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    Mideniz yanıyorsa bunları yiyin

    Genellikle mide ekşimesi ile mücadele edenlerin güvenle tüketebileceği pek çok sebze, meyve, tahıl ve et vardır. İşte mide ekşimesi ve reflü durumunda yiyebileceğiniz yiyecekler...
    • Özel İçerik
    • 28.10.2022 - 17:36
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    Mideniz yanıyorsa bunları yiyin

    Mide ekşimesi, yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin ayda en az bir kez yaşadığı, hoş olmayan ancak oldukça yaygın bir sorundur. Altta yatan nedenler, genetik faktörlerden belirli hastalıklara ve kötü beslenme, fazla kilolu olma, sigara içme veya stres gibi yaşam tarzı faktörlerine kadar değişebilir.

    Hoş olmayan belirtiler mide ağzının kas halkası düzgün kapanmadığında ve mide asidi aktığında midenin ağzı çevresinde veya sternumun arkasında ve altında yanma, batma hissi, ağrı, ağızda ekşi veya acı bir tat oluşmasıdır.

    Çoğu durumda mide ekşimesi, yüksek asit içeriğine sahip yiyecek veya içeceklerden kaynaklanır. Çok miktarda çikolata, domates, bazı turunçgiller, kafeinli içecekler, gazlı meşrubatlar ve baharatlı ve yağlı yiyecekler buna mide ekşimesine yatkınlık yaratır ve halihazırda gelişmiş hoş olmayan belirtiler şiddetlenebilir.

    Ancak, bazı yiyecekler semptomların gelişmesini önleyebilir. Mide ekşimesini önlemek için diyet esas olarak düşük asit içeriğine sahip gıdalar içerecek şekilde ayarlanmalıdır.

    Mideniz yanıyorsa bunları yiyin #1

    Mide ekşimesine karşı bu besinleri tüketin

    Tam tahıllı ekmek, pirinç ve kuskus gibi yiyecekler iyi bir seçimdir. Diyet lifleri açısından daha zengin olduğu için tam tahıllar tercih edilmelidir.

    Yulaf ezmesi aynı zamanda sağlıklı, lif açısından zengin ve mideye iyi gelen bir besindir, bu da uzun süreli ve doyurucu bir kahvaltının temeli olabilir.

    Etler arasında tavuk ve hindi gibi yağsız etler en uygunudur, ancak az miktarda tüketilirse yağsız kırmızı et de iyi bir seçim olabilir. Somon ve uskumru gibi belirli balık türleri de mükemmel bir seçimdir.

    Sebzeler arasında patates, brokoli, fasulye, kereviz, karnabahar ve kuşkonmaz düşük asit içeriğine sahip oldukları için en uygun olanlardır. Yemeklere tat vermek için kullanılan kereviz ve maydanoz da benzer bir etkiye sahiptir. Bu açıdan bakıldığında meyveler arasında kavun ve muzları güvenle yiyebilirsiniz. Yumurtanın beyazı da güvenle tüketilebilecek besinler arasındadır.

    Ayrıca, rezenenin sindirimi iyileştirebileceğine dair kanıtlar vardır. pH'ı 6.9'dur, bu nedenle asit olarak düşüktür. Mide rahatsızlığı için uzun süredir devam eden doğal bir tedavi olan zencefilin de reflü için faydaları vardır. Aloe vera da mide ekşimesine karşı savaşır. Aloe verayı bitki olarak veya ek olarak kullanabilirsiniz, tariflerde kıavm verici görevi görür.

    Bir besinin ne kadar asidik olduğunu ona bakarak anlayamazsınız. Bir gıdanın pH değeri ne kadar düşükse, o kadar asidiktir.


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