Mide bulantısına iyi gelen 5 yiyecek

Midenize dokunan bir gıda tükettiğinizde, yolculukta ya da hastalık sonucu bulantı yaşadığınızda, semptomları hafifletmenize yarayacak doğal besinleri sizler için sıraladık…

Mide bulantısı korkunç bir duygudur. Öğürme, mide bulantısı ve iştahsızlık şeklinde gelebilir. Bu his, mide bulantısının en yaygın sonucu olan kusma ve ishale bile yol açabilir. Ne yazık ki mide rahatsızlığından dolayı yemek yemek aklından geçen son şey olabilir. Böyle durumlarda hemen ilaç içme fikrini kafanızdan atın ve doğal yöntemlere başvurun.

Bulantı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek yiyecekleri keşfederek midenizi rahatlatmaya ne dersiniz? İşte, mide bulantısı hissettiğinizde yemeniz gereken yiyecekler;

1. NANE

Nanenin sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Nanede bulunan doğal yağlar, bağırsakları rahatlatır ve sindirim sistemindeki gazı giderir. Ayrıca bağırsak spazmlarını giderir, şişkinliği, ishali azaltır ve mide bulantısını tedavi eder. Mide bulantısını tedavi etmek için ya taze nane yaprağı çiğneyin ya da bir fincan nane çayı için.

2. ZENCEFİL

Zencefil, mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilecek fitokimyasallar ve fitobesinler içerir. Bulantınız olduğunda zencefilli bir çay içmek şikayetlerinizi büyük ölçüde azaltacaktır. Zencefili belli miktarda tüketmeye ve aşırıya kaçmamaya özen gösterin

3. ELMA PÜRESİ

Elma püresi, mide bulantısı ve ishali olan insanlar için popüler bir besindir. İyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve mideniz için nazik bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle mide bulantısını gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ishale bağlı mide krampları yaşıyorsanız mutlaka elma püresi tüketin.

4. LİMON SUYU

Limon suyu, içerdiği nötrleştirici asitler nedeniyle mide bulantısını tedavi etmek için harika bir çözümdür. Suya taze sıkılmış limon suyu eklemeyi deneyin ve gün boyunca yudumlayın. Mide bulantısı kabızlıktan kaynaklanıyorsa limonlu ılık su içmek bağırsaklarınızı uyarabilir.

5. HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu potasyum bakımından yüksektir ve vücudunuzdaki fazla suyu temizleyebilir. Midede biriken ve bulantıya sebep olan fazla suyu da absorbe etme özelliği vardır. Mideyi rahatlatır, sindirimi kolaydır ve kabızlığı da önler. Hindistancevizi suyunu içerken yavaş yavaş yudumlamaya özen gösterin.

BULANTIYI ÖNLEMENİN YOLLARI

Genellikle aşırı yemek yedikten hemen sonra veya birkaç saat içinde mide bulantısı hissedebilirsiniz ve bu normaldir. Yemek yedikten sonra mide bulantısının nedenleri hafif ila şiddetli olabilir. Bu nedenle, öğünlerinizi zamanında yiyin ve bir kerede çok fazla yemeden küçük ve sık öğünlere sadık kalın, çünkü bu mide bulantınızı daha da kötüleştirebilir. İşte, mide bulantısını yönetmek için ipuçları:

- Lif bakımından zengin gıdalardan kaçının,

- Birkaç büyük öğün yerine küçük, sık öğünler tercih edin,

- Beyaz pirinç, kraker ve kuru ekmek gibi sindirimi kolay yiyeceklere daha fazla odaklanın,

- Mide bulantısı hissediyorsanız, yemeyi sınırlayın ve sağlıklı sıvılar içmeye devam edin.

Böylece mide bulantılarının önüne geçebilirsiniz. Ancak yüksek ateş ve şiddetli mide ağrısı gibi diğer ciddi semptomlarla birlikte mide bulantınız varsa hemen doktorunuzu arayın.