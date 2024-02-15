Mide kanserinde artış! Bu belirtiler varsa sakın beklemeyin... Dünyanın en sık görülen 4. kanser türü olarak bilinen mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Her belirti kanser olduğunuz anlamına gelmiyor ancak önemsemek gerekiyor.

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Mide kanseri, mide dokusunun anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir kanser türü olarak biliniyor.

Mide kanseri, mide duvarının iç tabakalarında başlar daha sonra diğer tabakalara kadar yayılır.

Genellikle belirli risk faktörlerine maruz kalan kişilerde daha sık görülür ayrıca mide kanserinin birçok alt türü ve evresi vardır.

Mide kanseri belirli belirtilerle kendini gösterebilir, ancak erken aşamalarda genellikle belirti vermeyebilir.

Mide kanserinin belirtileri

- Mide ağrısı veya rahatsızlık: Mide kanseri genellikle midede rahatsızlık hissi veya ağrıya neden olabilir. Bu ağrı genellikle sindirimle ilişkilidir.

- Hazımsızlık veya mide ekşimesi: Sindirim bozukluğu, sürekli mide ekşimesi veya hazımsızlık hissi mide kanserinin belirtilerinden biridir.

Yutma zorluğu: Mide kanseri ilerledikçe yemek yeme veya yutma sırasında zorluk yaşanabilir.

- İştah kaybı: Mide kanseri olan kişiler genellikle iştahlarında azalma yaşar. Bu nedenle kilo kaybı da yaygın bir belirtidir.

- Mide bulantısı ve kusma: Mide kanseri mide boşaltma sürecini etkileyebilir ve bu da mide bulantısı ve kusmayla sonuçlanabilir.

- Kanlı veya koyu renkli dışkı: Mide kanseri, mide kanamasına neden olabilir ve dışkıda kanama veya koyu renkli dışkıya yol açabilir.

- Anemi: Mide kanseri kan kaybına neden olabilir, bu da kansızlık veya anemiye yol açabilir. Anemi belirtileri arasında halsizlik, soluk cilt tonu ve yorgunluk yer alabilir.

- Kilo kaybı ve zayıflama: Mide kanseri olan kişiler genellikle kilo kaybederler ve genel olarak zayıflar.

Mide kanseri genellikle şu risk faktörlerine maruz kalan kişilerde daha sık görülür:

Helikobakter pilori enfeksiyonu:

Bu bakteri, mide iltihabına neden olabilir ve zamanla mide kanseri riskini artırır.

Diyet:

Yüksek tuzlu, tütsülü, tuzlu veya işlenmiş gıdaları sık tüketmek, az miktarda meyve ve sebze tüketmek, mide kanseri riskini artırabilir.

Sigara içmek:

Sigara içmek mide kanseri riskini artırabilir.

Aile öyküsü:

Ailesinde mide kanseri öyküsü olan kişilerde risk artabilir.

Yaş:

Mide kanseri genellikle 50 yaşından sonra görülür, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

Mide kanseri nasıl tedavi edilir

Mide kanseri tedavisi; kanserin evresine, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi bulunur.

Tedavi planı genellikle bir multidisipliner yaklaşımla belirlenir ve hastanın bireysel durumuna göre uyarlanır.

Cerrahi Müdahale:

Eğer kanser tespit edilirse ve sınırlı bir alanda bulunuyorsa, cerrahi müdahale sıklıkla tedavinin bir parçası olacaktır. Cerrahi müdahale, kanserli dokunun çıkarılması için gerçekleştirilir. Cerrahi müdahale genellikle kanserin daha erken evrelerinde etkilidir.

Kemoterapi:

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini kontrol altına almak için kullanılan ilaçların kullanımını içerir. Kemoterapi genellikle cerrahi sonrası kanser hücrelerini temizlemek için veya kanserin ilerlemiş evrelerinde kontrol altına almak için kullanılır.

Radyoterapi:

Radyoterapi, yüksek enerjili ışınların kullanılmasıyla kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini kontrol altına almak için kullanılır. Radyoterapi, kanserli hücreleri yok etmek için cerrahi öncesi veya sonrası bir seçenek olarak kullanılabilir.

Hedefe Yönelik İlaç Tedavisi:

Hedefe yönelik ilaçlar, kanser hücrelerinin belirli hedeflerine saldırmak için tasarlanmış ilaçlardır. Bu ilaçlar genellikle kanser hücrelerini seçici olarak hedef alır ve sağlıklı dokulara zarar verme riskini azaltır.