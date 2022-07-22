Mide yanmasını anında kesiyor! Reflüye karşı 15 doğal çözüm

Ara sıra yaşanan veya kronik olabilen mide ekşimesi, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. İşte günlük hayatı mahveden reflüye karşı savaşmanın 10 doğal yolu.

Genellikle mide ekşimesi veya mide yanması olarak adlandırılan gastroözofageal reflü hastalığı, çok fazla yağlı yemek yedikten sonra yaşanan bir sıkıntıdan çok daha fazlasıdır. Yiyecekler, asitler, safra veya pankreas suları haftada iki defadan daha sık yemek borusundan yukarı hareket ettirdiğinde teşhis konulur. Ve bu sorun, kronik veya ara sıra olmak üzere toplumun büyük bir bölümünü etkiler.

Reflü, yemek borusunun çapını azaltabilen iltihaplanmaya, tahrişe ve ardından ülsere neden olur. Belirtiler arasında boğuk bir ses, yanma hissi, tahriş, mide bulantısı, öksürük, hırıltılı solunum, astım semptomları veya diş minesinin yıpranmasının hızlanması bulunur. Reflü ayrıca özofagus kanseri geliştirme riskini de artırır.

Bu sağlık sorununun kökeninde yemek borusu ve yemek borusu sfinkterinin alkol, nikotin, kafein, yağlı veya baharatlı yiyeceklerin etkisi altında gevşemesi bulunur. Reflü özellikle kilolu veya göbek yağına yatkın kişilerde daha fazla görülür.

Reflü hastalığının nedenleri

Çoğu insanda reflü, alt özofagus sfinkterinin arızalanmasından kaynaklanır. Bu sfinkter, yemek borusu ile midenin birleştiği yerde bulunan kaslı bir halkadır. Normalde sıkıdır, mide içeriğinin yemek borusuna doğru çıkmasını engeller, sadece yutulan yiyeceğin ve içeceğin geçmesine izin vermek için açılır ve böylece koruyucu bir kapak görevi görür.

Reflüde ise sfinkter yanlış zamanlarda açılır ve mide suyunun mideden yükselmesine neden olur. Reflü yaşayan insanlar genellikle yemekten sonra veya gece boyunca asit yetersizliği yaşar. Bu yetersizlik bebeklerde çok yaygındır çünkü sfinkterleri olgunlaşmamıştır.

Gastroözofageal reflü ayrıca hiatal herni ile de bağlantılı gelişebilir. Bu durumda, midenin üst kısmı (yemek borusunun birleştiği yerde bulunur) yemek borusu ile diyaframın açıklığı (hiatal açıklık) yoluyla göğüs kafesine yükselir.

Reflüye karşı 15 doğal çözüm

İşte hayatınızı mahveden bu reflüye karşı savaşmanın 15 doğal yolu.

Kilo verin

Çalışmalar, yüzde 10 vücut yağını kaybetmenin reflü semptomlarını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Reflü önleyici diyet izleyin

Reflü önleyici diyet, mideye zarar veren gıdaların tüketilmemesi ile başlar. Uzmanlara göre, çoğu hasta sadece diyet yoluyla reflüyü yenebiliyor. Diyetinizi kontrol etmek, mide yanmasına karşı büyük bir fark yaratacaktır.

Çiğ badem yiyin

Çiğ badem alkali bir gıdadır. Bu alkali gıda mide pH'ınızı dengeler ve mide yanması semptomlarını geçirebilir.

Aloe vera suyu için

Aloe veranın, yaraları iyileştirici ve onarıcı özellikleri vardır. Her türlü asit için çok iyidir, ancak yanık ve ülser varsa daha da iyidir. Her gün 30 ml saf aloe vera suyu için. 15 gün boyunca sabah ve akşam öğünler dışında alınmalıdır.

Güne sıcak su ve taze limon suyu ile başlayın

Kalktığınızda bir bardak sıcak su ve taze limon suyu için. Kahvaltıdan 15-20 dakika önce aç karnına alınan bu içecek vücudun asit seviyesini doğal olarak dengelemesini sağlar. Sindirime yardımcı olur ve güvenlidir.

Karbonatlı su için

Yarım su bardağı su ile yarım çay kaşığı karbonatı karıştırın. Bu, mide yanmasını anında kesmenin en iyi yollarından biridir.

Elma sirkesi kullanın

Günde 1-2 çay kaşığı elma sirkesi için. Örneğin çaya bal ile karıştırabilir veya çayda limon yerine kullanabilirsiniz. Birçok insan asit reflüsü ve hazımsızlığın aşırı asit üretiminden kaynaklandığına inanır. Ancak son araştırmalar gösteriyor ki pek çok insanda bunun tam tersi oluyor, yani yediklerini doğru bir şekilde sindiremeyecek kadar az asit üretiyorlar.

Bitki çayları için

Papatya ve nane gibi bitkisel çaylar asit reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

Sakız çiğneyin

Yemeklerden sonra sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırmaya yardımcı olur ve bu da, araştırmalara göre yemek borusundaki asit seviyelerinin azalmasına yardımcı olur.

Midenizin üstüne yatmayın

Araştırmalar midenizin üstünde veya sağ tarafınızda uyumanın gastroözofageal reflü hastalığının semptomlarını artıran ekstra baskıya neden olabileceğini gösteriyor.

Rezene tohumu çayını deneyin

Rezene mide asidini giderir, şişkinlik durumunda sindirimi iyileştirir ve fazla gazın atılımını sağlar. Çok fazla yemek yedikten sonra yaşanan sindirime bağlı mide ekşimesi durumunda idealdir. 1 gr ila 3 gr kuru tohumu 150 ml kaynar suda 5-10 dakika demleyin. Süzün ve öğünlerin dışında günde 2 ila 3 bardak için.

Lahana turşusu suyu

Lahan turşusu bol miktarda probiyotik içerdiği için mide fonksiyonunu iyileştirir. Her türlü mide ekşimesi üzerinde etkilidir. Önleyici ve tedavi edici olarak öğünlerin dışında günde 1 küçük bardak için.

Fesleğen yağı

Büyük bir sindirim yardımcısıdır, spazm giderici ve gastrit ve ülser durumlarında etkili bir çaredir. Mide ekşimesinin iki ana nedeni olan sindirim ve stres üzerinde etkileri vardır. Elinize 2 damla fesleğen esansiyel yağı + seçtiğiniz yaklaşık 10 damla bitkisel yağ (zeytin, argan, tatlı badem vb.) dökerek karnın üst bölümüne saat yönünün tersine doğru masaj yapın. Bu hareketi akşam yatmadan önce 5 dakika derin nefes alarak yapın.

Ayaklara masaj

Ayak refleksolojisinde mide noktası, ayak başparmağı ile topuk arasında yaklaşık olarak ortada bulunur. Masaj, mideyi rahatlatır ve böylece ağrıyı azaltır, asitlerin atılmasına yardımcı olur. Midenin kendi kendine iyileşmesini destekler. Günde birkaç kez noktaya parmakla bastırarak veya nokta üzerinde küçük daireler çizerek birkaç dakika masaj yapın.

Nane yağı

Nane yağı mide bulantısını önleyici özellikleri ile bilinen iyi bir sinidirm yardımcısıdır. Aynı zamanda sinir sistemini yatıştırır ve yorgunluk önleyicidir. Nötr 1 damla nane esansiyel yağını ağrı hissedildiğinde içebilirsiniz. Günde en fazla 2 ila 3 kez kullanılmalıdır. Hamile kadınlar veya çocuklar üzerinde asla kullanmayın.