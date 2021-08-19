Mide yanmasına ve reflüye neden olan 10 besin

Mide yanmasına ve reflüye neden olan 10 besin

Mide yanması ve reflü, beslenme düzeninde yapılan değişikliklerle büyük ölçüde önlenebiliyor. İşte mide yanması ve reflüyü tetikleyen besinler ve yanma ataklarına karşı doğal çözümler.

Soğan, portakal, biber veya kahve gibi bazı yiyecekler mide ekşimesine, reflüye veya mide yanmalarına neden olabilir. Bunun nedeni, kafein gibi mide duvarını tahriş edebilen veya mide sfinkterini (sfinkter normal şartlarda yutkunma ile birlikte açılır ve besinlerin mideye geçişine izin verir) gevşeterek mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesini sağlayan bazı maddelerin varlığıdır.

Mide ekşimesi ve yanmasını önlemek için bu gıdaları tüketmemek önemlidir ve mide tahrişine neden olmayan balık, yumurta, muz, armut, havuç veya patates gibi gıdaların tercih edilmesi önerilir.

Mide ekşimesi ve yanması çok sık yaşandığında, midede asit üretimini azaltan ilaçların kullanımını içerebilecek daha uygun bir tedaviye başlama ihtiyacını değerlendirmek için bir doktora danışılması önemlidir.

İşte mide yanmasını ve reflüyü tetikleyebilen 10 besin:

ÇİKOLATA

Çikolata, yemek borusu sfinkterinin gevşemesini artırmanın yanı sıra midede asit üretimini uyaran yağlar ve kafein bakımından zengindir, mide ve boğazda yanma hissi ve hazımsızlık gibi reflü semptomlarına neden olur.

Buna ek olarak, çikolata ayrıca vücudun serotonin üretimini uyaran bir madde olan teobromin içerir. Bu hormon mutluluk hissi ile bağlantılıdır, ancak aynı zamanda özofagus sfinkterinin gevşemesini artırabilir ve reflü semptomlarına neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir.

Mide ekşimesi, mide yanması veya reflü semptomlarından kaçınmak için, daha fazla miktarda kafein ve teobromin içerdiğinden özellikle bitter çikolata tüketilmemesi önerilir.

ÇİĞ SOĞAN

Soğan, özellikle çiğ ise yemek borusu ile mide arasında bariyer görevi gören ve gevşetildiğinde mide asidinin yemek borusuna çıkışını kolaylaştıran bir kas olan yemek borusu sfinkterinin gevşemesine neden olan asidik bir besindir. Mide ekşimesi ve mideye ek olarak boğaza ve göğse ulaşabilen yanma hissi gibi tipik reflü semptomlarına neden olur.

Ek olarak, çiğ soğan, sindirim sistemi tarafından fermente edildiğinde gaz üretimini artıran, şişkinlik ve mide ağrısına neden olan ve reflü semptomlarını kötüleştirebilen sık geğirmeye neden olan bir lif türü olan fruktooligosakkaritler açısından yüksek bir içeriğe sahiptir.

Soğan tüketmek ve mide ekşimesi, yanma veya reflü semptomlarından kaçınmak için soğanın kurutulmuş halini kullanabilirsiniz, çünkü kurutulma sürecinde asitliği azalır.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Patates kızartması veya kızartılma işlemi uygulanmış hamur işleri gibi kızarmış yiyecekler, mide tarafından asit üretimini ve özofagus sfinkterinin gevşemesini artıran kolesistokinin hormonunun salınımını uyaran yağ bakımından zengin yiyeceklerdir. Bu, mide asidinin yemek borusuna daha kolay kaçmasını sağlar ve reflü, mide ekşimesi ve yanma hissinin yanı sıra zayıf sindirim ve şişkinlik hissine neden olur.

Kızartılmış yiyeceklerin tüketiminden kaçınmanın en iyi yolu, yağ miktarını azalttığı için haşlama, ızgara veya fırınlama yöntemlerini kullanmaktır.

Kızarmış yiyeceklere ek olarak, kek, mayonez, tereyağı, dondurma, tam yağlı süt ve hatta avokado, peynir ve fındık gibi diğer yüksek yağlı yiyeceklerden de kaçınılmalıdır.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

Bira, şarap veya viski gibi alkollü içeceklerde bulunan alkol, içildikten sonra sindirim sistemi tarafından hızla emilir ve yemek borusu sfinkterinin gevşemesine ek olarak yemek borusu ve mide zarını tahriş edebilir. Tüm bunlar mide ekşimesi ve yanma belirtilerini tetikler.

Ayrıca bazı alkollü içecekler, özellikle şarap ve bira, midede asit üretimini uyararak mide ekşimesi riskini artırır.

NANE

Bazı araştırmalar, şekerlemeler veya çaylar gibi nane içeren yiyeceklerin günlük veya çok miktarda tüketildiğinde yemek borusunun astarını tahriş edebileceğini ve gastroözofageal reflü ve yanma hissini artırabileceğini göstermektedir.

İdeal olanı, midede yanma belirtilerine neden olmamak veya daha da kötüleştirmemek için sık veya günlük nane tüketiminden kaçınmaktır.

KAHVE

Kahve, mide zarını tahriş edebilen ve yanma hissine ve mide ekşimesine neden olabilen bir madde olan kafein açısından zengindir. Ayrıca kafein yemek borusu sfinkterinin gevşemesini artırarak mide içeriğinin yemek borusuna çıkışını kolaylaştırarak reflü semptomlarını kötüleştirir.

Reflüden şikayetçi kişiler, kafein içeren siyah çaydan da kaçınmalıdır.

Kafeinli içeceklerden kaçınmanın en iyi yollarından biri, normal kahveyi kafeinsiz kahve ile değiştirmek veya zencefil veya rezene çayı gibi, kafein içermemesine ek olarak mide için sakinleştirici özelliklere sahip olan, mide ekşimesi, reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olan çayları içmektir.

BAHARATLI YİYECEKLER

Kırmızı biber veya karabiber gibi baharatlı yiyeceklerin bileşiminde kapsaisin adı verilen ve sindirimi yavaşlatan ve yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasını sağlayan bir bileşen bulunur. Bu, mide tarafından asit üretiminin artmasına neden olarak mide ve yemek borusunda tahrişe neden olur ve reflü, mide ekşimesi, yanma hissi veya mide ağrısı semptomlarına yol açar.

Baharatlı yiyecekleri tüketmekten kaçınmanın ve lezzetli yemekler yapmanın iyi bir yolu, kekik veya fesleğen gibi mideye zarar vermeyen bitkiler kullanmaktır.

NARENCİYE

Portakal, limon, ananas, mandalina ve kivi gibi turunçgiller, mide asiditesini artırmanın yanı sıra yemek borusu sfinkterini gevşeten, mide asidinin yemek borusuna yükselmesine neden olan ve semptomları kötüleştiren asitler açısından zengindir.

Asidik meyveleri ikame etmek için iyi bir seçenek, kavun, karpuz, elma ve muz gibi hafif, sindirimi kolay ve mide asiditesini artırmayan diğer meyveleri tercih etmektir.

DOMATES

Domates ve domates sosu veya ketçap gibi domates bazlı gıdalar, mide astarını tahriş etmenin yanı sıra yemek borusu sfinkter kaslarını gevşeterek mide yanmasına veya reflüye neden olan malik ve sitrik asit gibi yüksek düzeyde asitler içerir.

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler veya enerji içecekleri gibi içecekler, mide asiditesini artıran ve yemek borusu sfinkterini gevşeten, mide ekşimesi, reflü veya yanma hissine neden olan sitrik asit ve fosforik asit gibi aroma kimyasallarına sahiptir.

Ayrıca bu içeceklerin köpürmesini sağlayan karbondioksit midede aside dönüşerek mide asiditesinde dengesizliğe neden olur ve midede yanma belirtilerini tetikler.

MİDE YANMASI VE REFLÜYE KARŞI 5 DOĞAL ÇÖZÜM

Ataklar sırasında rahatsızlığı gidermek için çok basit, pratik ve tamamen doğal bu 5 yolu deneyebilirsiniz:

Limonlu su

Limon suyu, bazı insanlarda mide asidini alkalize etme ve doğal bir antasit görevi görme gücüne sahip olduğundan, genellikle mide ekşimesi ve reflü rahatsızlığını gidermek için kullanılan eski bir doğal ilaçtır.

Bununla birlikte, bazı araştırmalar limon suyunun bazı insanlarda semptomları daha da kötüleştirebileceğini de belirlemiştir. Bu nedenle ideal olanı limonlu suyu denemek ve semptomlar kötüleşirse diğer seçenekleri tercih etmektir.

Bu doğal çözümü yapmak için bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bu karışım yemeklerden 30 dakika öncesine kadar içilebilir.

Zencefil çayı

Zencefil, tüm özelliklerinin yanı sıra sindirim sistemini daha fazla enzim üretmesi için uyardığı ve yiyeceklerin midede kalma süresini azaltarak geri akışı önlediği için sindirimi iyileştirmede de oldukça etkilidir.

Fenolik içeriği nedeniyle zencefil, mide tahrişini gidermek için mükemmeldir ve mide asidinin yemek borusuna yükselme riskini azaltır.

Reflüyü hafifletmek için zencefil kullanmak için bir litre buzlu suya 4 ila 5 dilim veya 2 yemek kaşığı zencefil tozu ekleyebilir ve gün boyunca içebilirsiniz. Veya zencefili normal çay şeklinde yapabilirsiniz.

Karbonat

Karbonat, kriz zamanlarında mide asitliğini azaltmak için kullanılabilen doğal bir alkali tuzdur. Aslında, karbonat eczanede satılan bazı antasit ilaçlarda bile kullanılır ve bu da onu harika bir ev yapımı seçenek haline getirir.

Karbonatı kullanmak için 1 tatlı kaşığı tozu 250 ml su ile karıştırın ve istenen etkiyi elde etmek için karışımın en az yarısını için.

Papatya çayı

Papatya, mide problemlerini tedavi etmeye, zayıf sindirimi kontrol etmeye ve mide ülserlerini tedavi etmeye yardımcı olan doğal bir gevşeticidir. Reflü tedavisine yardımcı olmak için günde 2-3 bardak papatya çayı içilmesi önerilir.

Ayrıca papatya, reflünün başlıca nedeni olan kaygı ve stresin giderilmesine de yardımcı olur.

Aloe vera suyu

Aloe vera, yemek borusu ve mide iltihabını yatıştırmaya yardımcı olan, reflüden kaynaklanan ağrı ve yanmayı azaltan sakinleştirici özelliklere sahiptir ve ayrıca gastrit tedavisinde de faydalıdır.

Bu suyu hazırlamak için aloe veranın iki yaprağını açın ve sadece şeffaf posasını çıkarın, yarım elmayı soyun ve biraz su ile birlikte bir karıştırıcıda hepsini karıştırın.