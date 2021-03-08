Mide spazmı ve gaz sancısı için: Kimyon çayı nasıl yapılır?

Mide spazmı ve gaz sancısı için: Kimyon çayı nasıl yapılır?

Özellikle hamile veya emziren annelerin karşılaştığı gaz problemlerine yardımcı olan kimyon çayı, sancıyı hafifletmenin en kolay yollarından biridir. Peki gaz sancısı için kimyon çayı nasıl yapılır?

Yetişkinler, hamileler, emziren anneler ve bebekler için alternatif bir çözüm olarak önerilen kimyon çayı, sıklıkla karşılaşılan sancılı gaz süreçlerinde destekleyicidir.

Maydanozgiller familyasından baharatsı bir ot olan kimyon, eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak kullanılagelmiştir.

Kimyonda yer alan magnezyum, sodyum ve uçucu yağlar; sindirim sistemini hızlandırır, bir miktar sıcak suya eklenerek, tüketildiğinde mide ağrılarına iyi gelir.

Kimyon, şişkinlik başta olmak üzere çoğu gastrointestinal bozuklukları tedavi edicidir. İrritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletir.

KİMYONUN FAYDALARI NELERDİR?

Şeker hastalarında doğal tedavi amacı ile kullanılmakta olan kimyon kemik gelişiminden, kolesterol düşürmeye kadar çeşitli sorunlara karşı faydaları bulunmaktadır.

Kimyonun halk arasında az bilinen diğer faydaları şu şekilde yer alıyor:

Vücudun iç kan seviyesinin dengede olmasını sağlar ve kansızlığın tedavi edilmesinde yardımcı olur.

Kadınlardaki adet günlerinin düzene girmesini sağlar ve sancıların azalmasına yardımcı olur.

Soğuk geçen kış aylarında sıkça nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıklarının tedavi edilmesini sağlamakta ve metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olarak hastalığa yakalanma riskini en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Karaciğer iltihaplanmalarını söker ve toksinlerden arınmayı mümkün hale getirmektedir.

Böbrek sağlığını korur. Kusma, ishal ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.

Astım ve bronşit tedavilerinde kullanılır ve bu hastalıklara yakalanma risklerini azaltır.

Hücrelerin korunmasını ve vücut direncinin artmasına faydaları bulunmaktadır.

GAZ GİDERİCİ KİMYON ÇAYI TARİFİ

Faydaları bakımından oldukça zengin olan kimyon çayını demleyip içmek ise oldukça basittir.

Ezilmemiş kimyon tohumları kullanarak çayı hazırlayabilirsiniz. 2 bardak kimyon çayı hazırlamak için 1-1.5 çay kaşığı kimyon yeterli olmaktadır.

Çayı hazırlamak için ilk olarak cezveye iki bardak suyu koyun ve üzerine kimyonu ekleyin. Karışımı orta seviye ateşte kaynatmaya başlayın.

Su kaynadıktan sonra ocağı ve cezvenin üzerini kapatarak 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Su sarı renk aldığı zaman çayınız içmeye hazırdır.

Eğer çay yoğun veya acı gelirse bir sonraki hazırlayışınızda kimyon miktarıyla veya demlenme süresiyle oynayabilirsiniz.

Aynı zamanda tatlandırmak için bal veya az miktarda tuz kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz.