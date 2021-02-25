Meyan kökü nedir, faydaları nelerdir? Meyan kökü nasıl tüketilir?

Bilim insanları, meyan kökündeki glisirizik asidin koronavirüs baskılayabildiğini tespit etti. Peki meyan kökü faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte meyan kökü hakkında merak edilenler..

Anadolu'da şerbeti yapılan, ayrıca birçok gıdada kullanılan meyan kökündeki glisirizik asidin koronavirüs tedavisinde etkili olduğu araştırmalarının ardından merak edilen konulardan biri oldu.

Antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan meyan kökü, yıllardır çeşitli tedavilerde kullanılmaktadır.

Geleneksel Çin tıbbında, ‘kılavuz ilaç’ olarak kabul edilen meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan kökü nasıl tüketilir? İşte detaylar..

MEYAN KÖKÜ NEDİR?

Meyan kökü bitkisi, baklagillerden çok yıllık bir bitkidir. Sulak yerlerde, ırmak, dere kenarlarında yabani olarak yetişir. Boyu 50-200 cm arasındadır. Yaprakları kanat şeklinde parçalıdır. Küçük, mor çiçekleri vardır. Toprağın altındaki kökün uzunluğu bir metreyi bulabilir.

Genellikle tıpta ya da bitkisel tedavide kökleri kullanıldığı için meyan kökü olarak tanınır.

Meyan kökü kolin, protein, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoöstrojen, potasyum, fosfor, aminler ve uçucu yağlar gibi çok çeşitli vitaminler ve minerallerle doludur.

MEYAN KÖKÜ FAYDALARI NELERDİR?

Meyan kökü gastrit, ülser, kabızlık, ishal gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarında semptomları gidererek rahatlatıcı etki yapar. Meyan kökü reflü sorunu için de yardımcıdır. Meyan kökü macunu mide rahatsızlıklarında pratik ve etkili bir preparattır.

Solunum yolları hastalıkları için de kullanılabilen meyan kökü öksürük, balgam, boğaz ağrısı, nefes darlığı, bronşit gibi soğuk algınlığı ve grip belirtilerinde iyileşmeye katkı sağlar. Meyan kökü şurubu, meyan kökü tableti veya meyan kökü ve zencefil çayı bu amaçla tüketilebilir.

Meyan kökü yararları arasında karaciğer iltihabı ve karaciğer yağlanmasındaki olumlu etkileri sayılabilir. İdrar söktürücüdür; toksinleri önler, bağışıklığı güçlendirir ve karaciğer, dalak gibi iç organların hastalanma riskini azaltır.

Meyan kökü suyu, ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkileriyle aynı zamanda bir antidepresan özelliği taşır. Sinirliliği ve kronik yorgunluğu önler.

Meyan kökü içeceği sağlıklı ve doğal şeker içerikli bir ürün olduğu için diyabet hastaları ya da diyet yapanlar tarafından tatlı ihtiyacını gidermek üzere tercih edilebilir; ancak yine de az miktarlarda tüketmeye dikkat edilmelidir.

Meyan kökü hamilelikte zararlı mı, hayır değildir. Fazla miktarda kullanılmadığı sürece bir zararı yoktur. Günde iki bardağa kadar tüketilebilir.

Meyan kökü İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenmiş ve çok sayıdaki faydası tespit edilmiş bir bitkidir.

MEYAN KÖKÜ NASIL KULLANILIR,TÜKETİLİR?

Meyan kökü, ülkemizde en çok meyan kökü şerbeti şeklinde bilinir ve kullanılır. Bunun için aktarlarda ezilmiş halde bulabileceğiniz meyan kökünü suda bekletip süzme yöntemiyle evde hazırlayabilirsiniz.

Zayıflama ve tedavi amaçlı kullanılırken meyan kökü kürü uygulanabilir ya da meyan kökü ekstresi kullanılabilir. Meyan kökü zayıflama amacıyla kullanılmak isteniyorsa düzenli olarak meyan kökü çayı tüketilebilir.

Meyan kökünden bal elde edilmekte ve meyan kökü pekmezi üretilmektedir.

Meyan kökü yağı haricen buhar banyosu, masaj yağı, banyo yağı olarak kullanılabilir. Dahilen suya damlatılarak tedavi amaçlı içilebilir.