Meyve ve sebze tüketimi stresi azaltıyor

Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma, günde yaklaşık yarım kilo meyve ve sebze tüketiminin stres seviyelerini azaltarak genel sağlığı iyileştirdiğini gösteriyor.

Meyve ve sebzelerin sağlığa faydaları geniş çapta yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Meyve ve sebzelerin özellikle kalp ve damar hastalıklarını önlediği ve ölüm riskini azalttığı bilinmektedir.

Ancak meyve ve sebzelerin koruyucu etkisi daha da ileri gidiyor; modern toplumların en büyük sorunlarından biri olan stresle savaşmak için etkili bir çare olabilirler.

Avustralya Edith Cowan Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 25 ila 91 yaşları arasındaki yaklaşık 9 bin Avustralyalı'nın meyve ve sebze alımı ile stres düzeyleri arasındaki bağlantıyı analiz etti.

Her yaştan katılmcının olduğu bu çok büyük gruptan elde edilen verileri analiz ettikten sonra, araştırmacılar, günde 470 gram meyve ve sebze tüketen insanların stres seviyelerinin, 230 gram tüketenlere göre oldukça düşük olduğunu ortaya koydu.

MEYVE VE SEBZELERİN STRES ÖNLEYİCİ ETKİSİ

Koronavirüs salgını, masaya daha az yatırılan bir sağlık yönünü hepimize hatırlattı: Zihinsel sağlık. Yaşadığımız istisnai durumlar ruh sağlığı problemlerini artırdı ama bu yeni bir şey değil.

Dünyada her 10 kişiden 1'inde ruh sağlığı bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir. Ve stres söz konusu olduğunda, belirli bir doz normal kabul edilebilir, ancak uzun süreli strese maruz kalma ruh sağlığını etkileyebilir.

Uzun süreli ve kontrolsüz stres, kalp hastalığı, diyabet, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle zihinsel sağlık sorunlarını önlemenin ve hafifletmenin her yolu son derece önemli.

Yemek ve ruh hali arasındaki ilişki oldukça açıktır. Ancak bu çalışma bir adım daha ileri gidiyor ve stresten uzak durmak için yememiz gereken meyve ve sebze miktarını (günde yaklaşık yarım kilo) ölçüyor.

Peki, bu gıdalar stres seviyelerini nasıl azaltıyorlar? Tam olarak nasıl çalışırlar? İnflamasyonu ve oksidatif stresi azaltan vitaminler, mineraller, flavonoidler ve karotenoidler gibi temel besinleri içerirler. Vücuttaki sürekli iltihaplanma ve oksidatif stresin, stres ve kaygıyı artıran ve düşük bir ruh halini destekleyen faktörler olduğu iyi bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü günde 400 gram meyve ve sebze yemeyi öneriyor. Bu Avustralya çalışmasının stres azaltma için önerdiğine yakın miktar: Günde 470g.

Diğer çalışmalar bunu porsiyonlarla ölçüyor ve idealin günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek olduğunu söylüyor. Uzmanlar, günde en az 2 veya 3 porsiyon sebze ve günde en az 3 veya 4 porsiyon meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.

Harvard Tıp Okulu ise meyveden çok sebze yemeyi öneriyor: 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve.