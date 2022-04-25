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Mide bulantısı ve kusmayı saniyesinde kesiyor! İbnü'l Baytar'ın muhteşem tavsiyesi...

Mide bulantısı ve kusmayı saniyesinde kesiyor! İbnü'l Baytar'ın muhteşem tavsiyesi...

Devrinin en büyük botanik alimi olan İbnü'l Baytar, bitkiler ve sağlık ile ilgili tavsiyeler bırakmıştır. Baytar'ın mide bulantısı, ateş ve kusmaya iyi gelen yöntemi ise gül suyu koklamak...