Meyve ve sebzeleri doğru yıkamak için 7 ipucu

Meyve ve sebzeleri yıkamak, gıda güvenliği açısından çok önemlidir. Meyve ve sebzelerinizi doğru bir şekilde yıkamanıza ve taze tutmanıza yardımcı olacak etkili yolları listeledik.

Meyve ve sebzeler topraktan mutfağınıza gelene kadar oldukça uzun bir yolculuk geçiriyor ve kir, toz, bakteri, virüs vb. gibi farklı kirleticilerle temas ediyor. Bunların hepsi hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir ve bazıları ishal ve gıda zehirlenmesi gibi ciddi gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.

Koronavirüs salgını, meyve ve sebze ürünlerinin yıkanmasının önemini yeni bir seviyeye taşıdı. Koronavirüs bu ürünlerle bulaşabileceğinden, tüketmeden önce düzgün bir şekilde yıkamak oldukça önemli hale geldi. Salgından önce sadece yıkamak iyiydi, ancak şimdi, gıda hijyeni ve güvenliği uygulamalarına başka bir terim eklendi: Dezenfekte.

Çiğ meyve ve sebze tüketirken gıda kaynaklı hastalıklardan kaçınmak için onları iyice yıkamalısınız. Yemek istemeyeceğiniz mikroorganizmalardan kaçınmak için yemeden önce meyve ve sebzeleri yıkamalısınız. Ayrıca meyve ve sebzeleri yıkamak, onları daha uzun süre taze tutmak için de önemlidir.

MEYVE VE SEBZELERİ DOĞRU YIKAMAK İÇİN 7 İPUCU

Meyve ve sebzelerinizi düzgün bir şekilde yıkamak ve gıda hijyeni ve güvenliğini sağlamak için bu basit yolları izleyebilirsiniz.

1. Önce ellerinizi dezenfekte edin

Gıda hijyeni kişisel düzeyde başlar. Meyve ve sebze ürünlerinizi ellerinizdeki mikroplarla kirletmek istemezsiniz. Bu yüzden ürünlere dokunmadan önce ellerinizi dezenfekte etmelisiniz. Ellerinizi en az 20 saniye sabun ve temiz suyla iyice yıkayın.

Elleriniz temizse ve görünür kirlerden arınmışsa, bir el dezenfektanı ellerinizi tamamen dezenfekte edebilir. Avucunuza 3-5 ml el dezenfektanı alın ve iki elinizi bileklerinize kadar iyice ovun.

2. Sadece soğuk su kullanın

Meyve ve sebzelerinizi sterilize etmek için sabun veya özel bir temizleyici veya sprey kullanmayı düşünüyor olabilirsiniz. Mevcut salgın durum düşüncenizi tetikleyebilir. Ama bu, akıllıca bir seçim değil. Meyve ve sebzelerin yüzeyleri oldukça gözeneklidir. Bu nedenle, bu ürünleri bir temizleme solüsyonunda yıkarsanız, ürünlerinize istenmeyen malzemelerin sızma olasılığı yüksek olacaktır. Bu, ürünlerinizin tadını etkiler ve ek zarar verebilir. Hafif temizleyiciler bile sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, uzmanlar meyve ve sebzeleri yıkamak için herhangi bir ek temizleyici veya sabun kullanmamayı öneriyor.

Bunların haricinde uzmanlar sıcak su kullanılmaması gerektiğini syölüyor. Çünkü meyve ve sebzelerin hücrelerine ve kabuklarına zarar verecek ve patojenlerin ve mikropların buralara girmesi için yollar sağlayacaktır. Üstelik sıcak su, ürünlerinizin uzun ömürlülüğünü de azaltacaktır. Bu yüzden yıkamak için sadece soğuk su kullanın ve tüketmeden önce 1 dakika iyice durulayın. Meyve ve sebzelerinizi her zaman akan suda yıkayın.

3. İyice yıkayın

Ürününüzdeki kirleticileri temizlemek için soğuk su banyosu yeterlidir. Ama onları yıkamada titiz olmalısınız. Lahana, marul veya diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi sebzeleri yıkıyorsanız, yıkamadan önce yaprakların dış tabakasını çıkarın ve ardından iç tabakaları iyice temizleyin. Bakterileri barındırabilecekleri için meyvelerinizdeki veya sebzelerinizdeki görünür lekeleri yıkayın. Sonra onları bir kase soğuk suya daldırın ve tüm istenmeyen şeyleri çıkarmak için sertçe fırçalayın. Daha sonra suyu değiştirin ve aynısını tekrarlayın.

4. Bir çay kaşığı karbonat ekleyin

Sadece soğuk suyla yıkamak sizi tatmin edemezse, suya biraz karbonat ekleyerek hijyen güvenliğinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Karnonat, zehirli maddeleri meyve ve sebzelerden uzaklaştırmada oldukça etkilidir. Suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin ve ürünleri 12 ila 15 dakika bekletin. Daha sonra, iyice yıkayın.

5. Gerekirse fırça veya sünger kullanın

Bazı sebzeleri, özellikle patates, havuç, turp gibi kök sebzeleri çıplak elle temizlemek zordur. Bu nedenle, onları yıkarken, düzgün bir şekilde temizlemek için bir fırça veya sünger kullanabilirsiniz.

6. Uygun şekilde kurutun

Meyve ve sebzeleri yıkadıktan sonra saklamayı düşünüyorsanız, uygun şekilde kurutmalısınız. Çünkü nem bakteri barındırır ve büyümesi için uygun bir ortam sağlar. Bu bakteriler hastalığa neden olacak kadar zararlı olmasa da, meyvelerinize veya sebzelerinize zarar verebilir ve ömürlerini kısaltabilir. Böylece, aniden, görmek istemediğiniz ürünlerin çürümeye başladığını görebilirsiniz. Bu yüzden yıkadıktan sonra kurutun. Ancak, yıkadıktan hemen sonra yerseniz kurutmanıza gerek yoktur.

7. Yıkama sırasında çapraz bulaşmadan kaçının

Çapraz bulaşma, mutfaklarda yaygındır. Et, balık, kümes hayvanları ve sebzeler gibi çiğ yiyeceklerin yıkanırken bile yakın temasa geçmesiyle gerçekleşir. Gıda güvenliği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu yüzden meyve ve sebzelerinizi yıkarken çapraz bulaşmadan kaçınmalısınız. Sebzeleri ve diğer çiğ yiyecekleri yıkamak için asla aynı kaseyi ve suyu kullanmayın. Meyve ve sebzelerinizi yıkadıktan sonra suyu değiştirmeli ve kullanılmış suyu asla bir daha yıkama için kullanmamalısınız.