrıca sinüzit riskini arttırırlar. Daha ciddi vakalarda öksürük, nefes almada zorluk ve hatta astım krizi meydana gelebilir. Arka arkaya 4 haftadan fazla süren mevsimsel alerjiler kalıcıdır.

Mevsimsel alerjilere karşı 9 ipucu

Hapşırma, gözlerde sulanma ve yorgunluk gibi hafif alerji belirtileriniz varsa, yani üşütmüş gibi hissediyorsanız ancak tamamen hasta ve bitkin değilseniz klasik ilaçlara başvurmadan önce bazı ipuçlarını deneyebilirsiniz.

İşte mevsimsel alerjilere karşı deneyebileceğiniz küçük ama etkili ipuçları.

Tetikleyicilerinizi öğrenin

Yaşadığınız belirtilerin nedenlerini anlamak mevsimsel alerjilerin tedavisinde hayati bir rol oynar. Uzmanlar, mümkünse cilt alerji testi yapılmasını öneriyor. Bu testler, cildin hangi alerjenlerle karşı kaşınma, karıncalanma ve kızarıklık gibi bir reaksiyon gelişip gelişmediğini gösteriyor. Bunu öğrendikten sonra kişisel alerji tetikleyicileriyle teması en aza indirerek yaşadığınız olumsuz durumları azaltabilirsiniz.

İç mekan havasını mümkün olduğunca temiz tutun

İç mekan havanızı polen gibi alerjenlere karşı temiz tutmak için pencereleri kapalı tutun ve çok sıcaksa, odaları soğutmanız gerekiyorsa klimayı kullanın. Dışarıda hava güzel olduğunda bu gereçekten zordur, ancak pencereyi açmak alerjenleri evinize davet eder. Nem ve küf oluşumuna katkıda bulunabileceğinden, pencere pervazlarında ve çerçevelerinde yoğuşma olup olmadığını da kontrol edin. Evinizde küf oluşumunu azaltmak için havadaki fazla nemi gidermeye çalışın.

Zeminlerinizi temiz tutun

Dışarıda vakit geçirdikten sonra ayakkabılarınızı içeride giymekten kaçının. Aynı şey misafirleriniz için de geçerli. Alerjenler ayakkabılara yapışabilir ve onları içeride ne kadar az giyerseniz o kadar iyidir. Uzmanlar ayrıca polenleri zeminden temizlemeye yardımcı olan bir elektrikli süpürgeyle düzenli olarak süpürmenizi öneriyor.

Eve girerken dışarıda giydiklerinizi çıkarın

Dışarıdayken alerjenler saçınıza, cildinize ve giysilerinize bulaşabilir. Uzun bir aradan sonra eve girdiğinizde, kıyafetlerinizi çamaşır sepetine atın ve cildinizdeki ve saçınızdaki polenleri yıkamak için hızlı bir duş alın. Benzer şekilde, özellikle sabah saatlerinde açık havaya çamaşır asmaktan kaçının. Bu, giysileri kurutmak için enerji açısından verimli bir yol olsa da, çamaşırlara polen bulaşabilir.

Yatak odanızı alerjenlerden koruyun

Akarlar yıl boyunca alerjiler ve alerjik astım için en yaygın tetikleyicidir, ancak özellikle ilkbahardan sonbahara kadar kötüleşebilen nemli ortamlarda gelişirler. Akarlara karşı alerjik tepkinizi azaltmak için gün boyunca yastıklarınızı ve yatağınızı toza dayanıklı bir örtüyle sarın. Ek olarak, evcil hayvanınızda alerjiniz olmasa bile mümkünse evcil hayvanlarınızla yatmaktan kaçının. Hayvanların kürklerinde toz, polen ve diğer alerjenler olabilir.

Polen seviyelerinin yüksek olduğu günlerde iç mekanlarda kalın

Bu bilgileri genellikle hava durumu sayfalarına bakarak bulabilirsiniz. Kapıları ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutarak iç mekanlarda kalmanın en büyük destekçiniz olduğunu unutmayın.

Maske takın

Maskeler sadece koronavirüsten korumaz. Potansiyel olarak bulaşıcı solunum damlacıklarını engellemeye ek olarak yüz maskeleri burnunuzu ve ağzınızı alerjenlerden koruyabilir. Temizlik sırasında veya özellikle doğada uzun süre geçirecekseniz maske takın.

Belirli yiyeceklere dikkat edin

Çiğ meyve ve sebzelerdeki proteinler, polendeki proteinlere benzer. Dolayısıyla, ağaç polenine alerjiniz varsa elma, kiraz, armut gibi besinleri vücudunuz polen olarak görebilir. Bu tür besinleri yedikten sonra ağzınızda ve boğazınızda kaşıntı meydana gelebilir. Havuç, yer fıstığı, badem ve fındık da alerjik reaksiyona neden olabilir. Ancak bu yiyecekleri pişirirseniz proteinler parçalanır ve vücudunuz bunları bir tehlike olarak algılamaz.

Tuzlu su ile burnunuzu yıkayın

Tuzlu suyla burnunuzu yıkamak polen gibi tahriş edici maddeleri burun deliklerinden çıkarmaya yardımcı olabilir. Tüm alerjenleri hızla ortadan kaldırmak için dışarı çıktıktan sonra eve girer girmez bunu yapabilirsiniz.