Mide kanserinin 10 erken belirtisi

Erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen mide kanseri genellikle çok geç anlaşılır. Belirtiler ilk başta hafiftir, bu nedenle erken işaretlere dikkat etmek oldukça önemlidir. İşte 10 erken belirti.

Geçmişte mide kanseri sadece ileri yaştakikleri etkilerken, günümüzde daha genç yaştakiler de bu kötü huylu tanıyı alıyor ve mide kanseri tanısı alan genç sayısı giderek artıyor.

Midenin kendisinde yer alan kanserlerin sayısı genel olarak azalmakta ancak ne yazık ki yemek borusu ile midenin birleştiği yerde bulunan kanserlerin görülme sıklığı özellikle 40 yaş altı kişilerde artmaktadır.

Sindirim sisteminin bu kanseri, kötü huylu hücrelerin anormal büyümesi veya midedeki mukus hücrelerinin dönüşümü olarak başlar. İlk tedavi seçeneği genellikle ameliyattır.

MİDE KANSERİ RİSKİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Bu kötü huylu hastalığa tam olarak neyin neden olduğu henüz netlik kazanmasa da, aralarında Helicobacter pylori enfeksiyonunun da bulunduğu birkaç neden olduğu biliniyor.

Tam koruma henüz mevcut değil, ancak önleme bir şekilde mümkün. Mide kanseri riskini azaltmak için şunları yapabilirsiniz:

- Sağlıklı bir kiloda olmak.

- Daha fazla meyve ve sebze yemek ve tuzlu ve kızarmış yiyeceklerden uzak durmak.

- Sigara ve alkolü bırakmak.

- Özellikle ailenizde bu tür vakalar olduysa düzenli kontrollere gitmek.

Diğer kanserlerde olduğu gibi mide kanserini de zamanında ve en kısa sürede tespit etmek çok önemlidir. Mide kanseri erken evrede teşhis edilirse olumlu sonuç alma şansı çok yüksektir.

MİDE KANSERİNİN 10 ERKEN BELİRTİSİ

Ne yazık ki, insanlar genellikle yardım için çok geç bir doktora başvururlar çünkü hissettikleri semptomlar yoğun değildir ve görmezden gelinmesi kolaydır.

Ayrıca, belirtiler sadece mide kanserine özgü olmayıp, başka birçok durumla da ilişkili olabilir. Ancak, şu işaretlere dikkat etmelisiniz:

1. Yiyecekleri yutma sorunları

2. Yemekten sonra şişkinlik hissi

3. Az miktarda yemek yedikten sonra tok hissetmek

4. Mide ekşimesi ve geğirme

5. Kronik kabızlık

6. Hafif mide bulantısı

7. Mide ağrısı (genellikle ileri evrelerde)

8. Sebepsiz kilo kaybı ve iştah kaybı

9. Kusmak

10. Anemi (kanamanın sonucu - dışkıda kan)

Bu belirtilerden bazılarına sahip olduğunuzu fark ederseniz ve bunları başka hiçbir şeyle ilişkilendiremezseniz, özellikle de uzun süredir devam ediyorsa, bir doktora görünmeyi geciktirmeyin.

MİDE KANSERİ İÇİN DOĞRU BESLENME

Mide kanserine mide bulantısı ve kusma ve yoğun ağrı eşlik eder. Tedavi, tümörün büyümesini durdurmayı ve hastanın durumunu iyileştirmeyi amaçlar. Doğru beslenme de buna katkıda bulunmalıdır.

Mide kanseri için genel diyet kuralları şunlardır:

- Öğünlerde yiyecek alımı azaltılmalıdır. Aynı zamanda, öğünler arasında eşit aralıklarla günde 8-10 defaya kadar yemek yemeye izin verilir.

- Yiyecekler çok sıack veya çok soğuk olmamalıdır. Yyaklaşık olarak vücut sıcaklığına eşit olmalıdır. Böylece vücut onu daha iyi emer.

- Mide stresini azaltmak için katı yiyecekleri iyice çiğnemeniz gerekir.

- Yemekler, yemeden hemen önce hazırlanmalıdır.

- Kızarmış yiyecekler mide mukozasını tahriş eden kanserojen maddeler içerdiği için tüketilmemelidir.

- Mide kanseri için izlenecek bir diyet bağırsak boşalmasına yardımcı olmalıdır. Bu, peristalsis'i iyileştiren ve organların serbest bırakılması sürecini kolaylaştıran lif içeren bitkisel gıdaların tüketimini artırarak elde edilir. Bitkisel gıdalar, kanserli hücrelerin vücutta yayılmasını yavaşlatan birçok vitamin ve enzim içerir.

- Mideyi tahriş eden maddelerin kullanımı bırakılmalıdır, acı baharatlar ve çeşniler tüketilmemelidir.

- Tuz alımı sınırlandırılmalıdır, DSÖ'ye göre güvenli miktar günde 5 gramdır.

- Yağ alımı azaltılmalıdır.

Mide kanserine karşı diyet, ani kilo kaybını önler, kemoterapiyi ve yan etkilerini daha iyi tolere etmeye yardımcı olur, bağışıklığı destekler ve metabolizmayı normalleştirir.

Tümörlerin gelişmesinin nedenlerinden biri de modern gıda ürünlerinin sıklıkla yapay katkı maddeleri (tat arttırıcılar, aromalar ve renkler) içermesidir. Bu tür yiyecekler mide kanseri için menüden kalıcı olarak çıkarılmalıdır.