Mide ekşimesini rahatlatmak için doğal çözümler

Mide ekşimesi, milyonlarca insanın muzdarip olduğu yaygın bir sağlık sorunudur. Her gün mide ekşimesi yaşayan milyonlarca insandan biriyseniz, doğal çözümlerle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Daha önce asit reflü olarak da bilinen mide ekşimesi yaşadıysanız, mide asitlerinizin midenizin üst kısmına ve göğsünüze yükselmesi hissine yabancı değilsinizdir. Mide ekşimesi, birçok insanı etkileyen çok yaygın bir durumdur. Bu yüzden birçok insan mide ekşimesi için doğal çareler arar.

Mide ekşimesinin ne olduğuna, hangi yiyeceklerin mide ekşimesine neden olduğuna, hangi yiyeceklerin mide ekşimesine iyi geldiğine, mide ekşimesi için doğal çarelere ve mide ekşimesi için evde uygulanabilecek çözümlere yakından göz atacağız.

MİDE EKŞİMESİ NEDİR?

Mide ekşimesi, üst karın ve göğüste bazen boğaza kadar uzanan bir yanma hissine neden olan bir hazımsızlık türüdür. Yemek borunuzun altındaki sfinkteri kontrol eden kapakçık düzgün çalışmadığında meydana gelir, yani mide asidinin mideden çıkıp yemek borusuna gitmesine izin verir.

Yemek borunuz, ağzınızı midenize bağlayan tüptür ve yiyecekleri ritmik dalgalarda aşağı itmekten sorumludur. Yiyecekler midenize girdiğinde, asitler ve enzimler sindirim için onu parçalamaya başlar. Mide asitleri oldukça güçlüdür ve midenizde onu asitten etkilenmekten koruyan özel bir astar vardır. Ancak, mide yanması durumunda, mideden gelen sıvı yemek borusuna ve bazen de boğaza girdiğinde bu bölgelerin astarını tahriş eder. Asitlere maruz kalmak çeşitli rahatsızlıklara ve zamanla daha kötü sorunlara neden olabilir.

Sadece ara sıra mide ekşimesi yaşıyorsanız, bu genellikle ciddi bir problem değildir. Ancak mide ekşimeleri sık sık devam ediyorsa, gastroözofageal reflü hastalığınız (GERD) olduğu anlamına gelebilir. GÖRH'nin yemek borusu iltihabı, diş sorunları, astımın kötüleşmesi ve hatta yemek borusu kanseri gibi bazı önemli riskleri vardır. Kronik mide ekşimeniz varsa, bu riskleri azaltmak için onu kontrol altına almanız önemlidir. İyi haber, eğer onu neyin tetiklediğini ve nasıl önleneceğini anlarsanız mide ekşimesinin büyük ölçüde önlenebilir olmasıdır.

Mide ekşimesi, baharatlı yiyeceklerden kafeine ve genetiğe kadar pek çok şeyden kaynaklanabilir, bu nedenle reflüyü neyin tetikleyeceğini bilmek genellikle zordur. Neyse ki, reçetesiz satılan ilaçlara veya reçeteli ilaçlara başvurmadan mide ekşimesini hafifletmenin birçok yolu vardır ve evde zaten sahip olduğunuz şeylerle rahatlayabilirsiniz.

HANGİ YİYECEK MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLUR?

Bazı yiyecekler mide ekşimesini tetiklemesiyle ünlüdür. En yaygın tetikleyiciler arasında domates, narenciye yemekleri, kahve, şekerli içecekler, alkol, baharatlı yiyecekler ve kızarmış yiyecekler bulunur.

Yiyecek tetikleyicilerinizin ne olduğunu anlamak için bir yemek günlüğü tutabilirsiniz. Ne yediğinizi not edin ve birkaç saat sonra mide ekşimenizi 0 ila 10 arasında derecelendirin. Tetikleyen yiyecekleri belirledikten sonra, onları diyetinizden çıkarın.

Mide ekşimesi belirli yiyecek ve içecekler, aşırı kilolu olmak, aşırı yemek yemek, sigara içmek, stres, anksiyete, gebelik, bazı ilaçlar ve mide fıtığı gibi yaşam tarzı seçimleri ve fiziksel sorunlardan kaynaklanabilir.

MİDE EKŞİMESİ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Çoğu durumda, basit diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile mide ekşimesi önlenebilir. Mide ekşimesini ilaçsız gidermenin en iyi yollarından bazıları şunlardır:

Daha küçük öğünler yiyin ve yavaş yiyin

Üç büyük öğün yemek yerine, gün boyunca birkaç küçük öğünü daha yavaş yemeyi deneyin. Bu, vücudunuza her öğünü sindirmesi için zaman tanıyacak ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına neden olabilecek midede dolgunluğu önleyecektir.

Stresinizi kontrol edin

Zihin-bağırsak bağlantısını duymuşsunuzdur. Bu gerçektir. Kronik stres, mide ekşimesi semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Stresinizi kontrol etmek için gerekirse uzman yardımı alın.

Tetikleyen yiyecekleri kesin

Mide ekşimenizi tetikleyen yiyecekleri veya malzemeleri belirledikten sonra, bunlardan kaçınmaya dikkat edin. Kahve ve çay, çikolata, baharatlı yemekler, alkollü içecekler, kızarmış veya yağlı yiyecekler, nane, domates ve domates esaslı yiyecekler mide ekşimesini tetikleyebilir.

Yatma vaktine yakın yemek yemeyin

Yattığınızda mide ekşimesinin kötüleştiğini hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, yatay olduğunuzda yerçekiminin size karşı çalışması ve mide içeriğinin özofagus sfinkterini geçme şansının daha yüksek olmasıdır. Yatmadan önce yemeğinizi sindirmek için kendinize iki ila üç saat verin.

Gerekirse kilo verin

Fazla kiloluysanız, özellikle de göbek bölgenizde fazla kilo taşıyorsanız, biraz kilo vermeye çalışın. Aşırı göbek yağı, sindirim organlarınıza baskı uygular ve mide ekşimesine neden olabilir.

Su için

Araştırmalar, suyun bağırsağınızdaki pH seviyesini artırmanın ve mide ekşimesini hafifletmenin etkili bir yolu olduğunu göstermektedir.

Derin bir nefes alın

Derin nefes, alt yemek borusu sfinkterini güçlendirebilir ve mide içeriğini ait oldukları yerde, midede tutabilir. Bir çalışma, derin nefes alan mide ekşimesi hastalarının bağırsaklarında daha düşük pH seviyelerine ve uygulamayanlara göre daha iyi yaşam kalitesine sahip olduğunu buldu.

Daha fazla protein, daha az yağ tüketin

Farklı öğünlerin zamanlamasına ve içeriğine bakan bir çalışma, öğle yemeğinde çok fazla yağ yemenin reflüyü ağırlaştırdığını buldu. Öte yandan, akşamları yüksek proteinli yiyecekler reflüyü iyileştiriyor gibi görünüyor.

İlaçlarınızı kontrol edin

Hem reçeteli hem de reçetesiz satılan bazı ilaçlar mide ekşimesine neden olabilir. Antibiyotikler, bifosfonatlar, demir takviyeleri, kinidin, ağrı kesiciler, potasyum takviyeleri, antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleri ve nitratlar, progesteron veya sakinleştirici ilaçlarından herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçların rahatsızlığınızın nedeni olup olmadığını sorun.

Probiyotikleri artırın

Bağırsağınızdaki yararlı bakterilerin dengesizliği, mide ekşimesine neden oluyor olabilir. Reflünün aşırı mide asidinden kaynaklandığını düşünmek yaygındır, ancak aslında midenizde yiyecekleri sindirmek için yeterli asit olmayabilir. Doğru sindirim için yeterli mide asidine sahip olmanıza yardımcı olabilecek, diyetinize bağırsak dostu prebiyotikler ve probiyotik yiyecekler ekleyerek bağırsak sağlığınızı iyileştirin.

Sigarayı bırakın

Sigaradan kaynaklanan nikotin yemek borunuzu tahriş edebilir ve yemek borusu ile mide arasındaki kapağı zayıflatarak mide asidinin yemek borusuna geri dönmesine neden olabilir.

Karbonat kullanın

Mide ekşimesini, karbonat olarak bilinen sodyum bikarbonat ile rahatlatabilirsiniz. Asidi nötralize etmeye yardımcı olmak için sadece 1-1,5 çay kaşığı karbonatı su ile karıştırın. Bunun sodyum içerdiğini ve sodyum kısıtlı bir diyet uyguluyorsanız kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Mide ekşimesini hafifletmek için karbonat kullanmadan önce reçeteli ilaç alıyorsanız, hamileyseniz veya kronik bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışın.

Şekersiz sakız

Tükürük asidin seyrelmesine yardımcı olur, bu nedenle yemekten sonra ürettiğiniz tükürük miktarını artırmak, asit üretimini önlemenin harika bir yoludur. Mide ekşimesini azaltmak için 30 dakika sakız çiğnemeyi deneyin.

Elma sirkesi

3 çay kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırın, ardından her yemekten önce veya yatmadan önce için. Elma sirkesi, mide ekşimesi belirtilerini zamanla giderebilir.

Bir muz yiyin

Bu çok kolay. Muzun doğal antiasitler içerdiğini biliyor muydunuz? Asit reflü ile mücadele etmek için her gün bir muz yemeye başlayın. Muz yerine elma da yiyebilirsiniz.

Yatağınızın baş kısmını yükseltin

Yayınlanan küçük bir çalışmada, gece reflüsü olan kişilerin, yataklarının baş ucu kısmını 20 santimetrelik bir blokla yükseltildiğinde asit reflüsünün azaldığı bulunmuştur.

Bazı uzmanlar yatağın başının 15 ila 20 cm veya daha fazla kaldırılmasını tavsiye etse de, yatağın başını kaldırmak bazı kişilerde sırt ve kalça rahatsızlığına veya ağrıya neden olabilir. Bu uygulama genellikle sadece gece semptomları veya uyumalarını engelleyen semptomları olan kişiler için önerilir.

Sol tarafınızda uyuyun

Sol tarafınızda uyumak gece mide ekşimesini önlemenize yardımcı olabilir.

Sıkı belli giysilerden kaçının

Sıkı belli veya kemerli giysiler midenize baskı uygular ve bu da reflüye neden olabilir. Belinizi sıkmayan pantolonlar, beli lastikli pantolonlar veya daha geniş bir beden deneyin. Etek giyiyorsanız, bunun yerine elbise giymeyi deneyin ve reflünüze yardımcı olup olmadığına bakın.

Ananas suyu

Ananas suyu, midenizdeki hidroklorik asit seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan bromelain adlı bir enzim içerir. Mide ekşimesi başladığını hissettiğinizde, biraz rahatlamak için küçük bir bardak ananas suyu içmeyi deneyin.

Aloe vera suyu

Aloe vera sadece cilt için harika değildir, aynı zamanda mide ekşimesi ile mücadele etmenin de etkili bir yoludur. İçmeye yönelik üretilen bir aloe vera suyu bulmanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Bir bitkiden aloe vera jeli tüketmek, tam olarak aradığınız etkiye sahip olmayacaktır.

Nane

Elma sirkesi veya karbonatın tadı bu çözümlerin kulağa hoş gelmemesine neden oluyorsa, bunun yerine nane deneyin. Nane, birçok reflü ilacında bulunan bir bileşendir ve aynı etkileri bir hap almadan da elde edebilirsiniz. Nane çayı deneyin, suya birkaç damla nane yağı ekleyin veya bir parça nane şekeri yiyin.

Süt ve yoğurt

Normal tam yağlı süt de mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak rahatlamak için bir süre beklemeniz gerekebilir. Yoğurt veya ayran ise reflüyü yatıştırmanın hızlı etkili bir yoludur. Genel olarak, fermente süt ürünleri mide ekşimesi hastaları için mükemmel besinlerdir.

Kahve tüketimini sınırlayın

Çok fazla kahve içen biriyseniz, günlük fincanlarınızı kesmek veya azaltmak reflüyü azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni, kahve içtiğinizde midenizin daha fazla mide asidi oluşturması için tetiklenmesidir. Kahvede bulunan kafein ayrıca yemek borusu sfinkterinizin gevşemesine ve mide içeriğinin yukarı doğru hareket etmesine neden olur.

Rezene tohumları

Rezene tohumları, mide için yatıştırıcı bir ajan olarak çalışan ve spazmı ve şişkinliği önleyen Anethole adlı bir bileşik içerir. Aynı zamanda sindirim sürecine yardımcı olan vitaminler, mineraller ve diyet lifi ile doludur. Ülser önleyici özellikler de içerdiğinden mide zarını soğutur ve kabızlığın giderilmesine de yardımcı olur. Rezene tohumları ayrıca hamile kadınlarda hazımsızlık ve asitlikle mücadelede çok kullanışlıdır. Pek çok hamile kadın, hamilelik sırasında şiddetli hazımsızlık çeker, ancak çok fazla gıda maddesi ve ilaç almaları yasaktır.

Rezene tohumları, hazımsızlık, asitlik ve reflü ile mücadelede etkili bir doğal çare olarak işlev görür. Emziren kadınlarda anne sütünü arttırdığı bilindiğinden emziren anneler için de faydalıdır. Asitlik belirtilerini azaltmak için birkaç rezene tohumu çiğneyin veya birkaç rezene tohumunu suya batırın ve suyu için.

Fesleğen yaprakları

Fesleğen yaprakları, mideyi daha fazla mukus üretmesi için uyarır ve bu da genellikle asitlikle ortaya çıkan mide ekşimesi ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Mide asidinizi azaltmak için 2-3 fesleğen yaprağı çiğneyin. Ayrıca tüketildiğinde fesleğen yaprakları aşırı mide asidi üretiminin neden olduğu iltihaplı yemek borusunu ve mide zarını rahatlatır. Fesleğen yaprakları ayrıca ülser önleyici özelliklere sahiptir.

Çiğ badem

Çiğ bademler, hiçbir şekilde ısıl işlem görmemiş veya kavrulmamış doğal bademlerdir. Orta doğu ülkelerinde eski zamanlarda badem, ülser ve mide ekşimesi için doğal bir çare olarak kabul edilirdi. Günümüzde tıbbi ve doğal terapi uygulayıcıları, bademin asitliği iyileştirmede faydalarını savunmaktadır. Badem, midede bulunan asidi yatıştıran ve nötralize eden doğal yağlar açısından zengindir. Badem ve muz birlikte alındığında asitliğe karşı mükemmel bir panzehir olabilir.

Karanfil

Karanfil, iltihaplı ve hasar görmüş mide zarını yatıştırmaya yardımcı olur ve mide ekşimesi ve mide spazmları için çok faydalıdır. Karanfil eski çağlardan beri mutfakların bir parçası olmuştur ve gaz giderici özellikleriyle bilinir. Reflüyü tedavi etmek, şişkinliği önlemek ve hatta ağız kokusundan kurtulmak için yemeklerinize ve içeceklerinize ezilmiş karanfil serpin.