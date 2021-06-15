İnsanların hayat kalitesini düşüren migren ağrıları için yurt dışında kullanılan aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de de onaylandı. Peki migren aşısı nedir, ne kadar, nerede yapılıyor?

Baş ağrısı, insanların hayat standardını olumsuz etkileyen sağlık sorunlarının başında geliyor.

En sık görülen ve hayatı çekilmez kılan baş ağrılarından biri olan migrene çözüm aranırken, migren ağrısı yaşayan kişileri ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de, toplumun yüzde 16.4'ünün hayat kalitesini düşüren migren için iki yeni aşı devreye girdi. Sağlık Bakanlığı iki ay önce, dünyada yaklaşık üç yıldır migren ataklarına karşı kullanılan iki aşıya onay verdi.

Migren ataklarından kurtulmak için aşı olmayı düşünen vatandaşlar ise migren aşısı nerede olunur? Migren aşısı fiyatı ne kadar? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki Migren aşısı nedir, nerede yapılıyor? Migren aşısı Türkiye fiyatı ne kadar? İşte migren aşısı (migren iğnesi) hakkında detaylar...

MİGREN AŞISI NEDİR, TÜRKİYE'DE NEREDE YAPILIYOR?

Migren aşısı, kronik baş ağrısı çeken ve migren atakları yaşayan hastalara uygulanan bir aşıdır.

Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde uzman hekimler tarafından uygulanması gereken migren aşısı, Türkiye'de onaylandı ancak henüz uygulanacak hastaneler hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

MİGREN, ENGELLİLİĞE NEDEN OLUYOR

Migren aşılarıyla igili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, şu ifadelere yer verdi.

''Migren çok sık görülen bir baş ağrısı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) migreni, 50 yaş altında kadınlarda en çok engelliliğe neden olan hastalıklar sırasında birinci sırada gösteriyor. Bu yaş grubu migren atakları tuttuğunda işe gidemiyor, sosyal hayatlarından geri kalıyorlar. Örneğin diyabetle karşılaştırıldığında, migren çok daha fazla insanı etkiliyor. Türkiye’de 50 milyon yetişkin nüfus var. 25 milyonu kadın. Bu kadınların 6 milyonunda migrene rastlanıyor. 3 milyon da migrenli erkek bulunuyor. Hatta 4’te üçü yani yaklaşık 7.5 milyon kişi ayda 4 gün ve daha fazla baş ağrısı çekiyor. Üstelik bir grup hastada işler daha da kötü. Bu kişiler ayda 8-10 gün baş ağrısına maruz kalabiliyor. Migren tedavi edilmediğinde kişileri çok etkileyen bir hastalık. Daha önce koruyucu tedavi veriyorduk. Yani ağrının gelmesini ilaçla engellemeye çalışıyorduk. Ancak bu ilaçların hiçbiri migrenin esasına yönelik ilaçlar değildi. Kimi kalp, kimi tansiyon, kimi epilepsi gibi başka hastalıklar için üretilmiş ilaçlardı.''





MİGREN AŞISI TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, migren aşısının fiyatı hakkında da bilgi verdi. Karlı, ''Tarih boyunca ilk kez migrene karşı bir ilaç üretilmiş oldu. Dünyada üç yıl önce kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ise iki ay önce onay aldı. Bu aşıları hastaya ayda bir kere, yaklaşık bir yıl boyunca yapmak gerekiyor. Sonra yavaş yavaş azaltılıp kesiliyor. Fiyatı ise 1500 lira ile 3 bin lira arasında. Henüz ödeme kapsamına alınmadı. Bu aşılar özellikle ayda 15 günden fazla ağrı çeken kronik migren hastalarında çok etkili.'' dedi.