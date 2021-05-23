Migren ataklarına karşı 3 doğal tarif

Her migren atağında ilaç kullanmak yerine doğal olarak hazırlanmış içeceklerle baş ağrılarının bastırılabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, migrene karşı 3 doğal tarif paylaştı.

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin yaşam konforunu oldukça düşürüyor. Ancak alınabilinecek bazı önlemler ile migreni yönetebilmek mümkün.

Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, bu yüzden yenilen ve içilen her şeyin çok önemli olduğunu ve her baş ağrısında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçilebileceğini söyledi. Dr. Onultan, vücutta oluşan ödem ve şişkinliğin migreni tetiklediğini ve bu nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini önererek, migren ataklarını önleyecek koruyucu katkı maddesi içermeyen doğal tarifler paylaştı.





İLAÇ YERİNE DOĞAL YOLLARLA ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz.

Hazırlayacağımız içeceklerdeki ürünler, migreni tetikleyen alerjenler barındırmıyor. Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır.

Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir. Hastalara tedavi için de veriyoruz. İlaç yerine doğal yollardan vitamini almak çok daha önemli. Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz.

Günde 100 miligram kafein tüketin. Fazla alırsanız çarpıntı, her gün kahve içerken birden keserseniz baş ağrısı yapar. Sık baş ağrısı çeken kişiler yediklerini not alsın. Böylece hangi gıdanın baş ağrısına neden olduğunu bulabilirler. Böylece o gıdalardan uzak dururlar.

MİGRENE KARŞI 3 DOĞAL TARİF

Haftada 2-3 kez baş ağrısı çekenler, içecekleri gün aşırı içebilir. Böyle koruyucu madde olmayan doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de her baş ağrınızda ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ve antioksidan zengini, limon c vitamini etkisi var ve ferahlatır. Salatalık sıvı içerdiği için önemli.

İşte migrenin tetiklenmesini önleyen 3 doğal içecek tarifi:

1. Tarif

- 1 adet muz

- 1 demet ıspanak

- 1 tutam taze nane

- 1 kase yağsız yoğurt

- 1 su bardağı laktozsuz süt

- 5-6 adet çilek

- 1 tatlı kaşığı keten tohumu

2. Tarif

- 4 dilim ananas

- 3-4 yaprak marul

- 1 adet kereviz sapı

- 1 adet kabuğuyla limon

3. Tarif

- Yeşil elma

- Ispanak

- Salatalık