Mide ekşimesine karşı 13 ultra etkili doğal ilaç

Genellikle reflünün neden olduğu mide ekşimesi çok acı verici ve günlük hayatı engelleyici olabilir. Ancak doğal ilaçlarla etkili bir şekilde rahatlatmak mümkündür. İşte 13 etkili ipucu.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) mide ekşimesinin en büyük nedenidir. Reflüyü tetikleyen birçok farklı faktör vardır.

Fazla kilolar midedeki basıncı artırır, bu da gastriti tetikler ve mide ekşimesi ortaya çıkabilir. Ayrıca stres ve yorgunluk da mide ekşimesi üzerinde etkilidir. Stres sindirim bozukluklarına yol açan sindirim enzimlerinin miktarını azaltmanın yanı sıra midenin asit salgılarını da artırır.

Dengesiz beslenme de mide ekşimesini tetikleyebilir. Kötü beslenme sindirim enzimlerini tüketir. Ayrıca, mukoza zarının sağlığı için gerekli olan besinleri sağlamaz. Sigara içmek mide astarını doğrudan olumsuz etkiler ve mide ekşimelerine neden olabilir.

Mide ekşimelerinin bir başka yaygın nedeni de alkol ve kahve tüketimidir. Ayrıca akşam yemeği saatini yatma saatine çok yaklaştırmak, kötü duruş pozisyonu ve Helikobakter pilori enfeksiyonu da mide ekşimelerinde etkilidir.

MİDE EKŞİMESİNİN BAŞLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Mide ekşimelerini önlemek, tedavi etmekten daha kolaydır. İlk olarak çok miktarda yemekten kaçının, küçük porsiyonları tercih edin. Özellikle yemeklerden sonra beli çok dar giysiler giymekten kaçının, çünkü bu midedeki basıncı artırır ve ekşimeyi tetikleyebilir.

Aşırı kahve tüketiminden kaçının ve mide astarını tahriş edebileceğinden aç karnına kahve içmeyin. Alkollü içecek tüketmeyin. Unutmayın, alkolün güvenli bir dozu yoktur. Her miktarda alkol vücuda zararlıdır.

Kızartılmış yiyecekleri ve çok yağlı yiyecekleri mümkün olduğunca diyetinizden çıkarın. Midenin boşalmasını yavaşlatırlar ve yemek midede ne kadar uzun kalırsa yemek borusuna çıkma riski o kadar artar. Fazla çikolata tüketiminden kaçının, yağlı yiyeceklerle aynı etkiye sahiptir. Kolayca sindirilebilir gıdaları birlikte tüketin. Örneğin protein ve sebzeleri birleştirin. Midenin çalışmasını kolaylaştırmak için iyi çiğneyin.

Yemekten hemen sonra yatmaktan kaçının ve yemek bitimi ile yatma zamanı arasında en az 2 saat bırakın. Biber ve çiğ soğan gibi mideyi tahriş edici yiyeceklerden ve gazlı içeceklerden uzak durun.

Duruşunuza dikkat edin, kavisli bir sırt midede sıkışmaya neden olur ve bu nedenle mide ekşimeleri ortaya çıkabilir.

MİDE EKŞİMESİNE KARŞI ULTRA ETKİLİ 13 DOĞAL TARİF

Mide ekşimesini doğal ilaçlarla etkili bir şekilde rahatlatmak için bunları deneyebilirsiniz:

Patates Suyu

Çiğ patates suyu, reflüyü rahatlattığı ve ülserleri iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinen çok eski bir çaredir. 20 günlük bir süreç olarak sabahları 100 ml çiğ patates suyu (ideal olarak bir meyve suyu sıkacağında sıkılmış) için.

Aloe Vera

Aloe vera jeli enzimler ve salisilik asit bakımından zengindir ve mide astarını korur, iyileşmeye yardımcı olur ve iltihabı azaltır. Her yemekten önce 1 yemek kaşığı alabilirsiniz.

Hatmi Kökü

Aloe vera gibi hatmi kökü de iltihap önleyici maddeler bakımından zengindir. Mide mukozasını kaplar ve midenin asitliğini azaltır. 3 bardak soğuk suya (750ml) 3 yemek kaşığı hatmi kökü ekleyin, 10 dakika kaynatın, ardından 10 dakika demlendirin. Her yemekten önce 1 bardak için.

Meyan Kökü

İltihap önleyici özellikleri sayesinde meyan kökü, midede koruyucu mukus üretimini teşvik eder ve mide zarının onarımını sağlar. İçerdiği glisirizin asit nedeniyle tansiyonu yükseltebileceğini unutmayın. Her yemekten önce 250-300 mg meyan kökü alabilirsiniz.

Zencefil

Mide koruyucusu olarak bilinen zencefil kökü bir iltihap önleyici görevi görür, çok yüksek asitliğin sonucu olabilen mide bulantısına karşı etkilidir. Her yemekten sonra zencefil çayı için.

Rezene

Rezene çayı mide şişkinliğini azaltır, mide hareketliliğini uyarır ve sindirimi iyileştirir. Her yemekten sonra rezene çayı içebilirsiniz.

Papatya Çayı ve Yağı

Papatya mide spazmlarını gidermeye yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir. Her yemekten sonra papatya çayı içebilirsiniz.

Papatya esansiyel yağı da mide ekşimelerine karşı etkilidir. Mide spazmlarını hafifletmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur, sindirimi iyileştirir. Sakinleştirici, mükemmel bir stres önleyicidir. Yemeklerden sonra bir çay kaşığı bala 1 damla papatya esans yağı ekleyin.

Melek Otu Çayı

Melek otu, mide salgılarını iyileştirerek sindirimi kolaylaştırır. Her yemekten sonra melek otu çayı içebilirsiniz.

Civanperçemi

Civanperçemi çiçeğinin üst kısımları, sindirimi iyileştirmek için mide hareketlerini arttırır, mide spazmlarını azaltır ve bu nedenle mide ekşimesi üzerinde etkilidir. Her yemekten sonra civanperçemi çayı için.

Nane

Nane yaprakları sindirime yardımcı olur. Dikkatli olun, bazı kişilerde asit artışı görülebilir, varsa tüketmeyin. Her yemekten sonra nane yapraklarından bir bitki çayı hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Elma Sirkesi

Fermente elma suyundan hazırlanan elma sirkesi sindirimi iyileştirir, iltihap önleyici ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Her yemekten sonra bir bardak suya 2 yemek kaşığı karıştırarak tüketebilirsiniz.

Fesleğen Yağı

Fesleğen esansiyel yağı sindirimi iyileştirir, şişkinliği azaltır ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Yemeklerden sonra bir çay kaşığı bala 1 damla esans yağı ekleyin.

Kişniş Yağı

Kişniş esansiyel yağı sindirimi iyileştirir, şişkinliği ve mide ağrısını azaltır. Yemeklerden sonra bir çay kaşığı bala 1 damla kişniş yağı ekleyin.