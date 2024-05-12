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Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) düzenlemeye gidildi.

Randevu alıp gelmeyenlere ilişkin düzenlenen "onaylı" sistem, yarın başlayacak.

Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.

Randevu onayı internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Onay verilmezse randevu iptal edilecek

Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek.

2 grup muaf olacak

Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar ise muaf olacak.

"Yeni döneme onaylı randevu dönemi diyoruz"

Fahrettin Koca, MHRS sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin şunları söylemişti:

Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir alt yapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.



Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.