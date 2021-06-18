Mikroplastikler akciğer hücrelerini etkiliyor

Yeni bir araştırman, mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin akciğer hücrelerini etkileyerek, boyutlarını ve metabolizmalarını değiştirmelerine neden olduğunu ortaya koydu.

2019 yılında Hollanda'da Utrecht Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, plastik parçacıkların bağışıklık hücrelerinin ölmesine neden olduğunu gösteren bir araştırma yayınlamıştı. Bunun üzrine ABD Florida Eyalet Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin akciğer hücrelerini etkilediğini, şekillerini değiştirdiğini ve metabolizmalarını yavaşlattığını keşfetti.

Bütün dünyada uzun yıllardır mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin sağlığa verdiği zararlar hakkında artan bir endişe var, çünkü bunlar gıda, su, toprak, hava gibi durumlarla vücuda girebiliyor. Bu nedenle, mikroplastiklerin gıda yoluyla alınması, hava yoluyla solunması, ekinlerin gelişimini nasıl etkileyebilecekleri ile ilgili farklı araştırmalar yapılmaktadır.

HÜCRELERİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlar, mikroplastiklere birkaç gün solunum yoluyla maruz kalmanın bile akciğer hücrelerinin metabolizmalarını ve büyümelerini yavaşlattıklarını ve hücrelerin şeklini değiştirdiklerini ortaya koydu. Gıda alanında, bu plastik parçacıkların sindirim sistemini nasıl etkilediği ve kan dolaşımına karışırsa ne olacağını belirlemeye yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Plastik kutular, tek kullanımlık çatal-bıçak takımları ve plastik tıbbi malzemelerde bulunan polistiren üzerinde çalışan uzmanlar, bu malzemenin hücrelere büyük oranda zarar verdiğini belirledi. Bu malzeme, çevrede kalıcı olmasını sağlayan direnci nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Polistirenin doğada yok olmasının 500 yıl kadar sürebildiği tahmin edilmektedir.

Araştırmaya göre 500 yıl sürebilen bu yavaş bozulma, insanların akciğerlerine ulaşabilen parçacıkların havaya salınmasına ve hücrelerin anormal hareket etmelerine neden oluyor.

"AKCİĞER HASTALARI İÇİN ÖZELLİKLE ZARARLI OLABİLİR"

Ne yazık ki, insanlar solunmanın ötesinde içme suyu, gıda, plastik ambalaj ve hava kirliliği yoluyla bu plastiklere maruz kalıyor. Araştırma ekibi, bu çalışmanın mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamada ilk adım olduğunu, ancak bulguların, özellikle akciğer kanseri, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve pnömoni gibi solunum bozuklukları olan bireyler için mikroplastiklerin etkileri hakkında daha önce dile getirilen endişelerin altını çizdiğini söyledi.

Plastiklerin günlük yaşam için vazgeçilmez olduğunu dile getiren araştırma yazarı Biyokimya Profesörü Qing-Xiang Amy Sang, "Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini abartmak istemiyoruz. Plastiklerin yaygın olarak kullanılmasının nedeni, endüstri, inşaat, tıbbi ve araştırma malzemeleri için iyi malzemeler olmalarıdır. Ancak büyümekte olan bebekler ve akciğer hastalığı olan kişiler için özellikle zararlı olabilecek bazı uzun vadeli istenmeyen etkiler olabilir. İnsan sağlığına olası maliyetini daha iyi anlamak için araştırmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.