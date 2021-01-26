Mikrosefali hastalığı nedir? Mikrosefali hastalığı belirtileri nelerdir? Mikrosefali nedenleri ve tedavisi..

Mikrosefali, kişinin kafasının diğer cinsi ve yaşıtlarına göre daha küçük olmasıdır. Halk arasında ise genellikle ‘küçük kafa hastalığı’ olarak biliniyor. Peki mikrosefali belirtileri nelerdir?

Mikrosefali, ingilizcedeki “küçük” anlamına gelen “micro” ve latincedeki “başa ait, başla ilgili olan” anlamındaki “cephalic” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Yani mikrosefali kişinin kafasının aynı cinsiyetteki kendi yaşıtlarından daha küçük olmasıdır.

Özellikle anne adaylarının sıklıkla araştırdığı mikrosefali, anne karnında ve doğum sonrasında yapılan ölçümlerle belirlenebiliyor.

Peki mikrosefali belirtileri nelerdir? Mikrosefali neden olur, tedavisi var mıdır? İşte mikrosefali hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler..

MİKROSEFALİ NEDİR?

Mikrosefali olarak adlandırılan rahatsızlık baş ve baş çevresi boyutlarının standartlara göre daha küçük olması durumudur.

Sağlıklı bir hamilelik döneminde bebeğin beyni gelişip büyüdükçe, başı da büyür. Ancak Mikrosefalili bebeklerin beyinleri ya hamilelik esnasında olması gerektiği gibi gelişemez ya da doğduktan sonra beyin gelişimi durur.

Mikrosefali tanısı hamileliğin ilk haftalarında ve aylarında konulabileceği gibi genellikle hamileliğin ilerleyen aylarında konulmaktadır.

MİKROSEFALİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tüm koşulların sağlıklı bir şekilde seyrettiği bir hamilelik döneminde bebeğin beyni geliştikçe, başının da büyümesi söz konusudur.

Mikrosefali vakalarında ise bebeklerin beyinleri ya hamilelik esnasında olması gerektiği gibi gelişemez ya da bebek doğduktan sonra beyin gelişimi durur.

Gebeliğin 2. üç aylık döneminin sonunda, yani 4., 5., 6.ayların sonuna ya da 3. üç aylık dönemi, 7., 8. ve 9.ayların başında yapılan ultrason muayenelerinde genellikle mikrosefali tespit edilebilir. Ancak bazı vakalarda doğumdan sonraki ilk 2 yıl içinde de mikrosefali belirtileri görülebiliyor.

MİKROSEFALİ NEDENLERİ NELERDİR?

Mikrosefali, günümüzde pek çok bebekte görülebilen bir bozukluktur. Tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmeyen mikrosefaliye genel olarak genlerdeki bozulmaların sebep olduğu düşünülmektedir.

Genlerdeki bozuklukların dışında anne adayının da hamilelik esnasında yaşadığı bazı sorunlar mikrosefaliye sebep olabiliyor.

Hamilelikte geçirilen kızamıkçık,

Kromozomlar Mikrosefali hastalığının en önemli faillerinden. Down sendromu gibi zihinsel hastalıkların küçük kafa hastalığı olan Mikrosefali hastalığını tetiklediği biliniyor.

Bebeklerin doğumundan sonra 2 ila 18 ayda kapanması beklenen kafa bıngıldaklarının erkenden kapanması,mikrosefali için önemli bir etkendir.

Gebelikte sitomegalovirüs enfeksiyonu geçirmek,

Gebelikte zika virüsü enfeksiyonu yaşamak,

Yetersiz ve sağlıksız beslenme,

Zararlı maddelere, kimyasallara maruz kalmak,

Alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar,

Bebeğin anne karnındaki gelişimi esnasında beyinde kan akışının zarar görmesi şeklinde sıralanabilir.

Annenin hamileliğinde geçirdiği kızamık, suçiçeği gibi hastalıklar ve kedilerden bulaşan toksoplazmozis enfeksiyonunun yanında sivrisineklerin taşıdığı Zika virüsü de Mikrosefali için sebepler arasında sayılıyor.

MİKROSEFALİ TEDAVİSİ VAR MI?

Anne karnındayken başlayan mikrosefali, ömür boyu süren bir hastalıktır. Günümüzün tıp teknolojisinde mikrosefalinin bilinen kesin bir tedavisi bulunamamıştır.

Bu hastalığın hafif seyrettiği vakalarda kişinin kafasının normalden daha küçük olmasından daha başka bir sorun görülmezken, şiddetli vakalarda pek çok sorun ortaya çıkar.

Hastalık tedavi edilememekle birlikte hastalığın semptomlarının azaltılabilmesi mümkün olur.