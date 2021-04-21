Mide ekşimesine doğal çözüm: Kaya koruğu nedir, faydaları nelerdir?

Ekşi tadı ile bilinen ve eski zamanlardan bu yana hastalıkların tedavisinde kullanılan kaya koruğu bitkisi, dam koruğugiller familyasından gelmektedir. Peki kaya koruğu nedir, faydaları nelerdir?

Halk arasında arzu otu, acı dam koruğu, her dem bahar otu, kulak otu, saksı güzeli, naser otu isimleriyle de bilinen kaya koruğu bitkisi, Ramazan ayında iftar sonrasında oluşan mide ekşimelerine çok iyi gelmektedir.

Genellikle deniz kıyısındaki kaya yarıklarında veya taşlı kumluk arazilerde yetişen kaya koruğu, etli yapraklara ve salkım şeklindeki sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Faydaları saymakla bitmeyen bu bitki, birçok yerde turşu veya meze olarak kullanılmaktadır. Haziran ayından ekim ayına kadar yaprakları toplanıp çayı yapılmakta veya doğal ilaç yapımında kullanılmaktadır.

Peki, Kaya koruğu nedir, faydaları nelerdir? İşte, kaya koruğu ile ilgili bilgiler...

KAYA KORUĞU NEDİR?

Faydalı bitkiler arasında yer alan kaya koruğu, “dam korugiller” familyasındandır. Sert ve otsu bir gövdeye sahip olan bu bitkinin gövde, çiçek ve yaprakları, yetiştiği bölgeye göre farklı renkler alabilmektedir.

Gri, yeşil ve mavi renkleri olabilen kaya koruğu bitkisi, yıldız şekline sahip küçük çiçeklere ve yaklaşık 10 cm’ye kadar büyüme gösterebilen yapraklara sahip bir bitkidir.

Kaya koruğunun içinde bol miktarda magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi bileşenler yer almaktadır. Öte yandan diyet lifi de içeren kaya koruğu, A, B ve C vitaminlerini içermektedir.

Çoğunlukla deniz bitkileri içerisinde yer alan antioksidan ve antienflamatuvar etkilere sahip eşsiz bileşenleri bünyesi altında bulundurmaktadır. Kontrolsüz ve aşırı kullanımı tavsiye edilmemektedir.

KAYA KORUĞU FAYDALARI NELERDİR?

Baharatlı nefis aroması ile ekşi severlerin çok seveceği bir bitki türü olan kaya koruğu yüksek bir şifa kaynağıdır. Safra kesesi ve karaciğer sorunlarına fayda sağlarken bağırsak yaralarını da iyileştirici özelliğe sahiptir. Öte yandan bağırsak kurdu sorunlarına da birebirdir. Şiddetli ishal problemi yaşayan kişilerin problemlerine de çözüm olabilmektedir.

Bazı durumlarda hekimlerin bile çare olamadığı dertlere deva olabilecek nitelikte olan kaya koruğunun bilinen diğer faydaları şu şekildedir:

Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

Kaya koruğunun iç ve dış guatrda çok faydalıdır.

Bağırsak yaralarına ve ishale iyi gelir.

Safrayı düzenler.

Vücudu kuvvetlendirir.

Kötü rahim akıntılarını keser.

Kaya koruğunun suyu ile pansuman yapılırsa siğilleri yok eder.

Cilt iltihaplarında, egzamada ve nasır tedavisinde kullanılır.

Ağrı kesici ve derinin keratonik yapısının bozulmasını önleyicidir.

İltihaplı deri hastalıklarında egzama, fistül, yanık yaraları ve apseye karşı kullanılır.

İştah açıcı özelliği bulunur.

Diş eti rahatsızlıklarına karşı çözüm olarak kullanılır.

Mide ekşimesi ile birlikte ülser gibi mide sorunlarına iyi gelir.

KAYA KORUĞU NASIL TÜKETİLİR?

Kaya koruğunun çayı, salatası ve turşusu yapılabildiği gibi merhemi, tentür ve naturel ilacı da yapılmaktadır.

KAYA KORUĞU ÇAYI TARİFİ

Kaya koruğu yaprağından 1-2 gr (küçük bir yaprak) demliğe konur. Üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dk bekletildikten sonra içilir. Doktora danışılarak kullanılması ve günde iki defa içilmesi tavsiye edilir.

KAYA KORUĞU SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kaya koruğu

1 kahve fincanı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Yarım limon

1 kahve fincanı sirke

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı: Kaya koruklarının yapraklarını ayıklayın. Tencereye bir miktar su ile sirkeyi koyun ve kaynatın. Kaya koruklarını atıp 3 dakika kaynatın. Daha sonra soğuk su dolu bir kaba koyun.

Sarımsakları tuz ile dövün. Bir kaseye zeytinyağı, limon suyu ve dövülmüş sarımsağı koyup karıştırın. Kaya koruklarını süzgece alın ve suyu iyice süzülünce hazırladığınız sosla karıştırın. Buzdolabında 2 saat dinlendirin ve servis yapın.

KAYA KORUĞU TURŞU TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo kaya koruğu (baharda bazı pazarlarda bulabilirsiniz), 1 baş sarımsak, 1/2 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı sirke (tercihen üzüm sirkesi), 2 yemek kaşığı kaya tuzu

Yapılışı: Kaya koruklarını ayıklayın ve uzunlamasına ikiye bölün. 3-4 kez iyice yıkadıktan sonra bol su ile 10 dakika haşlayın. Soğuk suyun içine koyun sonra bir süzgece alıp süzülmesini bekleyin.

Sarımsakları irice dövün sirke, tuz ve zeytinyağı ekleyerek bir karışım hazırlayın. Temiz bir kavanozun yarısına gelecek şekilde kaya koruğunu yerleştirin. Koruğun üzerine hazırladığınız karışımın yarısını dökün. Sırasıyla üzerine tekrar kaya koruğunu ve karışımın kalanını koyun. Kavanozun üzerinde boşluk kalırsa zeytinyağı dökerek hava almasını engelleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp serin ve güneş görmeyen bir yerde bekletin. Bir hafta sonra turşunuz yemeye hazır hale gelir.