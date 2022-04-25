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    Mide bulantısı ve kusmayı saniyesinde kesiyor! İbnü'l Baytar'ın muhteşem tavsiyesi...

    Devrinin en büyük botanik alimi olan İbnü'l Baytar, bitkiler ve sağlık ile ilgili tavsiyeler bırakmıştır. Baytar'ın mide bulantısı, ateş ve kusmaya iyi gelen yöntemi ise gül suyu koklamak...
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 21:46
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    Mide bulantısı ve kusmayı saniyesinde kesiyor! İbnü'l Baytar'ın muhteşem tavsiyesi...

    Endülüs'ün Mâleka (Malaga) şehrinde, yetiştirdiği âlimlerle tanınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi; İbnü'l-Baytâr lakabını babasının veterinerliğinden dolayı almıştır.

    İslam dünyasının değer verdiği isimlerden olan İbnü'l Baytar, bitkilerdeki şifaları keşfetmiş ve insan sağlığı tedavisinde kullanmıştır.

    İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbnü'l Baytar, mide bulantısı ve ateşi dindirecek tavsiyelerde de bulunmuştur.

    Yüzyıllar öncesinden dahi modern tıp dünyasına öncülük etmeyi başaran İbnü'l Baytar'ın mide bulantısı ve kusma için önerileri merak ediliyor.

    Sıklıkla mide bulantısı ve beraberinde kusma yaşayanlar, doğal yolla tedavi edebilecek çareyi İbnü'l Baytar'da buluyor.

    İşte İbnü'l Baytar'ın mide bulantısı, kusma ve ateşlenmeye tavsiyesi...

    Mide bulantısı ve kusma için gül suyu

    İbnü’l-Baytâr, gül suyu koklamanın mide bulantısı ve kusmayı dindireceğini; gül suyu içmenin mideyi kuvvetlendireceğini ve kan tükürmeye iyi geleceğini belirtmiştir.

    Gül suyu baş hastalıklarında ve ağrılarında da sıkça kullanılmıştır.

    İbnü’l-Baytâr, gül suyunun kaynatılmasını ve buharının başa tutulmasını tavsiye etmiştir.

    Öte yandan gül suyunun beynin çalışması üzerinde faydalı olduğunu, algılama kabiliyetini ve belleği kuvvetlendirdiğini belirtmişlerdir.

    Mide bulantısı ve kusmayı saniyesinde kesiyor! İbnü l Baytar ın muhteşem tavsiyesi... #1


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