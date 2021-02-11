Mide üşütmesinden norovirüs sorumlu

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, karın ağrısı, ishal, kusma, kas ağrısı ve kramplarla ilerleyen mide üşütmesinden sorumlu olan norovirüs hakkında bilgiler verdi.

Çocukken sıkça başımıza gelen, mide üşütmesi diye bildiğimiz hastalığa sebep olan norovirüsler, karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetlerle kendini belli edebiliyor. Bu virüs bulaşıcı olduğu gibi yaşlı bireylerde daha ağır seyredebiliyor. Yaşanan salgın döneminde ortaya çıkan mide üşütmesinin Kovid-19'u akıllara getirdiğini aktaran Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, norovirüs hakkında bilgiler verdi.

KİŞİ MUTLAKA İZOLE EDİLMELİ

Prof. Dr. Vedat Göral, mide üşütmesinin, halsizlik, karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Belirtilere hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve mide spazmı da eşlik eder. Mide üşütmesi genellikle virüs veya bakteri bulaşmış yiyeceklerin, tüketilmesi ya da hasta olmuş kişilerle temas edilmesi yoluyla gelişir. Hastalığa en sık norovirüs neden olur. Bakterilerden salmonella ve E.coli mide üşütmesinin diğer nedenleri arasındadır. Mide ve bağırsakta virüs nedeniyle enfeksiyon gelişir. Kişi hastalığa yakalanmışsa mutlaka izole edilmeli. Bu virüs, yakınlarına veya temas ettikleri kişilere de bulaşabilir. Hasta enfeksiyon sırasında tedaviyi ayakta geçirebileceği gibi bazen yatarak da tetkik ve tedavi almak zorunda kalabilir."

"BEBEK, ÇOCUK VE YAŞLILARDA BAZEN AĞIR SEYREDEBİLİR"

Göral, mide üşütmesinde koronavirüsün değil norovirüsün sorumlu olduğunu belirterek, "Karın ağrısı, ishal, kusma, kas ağrısı ve kramplarla ilerleyen mide üşütmesi, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüsü akıllara getiriyor. Bakteri bulaşmış yiyecekler ve hasta kişilerle temasla bulaşan norovirüse karşı izolasyon ve medikal tedavi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavide antibiyotik kullanımının hiçbir yararı olmadığını dile getiren Göral, temel amacın, mide üşütmesinin yol açtığı belirtileri düzeltmek olduğunu bildirdi. Göral, "Muz, elma püresi, pirinç, ayran, bol sıvı tüketmek gerekir. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden, alkol ve kahveden uzak durulmalıdır. İshal ve kusma varsa ilaç verilir. Zencefil, ıhlamur, nane ve limon kullanarak bitki çaylarını evde de hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı yoğurt veya kefir, kişiyi rahatlatır." ifadelerini kullandı.

İlaç olarak, mide şurupları ve gerekirse ağrı kesicilerin hekim kontrolünde kullanılabileceğini ifade eden Göral, "Doktor izniyle serum gerekli görüldüğü takdirde takılabilir. Genelde 1-2 günde belirtiler geçer. Bebek, çocuk ve yaşlılarda bazen ağır seyredebilir. Nadiren belirtiler 7-10 gün sürebilir." bilgisini verdi.